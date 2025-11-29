Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 29. Ноября Завтра: Ignats, Virginija
Доступность

С ностальгией или без: народ вспоминает 90-й год и тогдашние чудеса техники

Редакция PRESS 29 ноября, 2025 17:33

Важно 0 комментариев

Тот уровень жизни, к которому мы привыкли, трудно сравнивать с тем, что был много лет назад. Совершенно обычные на сегодняшний день вещи ранее казались каким-то чудом, но всё же и 30 лет назад бытовая техника и технологии уже были доступны.

"Портал в прошлое" открыла на платформе "Тредс" Айвита, написавшая вот такой пост:

""Один дома" - это американская рождественская кинокомедия 1990 года. У Кевина была сушилка для белья. Расскажи, какие технологии были доступны у тебя по месту жительства в 1990 году?"

Понятно, что и тогда, и сейчас люди жили очень по-разному: кто-то мог похвастаться наличием дома видеомагнитофона и даже компьютера, а кто-то по старинке стирал бельё в тазике. Тем интереснее их воспоминания:

- Вспоминаю - когда я впервые смотрела этот фильм, мне все гаджеты, что там появились, казались невероятным космосом. Даже магазин самообслуживания и полные полки в нём со всякими невиданными лакомствами мне казались чем-то невероятным.

- У нас была стиральная машина "Рига-13", электрическая кофемолка, радио, цветной телевихор и утюг. Видимо, и всё... А, нет, был ещё телефон, конечно, не мобильный, который не работал, если шёл дождь. Эх, вот были времена! А, ещё вспоминаю - был же ещё пылесос "Ракета". Вот это был шум! Собаки и кошки долго дома не показывались после пользования этой адской машиной.

- Стиральная машина автоматическая, компьютер, игровая приставка, видеомагнитофон, музыкальный центр и т.д.

- У нас не было даже телефона, его провели, кажется, в 1997 году. Бельё стирали ещё машиной "Рига".

- Моя мама ходила к соседям звонить. В другой раз соседка приходила звать, если кто-то звонил нам.

- "Технологии": у бабушки в центре Риги была холодная вода в квартире, дровяное отопление и общий туалет с соседями по этажу в подъезде (очень холодный). Позже появился обычный телефон с диском.

- В то время в Латвии ещё задницу подтирали газетой, какая ещё сушилка для белья, и есть ещё люди, которые говорят, что в советское время было хорошо.

- У нас в деревне туалет был в доме. Среди друзей были одними из немногих, имевших такую роскошь.

- Кевин жил в огромном частном доме, и его семья полетела праздновать Рождество на другой континент. В 1990 году мне до уровня жизни Кевина было как до луны.

- Холодильник, электроплита, спираль-кипятильник, телевизор. Почувствовала себя очень богатой. Стационарный телефон. А, ещё вафельница, швейная машинка и электрокофемолка. Видимо, всё.

- Телефон с диском. Если серьёзнее, у меня был диктофон под большие кассеты и пишущая машинка.

- 2025 год, Рига, у меня до сих пор НЕТ сушилки для белья. И что?

- Я не знаю, в 1990 году я ещё не родилась.

Смотреть в Threads

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Закрыть русские школы и учить других демократии? Посмотрим на себя глазами африканцев: Андрей Козлов
Важно

Закрыть русские школы и учить других демократии? Посмотрим на себя глазами африканцев: Андрей Козлов (1)

«Медики не заслужили плевков в лицо»: Гобземс соболезнует близким утонувшей женщины
Важно

«Медики не заслужили плевков в лицо»: Гобземс соболезнует близким утонувшей женщины

«Очень английский и русский эфир»: будут ли на радио квоты на латвийскую музыку?
Важно

«Очень английский и русский эфир»: будут ли на радио квоты на латвийскую музыку? (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:45 29.11.2025
Меркель: да не виновные вы, балтийцы, ладно уж…
Sfera.lv 3 часа назад
Пакт Средиземноморья: не сказка, а реальность
Sfera.lv 3 часа назад
Спорт: российских гимнастов допустили
Sfera.lv 3 часа назад
Франция: оружие под ёлочкой
Sfera.lv 3 часа назад
Литва: на манёврах подстрелили бельгийца
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: посудиться с Минском
Sfera.lv 4 часа назад
197-я неделя войны в Украине. Ни Купянск, ни Волчанск россиянами не взяты
Bitnews.lv 23 часа назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 3 дня назад

«Медики не заслужили плевков в лицо»: Гобземс соболезнует близким утонувшей женщины

Важно 18:19

Важно 0 комментариев

Как уже сообщалось, вечером в четверг, 27 ноября, автомашина, ехавшая со стороны Вантового моста по набережной 11 ноября, совершила резкий манёвр и въехала в Даугаву с причала для корабликов. За рулём автомобиля была женщина. О ней пишет в соцсетях Алдис Гобземс, известный также под именем Ариго Торо.

Как уже сообщалось, вечером в четверг, 27 ноября, автомашина, ехавшая со стороны Вантового моста по набережной 11 ноября, совершила резкий манёвр и въехала в Даугаву с причала для корабликов. За рулём автомобиля была женщина. О ней пишет в соцсетях Алдис Гобземс, известный также под именем Ариго Торо.

Читать

«Очень английский и русский эфир»: будут ли на радио квоты на латвийскую музыку?

Важно 16:34

Важно 0 комментариев

Без больших успехов продолжаются переговоры Минкульта с радиостанциями по поводу введения квоты на музыку, созданную в Латвии. Латвийская ассоциация организаций вещания считает, что из-за этого коммерческие радиостанции потеряют аудиторию. Сторонники квот - что радиостанции застряли в прошлом и не имеют представления о развитии отрасли. Опрос, проведённый программой Kultūršoks в сотрудничестве с порталом LSM.lv, показал, что 38% жителей Латвии готовы к внедрению такой квоты, а 41% считает, что никакого регулирования не нужно.

Без больших успехов продолжаются переговоры Минкульта с радиостанциями по поводу введения квоты на музыку, созданную в Латвии. Латвийская ассоциация организаций вещания считает, что из-за этого коммерческие радиостанции потеряют аудиторию. Сторонники квот - что радиостанции застряли в прошлом и не имеют представления о развитии отрасли. Опрос, проведённый программой Kultūršoks в сотрудничестве с порталом LSM.lv, показал, что 38% жителей Латвии готовы к внедрению такой квоты, а 41% считает, что никакого регулирования не нужно.

Читать

«Бегут, как бешеные псы!» Клиентов выводят из себя зазывалы в торговых центрах

Важно 15:54

Важно 0 комментариев

Возможно, кому-либо из уважаемых читателей приходилось сталкиваться с ситуацией, когда идёшь по своим делам, а к тебе подбегают люди и начинают настойчиво предлагать товары или услуги. И нет, мы не о 90-х и не о легендарной фразе, которой когда-то встречали чуть ли не каждого посетителя Центрального рынка в столице: "Сигареты, водка, спирт!".

Возможно, кому-либо из уважаемых читателей приходилось сталкиваться с ситуацией, когда идёшь по своим делам, а к тебе подбегают люди и начинают настойчиво предлагать товары или услуги. И нет, мы не о 90-х и не о легендарной фразе, которой когда-то встречали чуть ли не каждого посетителя Центрального рынка в столице: "Сигареты, водка, спирт!".

Читать

Президент Латвии посетил новую тюрьму в Лиепае; что он сказал по этому поводу?

Латышские СМИ 14:02

Латышские СМИ 0 комментариев

В пятницу президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевич посетил новую Лиепайскую тюрьму, о чём сообщают Новости ЛТВ.

В пятницу президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевич посетил новую Лиепайскую тюрьму, о чём сообщают Новости ЛТВ.

Читать

Орбан: Украина должна оставаться «буферным государством»

Мир 13:43

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Венгрии требует от Украины уступить часть территории и сократить армию. Кроме того, он считает, что Россию нужно вновь интегрировать в мировую экономику.

Премьер-министр Венгрии требует от Украины уступить часть территории и сократить армию. Кроме того, он считает, что Россию нужно вновь интегрировать в мировую экономику.

Читать

«Мы вообще нормальные?!» Публика в шоке от сравнения детей с животными — прав ли Минздрав?

Важно 13:41

Важно 0 комментариев

Буквально на днях мы писали о сюжете ЛТВ, в котором шла речь о том, как женщине, недавно ставшей мамой в третий раз, пришлось бороться за то, чтобы её госпитализировали вместе с самым младшим ребёнком. 

Буквально на днях мы писали о сюжете ЛТВ, в котором шла речь о том, как женщине, недавно ставшей мамой в третий раз, пришлось бороться за то, чтобы её госпитализировали вместе с самым младшим ребёнком. 

Читать