«Чуть сердечный приступ не случился!» Жителей Латвии тревожат заказные письма

Редакция PRESS 29 ноября, 2025 12:17

Важно 0 комментариев

Интересный вопрос затронула в своём посте в соцсети "Тредс" Анете. Что характерно, практически все комментаторы ответили, что с ней согласны и чувствуют примерно то же самое. Зачастую бывает, что они беспокоятся напрасно, но иногда их опасения далеко не беспочвенны. Что же до такой степени волнует народ?

"У тебя тоже так, что при получении неожиданного уведомления о заказном письме ускоряется пульс и в голове начинают мелькать мысли, сменяя друг друга: что я такого заварила?" - спрашивает своих читателей автор поста.

Оказалось, что многие тоже испытывают тревогу, когда им приходит подобное уведомление:

- Ужасное ощущение, я представила себе всё по порядку - начиная с того, что на меня взят неизвестно какой кредит, придётся давать показания в суде и т.д., но... банк прислал извещение, что перестаёт оказывать услуги овердрафта (я ими и не пользовалась).

- Да. Последние заказные письма были из полиции.

- Да, потому что предприятию приходил штраф от СГД - 800 евро.

- Да, и в электронной почте, как появляется письмо от ДБДД, так сразу - где это я превысила скорость? Но пока каждый раз - ложная тревога.

- У моего соседа настолько слабые нервы, что он вообще не смотрит в почтовый ящик, так что тот битком набит. (Ответ автора: "И я его понимаю!")

- Да, у нас была целая мистерия в конце недели. Мы с мужем вспоминали все манёвры по городам, скорости, все ли знаки "Стоп" учли. И в конце - бинго! Один платный поворот в Талси - и вот тебе заказное письмо.

- У меня так чуть сердечный приступ не случился, потому что я не могла понять, от кого это может быть, на следующий день побежала на почту, получила, читаю: “SIA baltcom, добрый день, предлагаем вам особенное подключение телевидения".

Смотреть в Threads

 

 

29.11.2025
«Мы вообще нормальные?!» Публика в шоке от сравнения детей с животными — прав ли Минздрав?

13:41

Важно 0 комментариев

Буквально на днях мы писали о сюжете ЛТВ, в котором шла речь о том, как женщине, недавно ставшей мамой в третий раз, пришлось бороться за то, чтобы её госпитализировали вместе с самым младшим ребёнком. 

Буквально на днях мы писали о сюжете ЛТВ, в котором шла речь о том, как женщине, недавно ставшей мамой в третий раз, пришлось бороться за то, чтобы её госпитализировали вместе с самым младшим ребёнком. 

Читать
Закрыть русские школы и учить других демократии? Посмотрим на себя глазами африканцев: Андрей Козлов

12:43

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе депутат Сейма от «Стабильности!» Светлана Чулкова выступила на ежегодном Форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Могу только представить себе, с каким изумлением слушали ее 900 участников, в том числе из Азии и Африки. Многие наверняка бросились гуглить: а точно ли Латвия находится в Европе и Евросоюзе. Уж очень скандально звучали приведенные Чулковой факты, которые скорее можно было бы отнести к африканским практикам.

На прошлой неделе депутат Сейма от «Стабильности!» Светлана Чулкова выступила на ежегодном Форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Могу только представить себе, с каким изумлением слушали ее 900 участников, в том числе из Азии и Африки. Многие наверняка бросились гуглить: а точно ли Латвия находится в Европе и Евросоюзе. Уж очень скандально звучали приведенные Чулковой факты, которые скорее можно было бы отнести к африканским практикам.

Читать

Левитс: «Мы любим поныть, но на фоне европейских стран у нас дела идут хорошо!»

12:40

Важно 0 комментариев

В новом цикле программ Latvija 2035 на портале Jauns.lv ведущий Андрей Пантелеев побеседовал с экс-президентом Латвии Эгилом Левитсом, который дал в целом позитивную оценку происходящему в стране, но назвал "камнем преткновения" стратегическое планирование.

В новом цикле программ Latvija 2035 на портале Jauns.lv ведущий Андрей Пантелеев побеседовал с экс-президентом Латвии Эгилом Левитсом, который дал в целом позитивную оценку происходящему в стране, но назвал "камнем преткновения" стратегическое планирование.

Читать

Президент Латвии посетил новую тюрьму в Лиепае; что он сказал по этому поводу?

12:02

Важно 0 комментариев

В пятницу президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевич посетил новую Лиепайскую тюрьму, о чём сообщают Новости ЛТВ.

В пятницу президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевич посетил новую Лиепайскую тюрьму, о чём сообщают Новости ЛТВ.

Читать

Орбан: Украина должна оставаться «буферным государством»

11:43

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Венгрии требует от Украины уступить часть территории и сократить армию. Кроме того, он считает, что Россию нужно вновь интегрировать в мировую экономику.

Премьер-министр Венгрии требует от Украины уступить часть территории и сократить армию. Кроме того, он считает, что Россию нужно вновь интегрировать в мировую экономику.

Читать

Минобороны ФРГ: У Германии нет «плана на войну с Россией»

11:36

Важно 0 комментариев

Оперативный план по обороне Германии объединяет военные компоненты обороны страны и НАТО, учитывая потребности альянса в ФРГ, сообщила представительница Минобороны. Он "постоянно дорабатывается и переоценивается".

Оперативный план по обороне Германии объединяет военные компоненты обороны страны и НАТО, учитывая потребности альянса в ФРГ, сообщила представительница Минобороны. Он "постоянно дорабатывается и переоценивается".

Читать