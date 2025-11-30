Аболиньш назвал закрытие Латвийского радио — 4 значимым и символическим шагом

В его посте говорится следующее:

"Закрытие "Латвийского радио - 4 является значительным и символическим шагом - за деньги всего общества не нужно оплачивать контент на русском языке.

Так же, как Латвия закрыла русские школы, теперь закрывается и это радио.

Однако в Латвии всё ещё непропорционально много контента на русском языке. В последние годы, столкнувшись с колоссальным противодействием, удалось сократить его присутствие, но контента на русском языке в нашем информационном пространстве по-прежнему очень, очень, очень много.

И пока так будет, раскол общества продолжится.

Государство должно создать правила игры, и борьба за латышский язык в информационном пространстве Латвии, в том числе и после закрытия "Латвийского радио - 4", продолжится".

Какова же реакция на его пост?

- Фишка-то не в закрытии, а в финансировании... Если продолжим финансировать СМИ на русском языке, они мутируют в другие формы.

- Может быть, потому что есть спрос со стороны латвийских граждан? Закрытие LR4 не имеет ничего общего со сплочением общества. Это часть предвыборной кампании Нацобъединения, которую Национальный совет по электронным СМИ целенаправленно помогает реализовать. Совет запрещает и ограничивает, а не помогает медийной среде развиваться.

- Пока мы тут с русскими возимся, со двора уже мухаммеды в дверь лезут.

- Увы, вопрос только - почему лишь сейчас?

- Нет никаких "общественных денег"!!! Есть деньги налогоплательщиков! К тому же у четверти не только налогоплательщиков, но и родившихся в Латвии латвийских ГРАЖДАН родной язык - тот, на котором вещает "Латвийское радио - 4" за налоги, заплаченные своей аудиторией.