Пурвциемс вооружается?! Кто-то массово не донёс до контейнера упаковки от пневматики

Житель Пурвциемса Анджей опубликовал на платформе "Х" фото, где видны выброшенные пустые коробки. Не очень понятно, почему их не выбросили в контейнер для бумаги и картона - возможно, он переполнен, а может быть и так, что кто-то просто не соблюдает элементарные правила.

"Не знаю, к чему готовятся мои соседи, но около мусорников - 8 коробок от автоматов", - пишет Анджей. 

В комментариях очень скоро уточнили, что это коробки от пневматического оружия (BB gun), которое используется в Яунсардзе и для занятий айрсофтом. Кто-то возмущается и советует обратиться в СГБ, кто-то предполагает, что этим должна заняться муниципальная полиция. 

А вот что ещё пишут:

- Это пневматические винтовки, которые использует Центр Яунсардзе. Скорее всего, с этим связано.

- Ты удивишься... Но да, странно. Не могу представить, для чего ещё нужно столько "воздушек".

- Упаковка от пневматического оружия, которое используется в Яунсардзе и на занятиях по военной подготовке в школах. Я, правда, никогда бы не додумалась её выбросить, потому что возвращать неисправное всё равно удобнее в оригинальной коробке.

- Эх, лучше бы настоящую воздушку купили! Которой хотя бы попасть можно.

- Это для похода в магазин часов.

- Соседи - хрюшки, которые не могут закинуть бумагу в мусорник.

- Штирлиц никогда не был так близок к провалу...

 

 

