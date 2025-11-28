KNAB объявил набор секретных агентов для борьбы с коррупцией

Чтобы попасть в элитную структуру, нужно соответствовать ряду требований: высшее образование, отличное знание латышского и английского языков, коммуникативные навыки и допуск к государственной тайне. KNAB обещает зарплату от 2000 евро на испытательном сроке, премии, социальные гарантии и обучение в Латвии и за рубежом.

«Мы ищем людей, готовых не только выполнять задачи, но и защищать интересы государства», — отмечают в KNAB.

Предыдущий набор в 2024 году вызвал огромный интерес — около 300 заявок. По данным KNAB, тайные агенты занимаются оперативной разведкой, сбором улик, прослушкой, слежкой и задержанием подозреваемых.

Такие публичные наборы становятся новой тенденцией среди латвийских спецслужб. Ранее Бюро по защите Конституции (SAB) приглашало аналитиков и разведчиков, а Служба государственной безопасности (VDD) искала телохранителей. KNAB продолжает этот курс, давая шанс тем, кто хочет служить Латвии и бороться с коррупцией на передовой.