С ностальгией или без: народ вспоминает 90-й год и тогдашние чудеса техники

"Портал в прошлое" открыла на платформе "Тредс" Айвита, написавшая вот такой пост:

""Один дома" - это американская рождественская кинокомедия 1990 года. У Кевина была сушилка для белья. Расскажи, какие технологии были доступны у тебя по месту жительства в 1990 году?"

Понятно, что и тогда, и сейчас люди жили очень по-разному: кто-то мог похвастаться наличием дома видеомагнитофона и даже компьютера, а кто-то по старинке стирал бельё в тазике. Тем интереснее их воспоминания:

- Вспоминаю - когда я впервые смотрела этот фильм, мне все гаджеты, что там появились, казались невероятным космосом. Даже магазин самообслуживания и полные полки в нём со всякими невиданными лакомствами мне казались чем-то невероятным.

- У нас была стиральная машина "Рига-13", электрическая кофемолка, радио, цветной телевихор и утюг. Видимо, и всё... А, нет, был ещё телефон, конечно, не мобильный, который не работал, если шёл дождь. Эх, вот были времена! А, ещё вспоминаю - был же ещё пылесос "Ракета". Вот это был шум! Собаки и кошки долго дома не показывались после пользования этой адской машиной.

- Стиральная машина автоматическая, компьютер, игровая приставка, видеомагнитофон, музыкальный центр и т.д.

- У нас не было даже телефона, его провели, кажется, в 1997 году. Бельё стирали ещё машиной "Рига".

- Моя мама ходила к соседям звонить. В другой раз соседка приходила звать, если кто-то звонил нам.

- "Технологии": у бабушки в центре Риги была холодная вода в квартире, дровяное отопление и общий туалет с соседями по этажу в подъезде (очень холодный). Позже появился обычный телефон с диском.

- В то время в Латвии ещё задницу подтирали газетой, какая ещё сушилка для белья, и есть ещё люди, которые говорят, что в советское время было хорошо.

- У нас в деревне туалет был в доме. Среди друзей были одними из немногих, имевших такую роскошь.

- Кевин жил в огромном частном доме, и его семья полетела праздновать Рождество на другой континент. В 1990 году мне до уровня жизни Кевина было как до луны.

- Холодильник, электроплита, спираль-кипятильник, телевизор. Почувствовала себя очень богатой. Стационарный телефон. А, ещё вафельница, швейная машинка и электрокофемолка. Видимо, всё.

- Телефон с диском. Если серьёзнее, у меня был диктофон под большие кассеты и пишущая машинка.

- 2025 год, Рига, у меня до сих пор НЕТ сушилки для белья. И что?

- Я не знаю, в 1990 году я ещё не родилась.