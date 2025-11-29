Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 29. Ноября Завтра: Ignats, Virginija
Доступность

«Медики не заслужили плевков в лицо»: Гобземс соболезнует близким утонувшей женщины

Редакция PRESS 29 ноября, 2025 18:19

Важно 0 комментариев

Как уже сообщалось, вечером в четверг, 27 ноября, автомашина, ехавшая со стороны Вантового моста по набережной 11 ноября, совершила резкий манёвр и въехала в Даугаву с причала для корабликов. За рулём автомобиля была женщина. О ней пишет в соцсетях Алдис Гобземс, известный также под именем Ариго Торо.

"Латвийская медицина держится на людях, работающих не ради зарплаты, а ради принципа. На тех, кто ещё верит в обязанность спасать жизнь в том числе и тогда, когда государство к ним относится как к строчке в статистике, которую после выгорания можно выбросить в Даугаву. Видео - это не скандальный кадр, это симптом. Симптом того, что Неотложная помощь стала свалкой социального ухода, местом, где медики тушат пожары, зажигавшиеся десятки лет политиками и руководством учреждения.

И ещё. Они это делают за гроши. За деньги, которые не отражают ни ночных смен, ни запаха крови, ни ответственности за человека, который дышит только потому, что врач или фельдшер не дал ему уйти. К тому же поверх всего надо нести ещё и государственный бюрократический абсурд. Отчёты, которые надо делать вместо того, чтобы спасать; прослушивание; контроль, а не поддержка; выгорание, воспринимающееся как личная проблема, а не результат системы.

Медики не заслужили плевков в лицо. Они не заслужили быть дешёвыми рабочими руками для государственной системы, сидящей на миллиардах, в то время как в больницах не хватает людей и уважения. И они совершенно точно не заслужили, чтобы их труд сводился к размещению бомжей и алкоголиков, пока настоящие пациенты ждут в очередях месяцами.

Это ненормально.

Нормально - платить им соответственно риску и ответственности. Нормально, если бы государство их защищало, а не бросало под колёса. Нормально - это система, где медсестричка возвращается домой, а не валится с ног, выгоревшая и цинично исчерпанная.

Поэтому надо сказать вслух, без приспособленческого тона и без лишней дипломатии, что медики на скорой помощи - это спинной хребет нашего государства. А спинной хребет ломать нельзя. О нём надо заботиться. Если рухнет позвоночник, обрушится всё".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

С ностальгией или без: народ вспоминает 90-й год и тогдашние чудеса техники
Важно

С ностальгией или без: народ вспоминает 90-й год и тогдашние чудеса техники

Закрыть русские школы и учить других демократии? Посмотрим на себя глазами африканцев: Андрей Козлов
Важно

Закрыть русские школы и учить других демократии? Посмотрим на себя глазами африканцев: Андрей Козлов (1)

«Бегут, как бешеные псы!» Клиентов выводят из себя зазывалы в торговых центрах
Важно

«Бегут, как бешеные псы!» Клиентов выводят из себя зазывалы в торговых центрах

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:45 29.11.2025
Меркель: да не виновные вы, балтийцы, ладно уж…
Sfera.lv 3 часа назад
Литва: на манёврах подстрелили бельгийца
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: посудиться с Минском
Sfera.lv 4 часа назад
Ух ты: Airbus уязвим к Солнцу
Sfera.lv 5 часов назад
197-я неделя войны в Украине. Ни Купянск, ни Волчанск россиянами не взяты
Bitnews.lv 23 часа назад
Скандал вокруг “Bite Latvija”: оператор подключал услуги сам
Bitnews.lv 23 часа назад
KNAB ищет секретных агентов с безупречной репутацией
Bitnews.lv 1 день назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 3 дня назад
Загрузка

С ностальгией или без: народ вспоминает 90-й год и тогдашние чудеса техники

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

Тот уровень жизни, к которому мы привыкли, трудно сравнивать с тем, что был много лет назад. Совершенно обычные на сегодняшний день вещи ранее казались каким-то чудом, но всё же и 30 лет назад бытовая техника и технологии уже были доступны.

Тот уровень жизни, к которому мы привыкли, трудно сравнивать с тем, что был много лет назад. Совершенно обычные на сегодняшний день вещи ранее казались каким-то чудом, но всё же и 30 лет назад бытовая техника и технологии уже были доступны.

Читать

«Очень английский и русский эфир»: будут ли на радио квоты на латвийскую музыку?

Важно 16:34

Важно 0 комментариев

Без больших успехов продолжаются переговоры Минкульта с радиостанциями по поводу введения квоты на музыку, созданную в Латвии. Латвийская ассоциация организаций вещания считает, что из-за этого коммерческие радиостанции потеряют аудиторию. Сторонники квот - что радиостанции застряли в прошлом и не имеют представления о развитии отрасли. Опрос, проведённый программой Kultūršoks в сотрудничестве с порталом LSM.lv, показал, что 38% жителей Латвии готовы к внедрению такой квоты, а 41% считает, что никакого регулирования не нужно.

Без больших успехов продолжаются переговоры Минкульта с радиостанциями по поводу введения квоты на музыку, созданную в Латвии. Латвийская ассоциация организаций вещания считает, что из-за этого коммерческие радиостанции потеряют аудиторию. Сторонники квот - что радиостанции застряли в прошлом и не имеют представления о развитии отрасли. Опрос, проведённый программой Kultūršoks в сотрудничестве с порталом LSM.lv, показал, что 38% жителей Латвии готовы к внедрению такой квоты, а 41% считает, что никакого регулирования не нужно.

Читать

«Бегут, как бешеные псы!» Клиентов выводят из себя зазывалы в торговых центрах

Важно 15:54

Важно 0 комментариев

Возможно, кому-либо из уважаемых читателей приходилось сталкиваться с ситуацией, когда идёшь по своим делам, а к тебе подбегают люди и начинают настойчиво предлагать товары или услуги. И нет, мы не о 90-х и не о легендарной фразе, которой когда-то встречали чуть ли не каждого посетителя Центрального рынка в столице: "Сигареты, водка, спирт!".

Возможно, кому-либо из уважаемых читателей приходилось сталкиваться с ситуацией, когда идёшь по своим делам, а к тебе подбегают люди и начинают настойчиво предлагать товары или услуги. И нет, мы не о 90-х и не о легендарной фразе, которой когда-то встречали чуть ли не каждого посетителя Центрального рынка в столице: "Сигареты, водка, спирт!".

Читать

Президент Латвии посетил новую тюрьму в Лиепае; что он сказал по этому поводу?

Латышские СМИ 14:02

Латышские СМИ 0 комментариев

В пятницу президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевич посетил новую Лиепайскую тюрьму, о чём сообщают Новости ЛТВ.

В пятницу президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевич посетил новую Лиепайскую тюрьму, о чём сообщают Новости ЛТВ.

Читать

Орбан: Украина должна оставаться «буферным государством»

Мир 13:43

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Венгрии требует от Украины уступить часть территории и сократить армию. Кроме того, он считает, что Россию нужно вновь интегрировать в мировую экономику.

Премьер-министр Венгрии требует от Украины уступить часть территории и сократить армию. Кроме того, он считает, что Россию нужно вновь интегрировать в мировую экономику.

Читать

«Мы вообще нормальные?!» Публика в шоке от сравнения детей с животными — прав ли Минздрав?

Важно 13:41

Важно 0 комментариев

Буквально на днях мы писали о сюжете ЛТВ, в котором шла речь о том, как женщине, недавно ставшей мамой в третий раз, пришлось бороться за то, чтобы её госпитализировали вместе с самым младшим ребёнком. 

Буквально на днях мы писали о сюжете ЛТВ, в котором шла речь о том, как женщине, недавно ставшей мамой в третий раз, пришлось бороться за то, чтобы её госпитализировали вместе с самым младшим ребёнком. 

Читать