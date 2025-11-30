Два танкера «теневого флота» России атакованы украинскими дронами у побережья Турции (ВИДЕО)

Собеседники «РБК Украина» уточняют, что использовались модернизированные Sea Baby, способные проходить большие дистанции и оснащенные усиленными боевыми частями. Операция проводилась силами 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ совместно с ВМС Украины, отмечает издание.

По данным «Суспiльне», танкеры в момент удара не имели груза, однако они способны перевозить нефть на сумму около $70 млн. На видео, опубликованном «РБК Украина», видно, что оба судна получили существенные повреждения. Источник в СБУ подчеркнул, что служба продолжает действия, направленные на сокращение российских финансовых ресурсов для ведения войны.

Накануне вечером, 28 ноября, стало известно о взрывах на двух танкерах «теневого флота» РФ недалеко от Босфора. По данным Tribeca Shipping, после подрыва Kairos оказался под риском затопления. 29 ноября Министерство транспорта Турции сообщило, что танкер Virat был повторно атакован.