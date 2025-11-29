«Медики не заслужили плевков в лицо»: Гобземс соболезнует близким утонувшей женщины

"Латвийская медицина держится на людях, работающих не ради зарплаты, а ради принципа. На тех, кто ещё верит в обязанность спасать жизнь в том числе и тогда, когда государство к ним относится как к строчке в статистике, которую после выгорания можно выбросить в Даугаву. Видео - это не скандальный кадр, это симптом. Симптом того, что Неотложная помощь стала свалкой социального ухода, местом, где медики тушат пожары, зажигавшиеся десятки лет политиками и руководством учреждения.

И ещё. Они это делают за гроши. За деньги, которые не отражают ни ночных смен, ни запаха крови, ни ответственности за человека, который дышит только потому, что врач или фельдшер не дал ему уйти. К тому же поверх всего надо нести ещё и государственный бюрократический абсурд. Отчёты, которые надо делать вместо того, чтобы спасать; прослушивание; контроль, а не поддержка; выгорание, воспринимающееся как личная проблема, а не результат системы.

Медики не заслужили плевков в лицо. Они не заслужили быть дешёвыми рабочими руками для государственной системы, сидящей на миллиардах, в то время как в больницах не хватает людей и уважения. И они совершенно точно не заслужили, чтобы их труд сводился к размещению бомжей и алкоголиков, пока настоящие пациенты ждут в очередях месяцами.

Это ненормально.

Нормально - платить им соответственно риску и ответственности. Нормально, если бы государство их защищало, а не бросало под колёса. Нормально - это система, где медсестричка возвращается домой, а не валится с ног, выгоревшая и цинично исчерпанная.

Поэтому надо сказать вслух, без приспособленческого тона и без лишней дипломатии, что медики на скорой помощи - это спинной хребет нашего государства. А спинной хребет ломать нельзя. О нём надо заботиться. Если рухнет позвоночник, обрушится всё".