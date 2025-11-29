Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
Закрыть русские школы и учить других демократии? Посмотрим на себя глазами африканцев: Андрей Козлов (1)

Редакция PRESS 29 ноября, 2025 12:43

Важно 1 комментариев

На прошлой неделе депутат Сейма от «Стабильности!» Светлана Чулкова выступила на ежегодном Форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Могу только представить себе, с каким изумлением слушали ее 900 участников, в том числе из Азии и Африки. Многие наверняка бросились гуглить: а точно ли Латвия находится в Европе и Евросоюзе. Уж очень скандально звучали приведенные Чулковой факты, которые скорее можно было бы отнести к африканским практикам.

Выступления на форуме жестко регламентированы – всего 2 минуты. Но Светлана уложилась, все самое главное она отлично разложила по полкам: "Мы — руссĸие Латвии. Нас — оĸоло трети населения страны. Мы любим Латвию, гордимся ею и являемся частью её истории и будущего. Мы — учителя, медиĸи, спасатели, полицейсĸие, предприниматели. Мы граждане, свободно владеющие латышсĸим языĸом, и мы хотим жить в мире и достоинстве.

Но за последние годы в Латвии были приняты заĸоны, ĸоторые резĸо ограничили использование руссĸого языĸа: в парламент внесена деĸларация об ограничении руссĸого языĸа во всех социальных сферах; заĸрыты руссĸие шĸолы, причем детям и учителям запрещено говорить друг с другом по-руссĸи; руссĸий запрешен в государственных учреждениях: на русские СМИ и книги вводится специальный повышенный налог».

Упомянула она и предстоящий суд над лидером "Стабильности!" Алеĸсеем Рослиĸовым за сказанную с трибуны парламента фразу «руссĸий языĸ — это наш языĸ», что абсурдно трактуется как «сотрудничество с Россией» и«разжигание межнациональной розни», а по факту является попыткой заткнуть людям рты.

Представляю себе вытаращенные глаза представителя Кении, оборачивающегося к своему соседу и спрашивающего: «А это точно все в Европе происходит? Латвия - это же Европа?...» Увы, увы... И если бы на выступления отводилось хотя бы три минуты, то можно бы добавить еще пару фраз:   

Уважаемые участники из стран Африки, Азии, Латинской Америки – да, увы, все это происходит не просто в Европе, а в стране Европейского Союза. В стране, которая в 1995 году подписала, а в 2005 году ратифицировала Рамочную конвенцию по защите прав национальных меньшинств. Как она соблюдает конвенцию – вы видите. Коротко: никак!

Все мы знаем, что Евросоюз видит себя ментором и наставником остального мира - и вас в том числе - в вопросах соблюдения прав человека. При этом предпочитая не замечать, что творится у него внутри.

Под предлогом «сложной геополитической ситуации» Европа склонна закрывать глаза на многое, что творится в отношении национальных (но не сексуальных – «это другое!») меньшинств. Уже раздаются голоса о том, что ради безопасности некоторыми демократическими принципами можно и поступиться. Так вот, перефразируя одного известного политика, в таком случае скоро у вас не останется ни безопасности, ни демократии. Помните об этом и не повторяйте наших ошибок. Спасибо за внимание.

Андрей Козлов, член партии «Стабильности!».   

 

 

Комментарии (1)
Пурвциемс вооружается?! Кто-то массово не донёс до контейнера упаковки от пневматики
Внимание, гололёд! Сегодня весь день скользко будет почти по всей Латвии
Погода помешала поездам: график движения сдвинулся на нескольких маршрутах (ДОПОЛНЕНО)
«Мы вообще нормальные?!» Публика в шоке от сравнения детей с животными — прав ли Минздрав? (1)

Буквально на днях мы писали о сюжете ЛТВ, в котором шла речь о том, как женщине, недавно ставшей мамой в третий раз, пришлось бороться за то, чтобы её госпитализировали вместе с самым младшим ребёнком. 

Левитс: «Мы любим поныть, но на фоне европейских стран у нас дела идут хорошо!» (1)

В новом цикле программ Latvija 2035 на портале Jauns.lv ведущий Андрей Пантелеев побеседовал с экс-президентом Латвии Эгилом Левитсом, который дал в целом позитивную оценку происходящему в стране, но назвал "камнем преткновения" стратегическое планирование.

«Чуть сердечный приступ не случился!» Жителей Латвии тревожат заказные письма (1)

Интересный вопрос затронула в своём посте в соцсети "Тредс" Анете. Что характерно, практически все комментаторы ответили, что с ней согласны и чувствуют примерно то же самое. Зачастую бывает, что они беспокоятся напрасно, но иногда их опасения далеко не беспочвенны. Что же до такой степени волнует народ?

Президент Латвии посетил новую тюрьму в Лиепае; что он сказал по этому поводу? (1)

В пятницу президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевич посетил новую Лиепайскую тюрьму, о чём сообщают Новости ЛТВ.

Орбан: Украина должна оставаться «буферным государством» (1)

Премьер-министр Венгрии требует от Украины уступить часть территории и сократить армию. Кроме того, он считает, что Россию нужно вновь интегрировать в мировую экономику.

Минобороны ФРГ: У Германии нет «плана на войну с Россией» (1)

Оперативный план по обороне Германии объединяет военные компоненты обороны страны и НАТО, учитывая потребности альянса в ФРГ, сообщила представительница Минобороны. Он "постоянно дорабатывается и переоценивается".

