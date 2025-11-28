Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника

По данным следствия, после смерти супруга обвиняемая получила доступ к его интернет-банку и перевела на свой счёт 16 000 евро, тем самым обойдя процедуру наследования и лишив детей умершего права на часть имущества.

Прокуратура утверждает, что этот перевод был первой операцией на счёте женщины, с которой банк удержал комиссию за открытие, а значит, он мог быть проведён только с её участием.

Однако суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что женщина лишь обслуживала счета мужа как бухгалтер и не использовала данные самостоятельно. Верховный суд с этим не согласился: апелляция не оценила банковскую выписку, на которую ссылался прокурор, и проигнорировала факт, что ущерб интересам наследников возникает уже при любом распоряжении средствами умершего без законного основания.

Теперь дело вновь рассмотрит Рижский окружной суд.