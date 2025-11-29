«Чуть сердечный приступ не случился!» Жителей Латвии тревожат заказные письма

"У тебя тоже так, что при получении неожиданного уведомления о заказном письме ускоряется пульс и в голове начинают мелькать мысли, сменяя друг друга: что я такого заварила?" - спрашивает своих читателей автор поста.

Оказалось, что многие тоже испытывают тревогу, когда им приходит подобное уведомление:

- Ужасное ощущение, я представила себе всё по порядку - начиная с того, что на меня взят неизвестно какой кредит, придётся давать показания в суде и т.д., но... банк прислал извещение, что перестаёт оказывать услуги овердрафта (я ими и не пользовалась).

- Да. Последние заказные письма были из полиции.

- Да, потому что предприятию приходил штраф от СГД - 800 евро.

- Да, и в электронной почте, как появляется письмо от ДБДД, так сразу - где это я превысила скорость? Но пока каждый раз - ложная тревога.

- У моего соседа настолько слабые нервы, что он вообще не смотрит в почтовый ящик, так что тот битком набит. (Ответ автора: "И я его понимаю!")

- Да, у нас была целая мистерия в конце недели. Мы с мужем вспоминали все манёвры по городам, скорости, все ли знаки "Стоп" учли. И в конце - бинго! Один платный поворот в Талси - и вот тебе заказное письмо.

- У меня так чуть сердечный приступ не случился, потому что я не могла понять, от кого это может быть, на следующий день побежала на почту, получила, читаю: “SIA baltcom, добрый день, предлагаем вам особенное подключение телевидения".