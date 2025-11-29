Левитс: «Мы любим поныть, но на фоне европейских стран у нас дела идут хорошо!»

Хотя в целом, как утверждает сам Левитс, он является оптимистом, всё же нам, по его словам, совершенно не удаётся стратегическое планирование. В наши национальные планы, как он выразился, понасовали всего и для всех, поэтому воз слишком тяжёл и не движется вперёд. Так он прокомментировал популярный сейчас тезис о том, что не хватает видения перспективы. Кроме того, говоря о Латвии в 90-е, Левитс заявил, что люстрация в стране была реализована в гораздо большем объёме, чем в большинстве других восточноевропейских стран.