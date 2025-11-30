Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Эффект Долиной»: дело о «похищенной» квартире певицы вызвало возмущение в её адрес и статью в Википедии (1)

Редакция PRESS 30 ноября, 2025 11:16

1 комментариев

Фото: Википедия, Диана Анкудинова. CC BY 3.0

Громкая борьба народной артистки России Ларисы Долиной за свое имущество подошла к концу — суд вернул ей квартиру, которую она отдала мошенникам. Четверым участникам сделки назначили до 7 лет колонии. Покупательница же осталась и без недвижимости, и без денег. На оглашение приговора певица не пришла. Реакцию на долгожданный итог судебных тяжб она также не дала, в отличие от публики, пишет Фонтанка.ру. Общественная позиция по вопросу справедливости данной ситуации оказалась однозначной.

Решение суда по квартире Долиной

Летом 2024 года Лариса Долина продала квартиру в элитном ЖК в Хамовниках, а вырученные деньги отдала мошенникам. После певица в видеообращении рассказала, как потеряла более 100 млн рублей и квартиру площадью около 200 «квадратов». Действия аферистов она назвала «изощренными и спланированными».

После обращения Долиной в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело. Ущерб в МВД оценили на сумму более 200 миллионов рублей. По данным столичной прокуратуры, мошенники общались с певицей на протяжении нескольких месяцев, как итог: она передала сбережения и деньги с продажи жилья «фейковым правоохранителям». Настоящие полицейские быстро задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову и еще троих мужчин, однако сохранить квартиру для покупательницы — Полины Лурье — это не помогло.

Долина обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной, а Лурье — со встречным иском о выселении прописанных в квартире лиц. В результате суд вернул квартиру Долиной, отклонив иск Лурье. 

Балашихинский городской суд Московской области 28 ноября огласил приговоры в отношении четырех фигурантов дела о мошенничестве с квартирой певицы. Курьер Цырульникова получила 7 лет колонии и штраф в размере 1 миллиона рублей. Еще двое участников схемы, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев, также получили по 7 лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч, а один фигурант, Андрей Основа, отправится в колонию общего режима на четыре года с аналогичным штрафом.

Долиной начали объявлять бойкот

Реакция общественности на итог судебного процесса не заставил себя ждать. Вечером 28 ноября тенденцию «отмены» запустили заведения общественного питания. Открыто об этом заявила сеть фаст-фуда «Бургер Кинг». «Мы приняли важное решение: дом Ларисы Долиной в Москве временно исключён из зоны доставки. Пока деньги покупательнице не будут полностью возвращены. …Жёстко? Возможно», — написали в телеграм-канале заведения.

Московский ресторан «Кафе Пушкинъ» мог убрать с сайта или замаскировать анонс новогоднего выступления Долиной. Согласно телеграм-каналу заведения, в новогоднюю ночь гостям обещали выступления кавер-группы, цыганского ансамбля и Ларисы Долиной. На сайте в актуальном расписании праздничного вечера артистки нет, при этом выступление цыган занимает целых два временных периода: с 21:45 до 22:15 и с 23:00 до 23:30. При переходе по ссылке для покупки билетов сайт дает сбой. По словам пользователей соцсетей, в самом ресторане им отвечают, что состав артистов на новогоднюю ночь уточняется.

Негодование по поводу скандала с квартирой Долиной начали выражать и ее коллеги по цеху. Певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, заявила, что терпеть не может народную артистку Ларису Долину из-за этой ситуации. По ее словам, на фоне произошедшего потенциальные покупатели ее недвижимости не идут на сделку, опасаясь обмана со стороны звезды. 

Свое мнение об истории с квартирой певицы жестко высказала и российская телеведущая Алена Водонаева. «Покупательница осталась без денег. То есть Долина буквально присвоила себе деньги человека, который честным прозрачным способом купил у нее квартиру», — написала она в своем телеграм-канале.

В Сети сочувствуют покупательнице квартиры Долиной

Пользователи соцсетей тем временем продолжают выражать почти однозначную позицию и задаваться вопросом: как быть тем, кто честно приобрел жилье, но остался на улице и с пустыми карманами?

«Народная артистка действительно столкнулась с мошенниками. Но кто защитит тех, кто честно заплатил ей за квартиру, а теперь остался ни с чем? Вот это самая прискорбная часть — когда закон не может одновременно защитить обе стороны»;

«Ред флаг»;

«Надеюсь, она это увидит».

На волне общего обсуждения пользователи с иронией вспомнили название одного из альбомов артистки — «Счастливая доля», выпущенного в 1998 году. Другие пишут, что у дома певицы в столице якобы образовалось место для паломничества, которому дали название «Стена Долиной». По словам пользователей, люди несут к «месту силы» тапочки или игрушки, чтобы их сделка по покупке недвижимости прошла без неприятных сюрпризов.

Схеме, где продавец квартиры срывает сделку и объявляет себя обманутым, даже дали неофициальное название «эффект Долиной». Соответствующая статья несколько дней назад появилась на «Википедии», авторы утверждают, что в основном такой номер исполняют пожилые люди.

По схеме, люди (как правило, речь идет о пенсионерках) под воздействием мошенников продают объект недвижимости (чаще всего квартиру), деньги уходят злоумышленникам, а жертва через суд требует признать сделку незаконной. Суду заявляется, что продавец якобы (или на самом деле) стал жертвой мошенников. В итоге покупатель остается без квартиры, иногда с огромными долгами, но не получает назад деньги — они остались в руках у аферистов, которых ищут в рамках уголовного дела. Схема возврата распространяется уже не только на недвижимость, но и на автомобили.

 

