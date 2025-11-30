"Ясно, что это план капитуляции. Это несправедливый, нечестный план, который заставляет жертву отдать всё и ещё извиниться, по сути, перед агрессором, и это, по-моему, очень опасно для нас как для малой нации", - подчеркнула Диманта.

Она выразила опасение, что такое мировое соглашение продвигают взаимоотношения великих держав, которые уже не опираются на международные договоры и соблюдение прав, а на закулисные договорённости и дружеское общение.

"Великие державы больше не соблюдают никакие международные нормы и обязательства, они способны лишь по-приятельски, как Уиткофф, разговаривать со своим русским партнёром и поучать, как разговаривать с Трампом. Это, по-моему, очень пугает", - заявила глава Ziedot.lv.

Кроме того, Диманта задала риторический вопрос, почему ЕС до сих пор не предпринял активных шагов, не предложил чёткой концепции, как он видит решение для войны в Украине, а вместо этого лишь отреагировал на действия других великих держав.

По её мнению, иное восприятие войны Евросоюзом - одна из главных причин для недостатка действий, поскольку страны ЕС очень по-разному понимают Украинскую войну.

"Увы, ЕС - это коктейль из многих наций, у каждой свои интересы. Я думаю, что для испанцев или итальянцев Украинская война столь же далека, как для нас, может быть, Афганская или Иракская", - пояснила Диманта.

Кроме того, Диманта высказалась также о глобальных ценностях и их изменениях, выразив опасение по поводу растущего равнодушия и лицемерия в международной политике: "Я очень взволнована этим изменением ценностей в международной политике и тем, что мы можем смотреть на голого короля и никто не говорит, что он голый. Трамп может ходить голым, а все говорят, что он красиво нарядился".