KNAB объявил набор секретных агентов для борьбы с коррупцией

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 18:25

Новости Латвии

Rīgas Centrāltirgus administrācijas ēkas telpas, kur Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs otrdien veicis kriminālprocesuālās darbības.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за год объявило открытый набор секретных агентов. Организация ищет людей с безупречной репутацией и готовностью работать под прикрытием.

Чтобы попасть в элитную структуру, нужно соответствовать ряду требований: высшее образование, отличное знание латышского и английского языков, коммуникативные навыки и допуск к государственной тайне. KNAB обещает зарплату от 2000 евро на испытательном сроке, премии, социальные гарантии и обучение в Латвии и за рубежом.

«Мы ищем людей, готовых не только выполнять задачи, но и защищать интересы государства», — отмечают в KNAB.
Предыдущий набор в 2024 году вызвал огромный интерес — около 300 заявок. По данным KNAB, тайные агенты занимаются оперативной разведкой, сбором улик, прослушкой, слежкой и задержанием подозреваемых.

Такие публичные наборы становятся новой тенденцией среди латвийских спецслужб. Ранее Бюро по защите Конституции (SAB) приглашало аналитиков и разведчиков, а Служба государственной безопасности (VDD) искала телохранителей. KNAB продолжает этот курс, давая шанс тем, кто хочет служить Латвии и бороться с коррупцией на передовой.

Обновлено: 20:55 28.11.2025
Бессмертная медуза омолодилась после стресса и начала жизнь заново

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, “отмотала” своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Загрузка

Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Кошки чувствуют эмоции хозяина как собаки — учёные удивлены!

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Силиня: безопасность важнее формальностей демократии

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Зеленский отправил в отставку Ермака. В офисе президента состоится «перезагрузка»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

Спасатели подняли тело женщины, но авто останется в реке

В пятницу днём спасатели подняли тело женщины, которая накануне вечером въехала в Даугаву у Старой Риги, сообщает LETA. Автомобиль пока остаётся под водой — условия слишком опасны для извлечения.

