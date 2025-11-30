Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Два танкера «теневого флота» России атакованы украинскими дронами у побережья Турции (ВИДЕО)

30 ноября, 2025 11:25

Два подсанкционных нефтяных танкера российского «теневого флота» — Kairo и Virat — были поражены в Черном море морскими беспилотниками СБУ Sea Baby, что вывело оба судна из строя. Об этом сообщил «Суспiльне» со ссылкой на источники в украинской спецслужбе.

Собеседники «РБК Украина» уточняют, что использовались модернизированные Sea Baby, способные проходить большие дистанции и оснащенные усиленными боевыми частями. Операция проводилась силами 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ совместно с ВМС Украины, отмечает издание.

По данным «Суспiльне», танкеры в момент удара не имели груза, однако они способны перевозить нефть на сумму около $70 млн. На видео, опубликованном «РБК Украина», видно, что оба судна получили существенные повреждения. Источник в СБУ подчеркнул, что служба продолжает действия, направленные на сокращение российских финансовых ресурсов для ведения войны.

Накануне вечером, 28 ноября, стало известно о взрывах на двух танкерах «теневого флота» РФ недалеко от Босфора. По данным Tribeca Shipping, после подрыва Kairos оказался под риском затопления. 29 ноября Министерство транспорта Турции сообщило, что танкер Virat был повторно атакован.

«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете

Пожар в Плявниеках: воскресное утро оказалось добрым не для всех (ФОТО, ВИДЕО)

Фигурист Фёдор Кулиш может не попасть на зимнюю Олимпиаду из-за слабого знания госязыка

Аболиньш назвал закрытие Латвийского радио — 4 значимым и символическим шагом

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш прокомментировал на платформе "Х" прекращение вещания Латвийского радио на русском языке.

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш прокомментировал на платформе "Х" прекращение вещания Латвийского радио на русском языке.

Популярный клуб в Елгаве напомнил о дресс-коде; не всем это оказалось по душе

Один из популярных музыкальных клубов Елгавы Melno cepurīšu balerija опубликовал в соцсетях напоминание о том, что хотят у себя видеть только прилично одетых клиентов, которые к тому же не ругаются матом.

Один из популярных музыкальных клубов Елгавы Melno cepurīšu balerija опубликовал в соцсетях напоминание о том, что хотят у себя видеть только прилично одетых клиентов, которые к тому же не ругаются матом.

Фигурист Фёдор Кулиш может не попасть на зимнюю Олимпиаду из-за слабого знания госязыка

Фигурист из Украины Фёдор Кулиш, который в этом году помог Латвии получить две путёвки в мужском катании на Олимпиаду-2026, долгое время не подавал в Сейм запрос на получение гражданства Латвии. Причина - в недостаточных знаниях латышского языка, сообщает Sporta Avīze.
 
Киевлянин Фёдор Кулиш переехал в Латвию в 16 лет, вскоре после начала войны в Украине. Он выступает за Латвию с осени 2023-го, летом нынешнего года получил право участвовать в Олимпиаде-2026. Но этого мало - спортсмен должен быть гражданином страны, которую он представляет на этих соревнованиях. В связи с этим Кулиш и решил сменить гражданство.

Фигурист из Украины Фёдор Кулиш, который в этом году помог Латвии получить две путёвки в мужском катании на Олимпиаду-2026, долгое время не подавал в Сейм запрос на получение гражданства Латвии. Причина - в недостаточных знаниях латышского языка, сообщает Sporta Avīze.
 
Киевлянин Фёдор Кулиш переехал в Латвию в 16 лет, вскоре после начала войны в Украине. Он выступает за Латвию с осени 2023-го, летом нынешнего года получил право участвовать в Олимпиаде-2026. Но этого мало - спортсмен должен быть гражданином страны, которую он представляет на этих соревнованиях. В связи с этим Кулиш и решил сменить гражданство.

«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете

С кем не случалось - в спешке, от невнимательности или при плохом освещении обознаться и принять, например, постороннего человека за своего знакомого? Но это происшествие, о котором пишет Санда на платформе "Тредс", получилось поистине эпичным. 

С кем не случалось - в спешке, от невнимательности или при плохом освещении обознаться и принять, например, постороннего человека за своего знакомого? Но это происшествие, о котором пишет Санда на платформе "Тредс", получилось поистине эпичным. 

В суд передано уголовное дело о сексуальном насилии в отношении 10-летней девочки

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий мужчина обвиняется в сексуальном насилии по отношению к 10-летней девочке, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий мужчина обвиняется в сексуальном насилии по отношению к 10-летней девочке, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

«Это моя вина»: гражданин РФ считает Латвию своей родиной, но язык выучил недостаточно

В Латвии заканчиваются сроки, которые государство предоставило гражданам России для приведения в порядок документов, в том числе сдачи и пересдачи экзамена по госязыку. Среди тех, кого коснулось это требование, есть и люди пенсионного возраста. Журналисты "Настоящего Времени" встретились с гражданином России, который пытается сохранить свой легальный статус в Латвии.

В Латвии заканчиваются сроки, которые государство предоставило гражданам России для приведения в порядок документов, в том числе сдачи и пересдачи экзамена по госязыку. Среди тех, кого коснулось это требование, есть и люди пенсионного возраста. Журналисты "Настоящего Времени" встретились с гражданином России, который пытается сохранить свой легальный статус в Латвии.

Деревьев не хватает? Бобры в Риге уже грызут заборы; что предпримет дума?

Бобра, грызущего деревянный забор частного дома, в ноябре около пруда Марас заметила рижанка Инта, поделившаяся видео с редакцией tv3.lv. Сотрудники решили выяснить в Рижской думе, сколько в столице бобров и будет ли самоуправление принимать меры, если причинён ущерб частному владению.

Бобра, грызущего деревянный забор частного дома, в ноябре около пруда Марас заметила рижанка Инта, поделившаяся видео с редакцией tv3.lv. Сотрудники решили выяснить в Рижской думе, сколько в столице бобров и будет ли самоуправление принимать меры, если причинён ущерб частному владению.

