Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 30. Ноября Завтра: Andrejs, Andrievs, Andris
Доступность

Рута Диманта сравнила Трампа с голым королём; его план опасен для Латвии (5)

TV24 30 ноября, 2025 12:27

Важно 5 комментариев

На телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post Scriptum руководитель Ziedot.lv Рута Диманта критиковала публично озвученный предложенный США план мира для прекращения военных действий в Украине. Она заявила, что такое предложение не просто игнорирует международное право, но и представляет собой опасный прецедент для таких малых наций, как Латвия.

"Ясно, что это план капитуляции. Это несправедливый, нечестный план, который заставляет жертву отдать всё и ещё извиниться, по сути, перед агрессором, и это, по-моему, очень опасно для нас как для малой нации", - подчеркнула Диманта.

Она выразила опасение, что такое мировое соглашение продвигают взаимоотношения великих держав, которые уже не опираются на международные договоры и соблюдение прав, а на закулисные договорённости и дружеское общение.

"Великие державы больше не соблюдают никакие международные нормы и обязательства, они способны лишь по-приятельски, как Уиткофф, разговаривать со своим русским партнёром и поучать, как разговаривать с Трампом. Это, по-моему, очень пугает", - заявила глава Ziedot.lv.

Кроме того, Диманта задала риторический вопрос, почему ЕС до сих пор не предпринял активных шагов, не предложил чёткой концепции, как он видит решение для войны в Украине, а вместо этого лишь отреагировал на действия других великих держав.

По её мнению, иное восприятие войны Евросоюзом - одна из главных причин для недостатка действий, поскольку страны ЕС очень по-разному понимают Украинскую войну.

"Увы, ЕС - это коктейль из многих наций, у каждой свои интересы. Я думаю, что для испанцев или итальянцев Украинская война столь же далека, как для нас, может быть, Афганская или Иракская", - пояснила Диманта.

Кроме того, Диманта высказалась также о глобальных ценностях и их изменениях, выразив опасение по поводу растущего равнодушия и лицемерия в международной политике: "Я очень взволнована этим изменением ценностей в международной политике и тем, что мы можем смотреть на голого короля и никто не говорит, что он голый. Трамп может ходить голым, а все говорят, что он красиво нарядился".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (5)
Комментарии (5)

Главные новости

Фигурист Фёдор Кулиш может не попасть на зимнюю Олимпиаду из-за слабого знания госязыка
Важно

Фигурист Фёдор Кулиш может не попасть на зимнюю Олимпиаду из-за слабого знания госязыка

«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете
Важно

«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете

Пожар в Плявниеках: воскресное утро оказалось добрым не для всех (ФОТО, ВИДЕО)
Важно

Пожар в Плявниеках: воскресное утро оказалось добрым не для всех (ФОТО, ВИДЕО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:05 30.11.2025
Испания: вот вам и хамон
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: верните нам наши грузовики!
Sfera.lv 6 часов назад
Рига: не рубите, мужики…
Sfera.lv 7 часов назад
Таллин: аэропорт представит проект расширения
Sfera.lv 8 часов назад
Таллин: касса провала
Sfera.lv 9 часов назад
197-я неделя войны в Украине. Ни Купянск, ни Волчанск россиянами не взяты
Bitnews.lv 1 день назад
KNAB ищет секретных агентов с безупречной репутацией
Bitnews.lv 1 день назад
Зеленский подтвердил отставку Андрея Ермака
Bitnews.lv 1 день назад

Аболиньш назвал закрытие Латвийского радио — 4 значимым и символическим шагом (5)

Важно 18:46

Важно 5 комментариев

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш прокомментировал на платформе "Х" прекращение вещания Латвийского радио на русском языке.

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш прокомментировал на платформе "Х" прекращение вещания Латвийского радио на русском языке.

Читать
Загрузка

Популярный клуб в Елгаве напомнил о дресс-коде; не всем это оказалось по душе (5)

Всюду жизнь 17:55

Всюду жизнь 5 комментариев

Один из популярных музыкальных клубов Елгавы Melno cepurīšu balerija опубликовал в соцсетях напоминание о том, что хотят у себя видеть только прилично одетых клиентов, которые к тому же не ругаются матом.

Один из популярных музыкальных клубов Елгавы Melno cepurīšu balerija опубликовал в соцсетях напоминание о том, что хотят у себя видеть только прилично одетых клиентов, которые к тому же не ругаются матом.

Читать

Фигурист Фёдор Кулиш может не попасть на зимнюю Олимпиаду из-за слабого знания госязыка (5)

Важно 17:06

Важно 5 комментариев

Фигурист из Украины Фёдор Кулиш, который в этом году помог Латвии получить две путёвки в мужском катании на Олимпиаду-2026, долгое время не подавал в Сейм запрос на получение гражданства Латвии. Причина - в недостаточных знаниях латышского языка, сообщает Sporta Avīze.
 
Киевлянин Фёдор Кулиш переехал в Латвию в 16 лет, вскоре после начала войны в Украине. Он выступает за Латвию с осени 2023-го, летом нынешнего года получил право участвовать в Олимпиаде-2026. Но этого мало - спортсмен должен быть гражданином страны, которую он представляет на этих соревнованиях. В связи с этим Кулиш и решил сменить гражданство.

Фигурист из Украины Фёдор Кулиш, который в этом году помог Латвии получить две путёвки в мужском катании на Олимпиаду-2026, долгое время не подавал в Сейм запрос на получение гражданства Латвии. Причина - в недостаточных знаниях латышского языка, сообщает Sporta Avīze.
 
Киевлянин Фёдор Кулиш переехал в Латвию в 16 лет, вскоре после начала войны в Украине. Он выступает за Латвию с осени 2023-го, летом нынешнего года получил право участвовать в Олимпиаде-2026. Но этого мало - спортсмен должен быть гражданином страны, которую он представляет на этих соревнованиях. В связи с этим Кулиш и решил сменить гражданство.

Читать

«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете (5)

Важно 16:26

Важно 5 комментариев

С кем не случалось - в спешке, от невнимательности или при плохом освещении обознаться и принять, например, постороннего человека за своего знакомого? Но это происшествие, о котором пишет Санда на платформе "Тредс", получилось поистине эпичным. 

С кем не случалось - в спешке, от невнимательности или при плохом освещении обознаться и принять, например, постороннего человека за своего знакомого? Но это происшествие, о котором пишет Санда на платформе "Тредс", получилось поистине эпичным. 

Читать

В суд передано уголовное дело о сексуальном насилии в отношении 10-летней девочки (5)

ЧП и криминал 16:10

ЧП и криминал 5 комментариев

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий мужчина обвиняется в сексуальном насилии по отношению к 10-летней девочке, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий мужчина обвиняется в сексуальном насилии по отношению к 10-летней девочке, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Читать

«Это моя вина»: гражданин РФ считает Латвию своей родиной, но язык выучил недостаточно (5)

Важно 15:57

Важно 5 комментариев

В Латвии заканчиваются сроки, которые государство предоставило гражданам России для приведения в порядок документов, в том числе сдачи и пересдачи экзамена по госязыку. Среди тех, кого коснулось это требование, есть и люди пенсионного возраста. Журналисты "Настоящего Времени" встретились с гражданином России, который пытается сохранить свой легальный статус в Латвии.

В Латвии заканчиваются сроки, которые государство предоставило гражданам России для приведения в порядок документов, в том числе сдачи и пересдачи экзамена по госязыку. Среди тех, кого коснулось это требование, есть и люди пенсионного возраста. Журналисты "Настоящего Времени" встретились с гражданином России, который пытается сохранить свой легальный статус в Латвии.

Читать

Деревьев не хватает? Бобры в Риге уже грызут заборы; что предпримет дума? (5)

Всюду жизнь 15:43

Всюду жизнь 5 комментариев

Бобра, грызущего деревянный забор частного дома, в ноябре около пруда Марас заметила рижанка Инта, поделившаяся видео с редакцией tv3.lv. Сотрудники решили выяснить в Рижской думе, сколько в столице бобров и будет ли самоуправление принимать меры, если причинён ущерб частному владению.

Бобра, грызущего деревянный забор частного дома, в ноябре около пруда Марас заметила рижанка Инта, поделившаяся видео с редакцией tv3.lv. Сотрудники решили выяснить в Рижской думе, сколько в столице бобров и будет ли самоуправление принимать меры, если причинён ущерб частному владению.

Читать