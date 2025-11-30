Дело Байкса Зивтиньш назвал "суровым напоминанием о том, как Латвия относится к своим самым работящим людям, любящим свой край и свою страну".

"Происходящее в Валмиере - абсурд: мэра, который привлекает инвесторов, создаёт производства и новые рабочие места в ВИДЗЕМЕ, обвиняют в том, что он... работает. Не украдено ни цента. Нет никаких личных выгод. Но обвинение есть.

Тем временем в стране:

- растрата миллиардов Rail Baltica - тишина

- "золотая" свая в Даугаве и миллионы строительных проектов без покрытия - тишина

- дорогие и негодные закупки - тишина

- ошибки по вакцинам, инфраструктуре и в управлении государством, за которые никто не ответил, - тишина

- публичные скандалы о зарплатах в конвертах - тишина

- проблемы с закупками продовольствия для армии, потрясшие сферу обороны, - снова тишина

- полёты Кариньша на частных самолётах с икрой - тишина

А мэр, который построил завод, внезапно "опасен". Какой город станет следующим? Цесис? Огре? Екабпилс? Лиепая? Валка? Кого следующего накажут за то, что в регион приходят инвесторы и у людей есть работа?

В Латвии в самом деле начинает выглядеть так, что за стояние в стороне полагаются хорошо оплаченные должности и премии, а за работу - обвинения и тюрьма. Вывод: в Латвии очень скоро можно оказаться на скамье подсудимых, если ты что-то делаешь - строишь, развиваешь, привлекаешь инвесторов. Это опасный сигнал для всех регионов: "Работай слишком хорошо - и мы тебя посадим".

Я считаю, что Янис Байкс стал жертвой прогрессивного нового единства, а не виновным. Жертвой того, что в Латвии развитие часто воспринимается как угроза удобного бюрократического застоя.

Государство, карающее работящих и защищающее неэффективных, развиваться не может. Регионы растут там, где людей поддерживают, а не там, где их волокут в суд за то, что они строят город и государство. Это дело не только Валмиеры. Это дело будущего Латвии".