Уже в эти выходные — до плюс 15: прогноз на первую половину марта

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), средняя температура воздуха в стране с пятницы превышает ноль, поэтому, вероятно, уже наступила метеорологическая весна. Если средняя суточная температура останется положительной во вторник, то метеорологическая весна в Латвии начнётся 27 февраля.

На этой и следующей неделе будет часто светить солнце, осадков будет мало, ветер преимущественно слабый или умеренный, западный. По мере прояснения погоды температура воздуха ночью во многих местах опустится ниже нуля. В эти выходные и на следующей неделе максимальная температура воздуха днем ​​может достигать +10, +15 градусов, однако прогнозы относительно ожидаемой температуры колеблются.

Прогнозируемые погодные условия снизят риск наводнений, оставшийся снег постепенно растает. По данным наблюдательных станций LVĢMC, снег уже растаял во многих местах в Курземе и западной Видземе, самый толстый снежный покров сохраняется в Селии и Латгале, а в Дагде еще лежит 43 сантиметра снега.

Ожидается, что на следующей неделе снежный покров сохранится только в Латгале, а также в некоторых местах в Селии и Видземе.