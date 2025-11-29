Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 29. Ноября Завтра: Ignats, Virginija
Доступность

Левитс: «Мы любим поныть, но на фоне европейских стран у нас дела идут хорошо!»

Редакция PRESS 29 ноября, 2025 12:40

Важно 0 комментариев

В новом цикле программ Latvija 2035 на портале Jauns.lv ведущий Андрей Пантелеев побеседовал с экс-президентом Латвии Эгилом Левитсом, который дал в целом позитивную оценку происходящему в стране, но назвал "камнем преткновения" стратегическое планирование.

Хотя в целом, как утверждает сам Левитс, он является оптимистом, всё же нам, по его словам, совершенно не удаётся стратегическое планирование. В наши национальные планы, как он выразился, понасовали всего и для всех, поэтому воз слишком тяжёл и не движется вперёд. Так он прокомментировал популярный сейчас тезис о том, что не хватает видения перспективы. Кроме того, говоря о Латвии в 90-е, Левитс заявил, что люстрация в стране была реализована в гораздо большем объёме, чем в большинстве других восточноевропейских стран.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Закрыть русские школы и учить других демократии? Посмотрим на себя глазами африканцев: Андрей Козлов
Важно

Закрыть русские школы и учить других демократии? Посмотрим на себя глазами африканцев: Андрей Козлов (1)

Зашли и потребовали денег: работник кебабной рассказал об ограблении
Важно

Зашли и потребовали денег: работник кебабной рассказал об ограблении

Внимание, гололёд! Сегодня весь день скользко будет почти по всей Латвии
Важно

Внимание, гололёд! Сегодня весь день скользко будет почти по всей Латвии (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:55 29.11.2025
Франция: у старшеклассников тоже отберут смартфоны
Sfera.lv 3 часа назад
ЕС: с Британией не договорились
Sfera.lv 3 часа назад
Франция: кто имеет шансы стать следующим президентом
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: стало меньше граждан России
Sfera.lv 4 часа назад
197-я неделя войны в Украине. Ни Купянск, ни Волчанск россиянами не взяты
Bitnews.lv 17 часов назад
Скандал вокруг “Bite Latvija”: оператор подключал услуги сам
Bitnews.lv 18 часов назад
Авто с женщиной упало в Даугаву: тело найдено, машину не достали
Bitnews.lv 18 часов назад
Латвия: угроза убийства сотрудников суда
Sfera.lv 1 день назад

«Мы вообще нормальные?!» Публика в шоке от сравнения детей с животными — прав ли Минздрав?

Важно 13:41

Важно 0 комментариев

Буквально на днях мы писали о сюжете ЛТВ, в котором шла речь о том, как женщине, недавно ставшей мамой в третий раз, пришлось бороться за то, чтобы её госпитализировали вместе с самым младшим ребёнком. 

Буквально на днях мы писали о сюжете ЛТВ, в котором шла речь о том, как женщине, недавно ставшей мамой в третий раз, пришлось бороться за то, чтобы её госпитализировали вместе с самым младшим ребёнком. 

Читать
Загрузка

Закрыть русские школы и учить других демократии? Посмотрим на себя глазами африканцев: Андрей Козлов

Важно 12:43

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе депутат Сейма от «Стабильности!» Светлана Чулкова выступила на ежегодном Форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Могу только представить себе, с каким изумлением слушали ее 900 участников, в том числе из Азии и Африки. Многие наверняка бросились гуглить: а точно ли Латвия находится в Европе и Евросоюзе. Уж очень скандально звучали приведенные Чулковой факты, которые скорее можно было бы отнести к африканским практикам.

На прошлой неделе депутат Сейма от «Стабильности!» Светлана Чулкова выступила на ежегодном Форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Могу только представить себе, с каким изумлением слушали ее 900 участников, в том числе из Азии и Африки. Многие наверняка бросились гуглить: а точно ли Латвия находится в Европе и Евросоюзе. Уж очень скандально звучали приведенные Чулковой факты, которые скорее можно было бы отнести к африканским практикам.

Читать

«Чуть сердечный приступ не случился!» Жителей Латвии тревожат заказные письма

Важно 12:17

Важно 0 комментариев

Интересный вопрос затронула в своём посте в соцсети "Тредс" Анете. Что характерно, практически все комментаторы ответили, что с ней согласны и чувствуют примерно то же самое. Зачастую бывает, что они беспокоятся напрасно, но иногда их опасения далеко не беспочвенны. Что же до такой степени волнует народ?

Интересный вопрос затронула в своём посте в соцсети "Тредс" Анете. Что характерно, практически все комментаторы ответили, что с ней согласны и чувствуют примерно то же самое. Зачастую бывает, что они беспокоятся напрасно, но иногда их опасения далеко не беспочвенны. Что же до такой степени волнует народ?

Читать

Президент Латвии посетил новую тюрьму в Лиепае; что он сказал по этому поводу?

Важно 12:02

Важно 0 комментариев

В пятницу президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевич посетил новую Лиепайскую тюрьму, о чём сообщают Новости ЛТВ.

В пятницу президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевич посетил новую Лиепайскую тюрьму, о чём сообщают Новости ЛТВ.

Читать

Орбан: Украина должна оставаться «буферным государством»

Важно 11:43

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Венгрии требует от Украины уступить часть территории и сократить армию. Кроме того, он считает, что Россию нужно вновь интегрировать в мировую экономику.

Премьер-министр Венгрии требует от Украины уступить часть территории и сократить армию. Кроме того, он считает, что Россию нужно вновь интегрировать в мировую экономику.

Читать

Минобороны ФРГ: У Германии нет «плана на войну с Россией»

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Оперативный план по обороне Германии объединяет военные компоненты обороны страны и НАТО, учитывая потребности альянса в ФРГ, сообщила представительница Минобороны. Он "постоянно дорабатывается и переоценивается".

Оперативный план по обороне Германии объединяет военные компоненты обороны страны и НАТО, учитывая потребности альянса в ФРГ, сообщила представительница Минобороны. Он "постоянно дорабатывается и переоценивается".

Читать