Прошедшая зима была самой холодной в Латвии за 15 лет

© LETA 3 марта, 2026 07:49

Прошедшая зима была самой холодной в Латвии с зимы 2010-2011 годов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Хотя декабрь 2025 года был теплее нормы на 3,2 градуса, средняя температура воздуха в январе и феврале этого года была ниже нормы на 5,7 и 5,2 градуса соответственно, а в целом зима оказалась на 2,6 градуса холоднее, чем в среднем за 1991-2020 годы.

Средняя температура за календарную зиму составила -5 градусов, что является самым низким показателем с зимы 2010-2011 годов, когда средняя трехмесячная температура составила -6,2 градуса.

Среднее количество осадков за зиму составило 76,6 миллиметра, или 53% от нормы.

В декабре было побито 57 рекордов тепла, еще шесть рекордов максимальной температуры были побиты в последний день февраля, а в начале и середине февраля было установлено 19 новых рекордов холода. Для сравнения, в 2024 и 2025 годах вместе взятых было установлено всего 16 рекордов холода.

Утром 17 февраля на Даугавпилсской наблюдательной станции был зафиксирован максимальный мороз -32,5 градуса, а утром 31 января -32,8 градуса, в то время как 10 декабря в Риге столбик термометра поднялся до отметки +9,9 градуса, а 28 февраля в Екабпилсе до +10,9 градуса.

Декабрь стал пятым самым теплым в Латвии с 1924 года. Январь стал 15-м самым холодным в истории и самым холодным с 2010 года, а февраль - 17-м самым холодным в истории и самым холодным с 2012 года.

Средняя температура в Латвии в последний месяц зимы составила -8,3 градуса. Среднее количество осадков в феврале составило 16 миллиметров, или 40% от нормы. Больше всего осадков в прошлом месяце выпало в Пиедруе - 38 миллиметров, а меньше всего - в Стенде, где выпало шесть миллиметров.

Самый тонкий снежный покров был на побережье Рижского залива, самый толстый - в Латгале. Максимальная высота снежного покрова составила 62 сантиметра 14 февраля в Дагде - это самый толстый снежный покров в стране с апреля 2013 года.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

