Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 30. Ноября Завтра: Andrejs, Andrievs, Andris
Доступность

Зивтиньш: прогрессивное новое единство опасно для здоровья Латвии (1)

Редакция PRESS 30 ноября, 2025 13:08

Важно 1 комментариев

Фото LETA

Напомним читателям, о ком высказался Зивтиньш, чьё мнение публикует портал Jauns.lv. Как сообщалось 27 ноября, в прокуратуру передано дело пяти сотрудников Валмиерского самоуправления, включая мэра Валмиеры Яниса Байкса. Речь идёт о мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

Дело Байкса Зивтиньш назвал "суровым напоминанием о том, как Латвия относится к своим самым работящим людям, любящим свой край и свою страну". 

"Происходящее в Валмиере - абсурд: мэра, который привлекает инвесторов, создаёт производства и новые рабочие места в ВИДЗЕМЕ, обвиняют в том, что он... работает. Не украдено ни цента. Нет никаких личных выгод. Но обвинение есть.

Тем временем в стране:

- растрата миллиардов Rail Baltica - тишина

- "золотая" свая в Даугаве и миллионы строительных проектов без покрытия - тишина

- дорогие и негодные закупки - тишина

- ошибки по вакцинам, инфраструктуре и в управлении государством, за которые никто не ответил, - тишина

- публичные скандалы о зарплатах в конвертах - тишина

- проблемы с закупками продовольствия для армии, потрясшие сферу обороны, - снова тишина

- полёты Кариньша на частных самолётах с икрой - тишина

А мэр, который построил завод, внезапно "опасен". Какой город станет следующим? Цесис? Огре? Екабпилс? Лиепая? Валка? Кого следующего накажут за то, что в регион приходят инвесторы и у людей есть работа?

В Латвии в самом деле начинает выглядеть так, что за стояние в стороне полагаются хорошо оплаченные должности и премии, а за работу - обвинения и тюрьма. Вывод: в Латвии очень скоро можно оказаться на скамье подсудимых, если ты что-то делаешь - строишь, развиваешь, привлекаешь инвесторов. Это опасный сигнал для всех регионов: "Работай слишком хорошо - и мы тебя посадим".

Я считаю, что Янис Байкс стал жертвой прогрессивного нового единства, а не виновным. Жертвой того, что в Латвии развитие часто воспринимается как угроза удобного бюрократического застоя.

Государство, карающее работящих и защищающее неэффективных, развиваться не может. Регионы растут там, где людей поддерживают, а не там, где их волокут в суд за то, что они строят город и государство. Это дело не только Валмиеры. Это дело будущего Латвии".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Пожар в Плявниеках: воскресное утро оказалось добрым не для всех (ФОТО, ВИДЕО)
Важно

Пожар в Плявниеках: воскресное утро оказалось добрым не для всех (ФОТО, ВИДЕО)

Фигурист Фёдор Кулиш может не попасть на зимнюю Олимпиаду из-за слабого знания госязыка
Важно

Фигурист Фёдор Кулиш может не попасть на зимнюю Олимпиаду из-за слабого знания госязыка

Аболиньш назвал закрытие Латвийского радио — 4 значимым и символическим шагом
Важно

Аболиньш назвал закрытие Латвийского радио — 4 значимым и символическим шагом

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:05 30.11.2025
Испания: вот вам и хамон
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: верните нам наши грузовики!
Sfera.lv 6 часов назад
ООН: кто будет голодать
Sfera.lv 7 часов назад
Рига: не рубите, мужики…
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: о студентах никто ничего не знает
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: большинство – наёмники
Sfera.lv 9 часов назад
197-я неделя войны в Украине. Ни Купянск, ни Волчанск россиянами не взяты
Bitnews.lv 1 день назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 4 дня назад

Аболиньш назвал закрытие Латвийского радио — 4 значимым и символическим шагом (1)

Важно 18:46

Важно 1 комментариев

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш прокомментировал на платформе "Х" прекращение вещания Латвийского радио на русском языке.

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш прокомментировал на платформе "Х" прекращение вещания Латвийского радио на русском языке.

Читать
Загрузка

Популярный клуб в Елгаве напомнил о дресс-коде; не всем это оказалось по душе (1)

Всюду жизнь 17:55

Всюду жизнь 1 комментариев

Один из популярных музыкальных клубов Елгавы Melno cepurīšu balerija опубликовал в соцсетях напоминание о том, что хотят у себя видеть только прилично одетых клиентов, которые к тому же не ругаются матом.

Один из популярных музыкальных клубов Елгавы Melno cepurīšu balerija опубликовал в соцсетях напоминание о том, что хотят у себя видеть только прилично одетых клиентов, которые к тому же не ругаются матом.

Читать

Фигурист Фёдор Кулиш может не попасть на зимнюю Олимпиаду из-за слабого знания госязыка (1)

Важно 17:06

Важно 1 комментариев

Фигурист из Украины Фёдор Кулиш, который в этом году помог Латвии получить две путёвки в мужском катании на Олимпиаду-2026, долгое время не подавал в Сейм запрос на получение гражданства Латвии. Причина - в недостаточных знаниях латышского языка, сообщает Sporta Avīze.
 
Киевлянин Фёдор Кулиш переехал в Латвию в 16 лет, вскоре после начала войны в Украине. Он выступает за Латвию с осени 2023-го, летом нынешнего года получил право участвовать в Олимпиаде-2026. Но этого мало - спортсмен должен быть гражданином страны, которую он представляет на этих соревнованиях. В связи с этим Кулиш и решил сменить гражданство.

Фигурист из Украины Фёдор Кулиш, который в этом году помог Латвии получить две путёвки в мужском катании на Олимпиаду-2026, долгое время не подавал в Сейм запрос на получение гражданства Латвии. Причина - в недостаточных знаниях латышского языка, сообщает Sporta Avīze.
 
Киевлянин Фёдор Кулиш переехал в Латвию в 16 лет, вскоре после начала войны в Украине. Он выступает за Латвию с осени 2023-го, летом нынешнего года получил право участвовать в Олимпиаде-2026. Но этого мало - спортсмен должен быть гражданином страны, которую он представляет на этих соревнованиях. В связи с этим Кулиш и решил сменить гражданство.

Читать

«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете (1)

Важно 16:26

Важно 1 комментариев

С кем не случалось - в спешке, от невнимательности или при плохом освещении обознаться и принять, например, постороннего человека за своего знакомого? Но это происшествие, о котором пишет Санда на платформе "Тредс", получилось поистине эпичным. 

С кем не случалось - в спешке, от невнимательности или при плохом освещении обознаться и принять, например, постороннего человека за своего знакомого? Но это происшествие, о котором пишет Санда на платформе "Тредс", получилось поистине эпичным. 

Читать

В суд передано уголовное дело о сексуальном насилии в отношении 10-летней девочки (1)

ЧП и криминал 16:10

ЧП и криминал 1 комментариев

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий мужчина обвиняется в сексуальном насилии по отношению к 10-летней девочке, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий мужчина обвиняется в сексуальном насилии по отношению к 10-летней девочке, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Читать

«Это моя вина»: гражданин РФ считает Латвию своей родиной, но язык выучил недостаточно (1)

Важно 15:57

Важно 1 комментариев

В Латвии заканчиваются сроки, которые государство предоставило гражданам России для приведения в порядок документов, в том числе сдачи и пересдачи экзамена по госязыку. Среди тех, кого коснулось это требование, есть и люди пенсионного возраста. Журналисты "Настоящего Времени" встретились с гражданином России, который пытается сохранить свой легальный статус в Латвии.

В Латвии заканчиваются сроки, которые государство предоставило гражданам России для приведения в порядок документов, в том числе сдачи и пересдачи экзамена по госязыку. Среди тех, кого коснулось это требование, есть и люди пенсионного возраста. Журналисты "Настоящего Времени" встретились с гражданином России, который пытается сохранить свой легальный статус в Латвии.

Читать

Деревьев не хватает? Бобры в Риге уже грызут заборы; что предпримет дума? (1)

Всюду жизнь 15:43

Всюду жизнь 1 комментариев

Бобра, грызущего деревянный забор частного дома, в ноябре около пруда Марас заметила рижанка Инта, поделившаяся видео с редакцией tv3.lv. Сотрудники решили выяснить в Рижской думе, сколько в столице бобров и будет ли самоуправление принимать меры, если причинён ущерб частному владению.

Бобра, грызущего деревянный забор частного дома, в ноябре около пруда Марас заметила рижанка Инта, поделившаяся видео с редакцией tv3.lv. Сотрудники решили выяснить в Рижской думе, сколько в столице бобров и будет ли самоуправление принимать меры, если причинён ущерб частному владению.

Читать