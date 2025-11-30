Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Аболиньш назвал закрытие Латвийского радио — 4 значимым и символическим шагом

Редакция PRESS 30 ноября, 2025 18:46

Важно 0 комментариев

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш прокомментировал на платформе "Х" прекращение вещания Латвийского радио на русском языке.

В его посте говорится следующее:

"Закрытие "Латвийского радио - 4 является значительным и символическим шагом - за деньги всего общества не нужно оплачивать контент на русском языке.

Так же, как Латвия закрыла русские школы, теперь закрывается и это радио.

Однако в Латвии всё ещё непропорционально много контента на русском языке. В последние годы, столкнувшись с колоссальным противодействием, удалось сократить его присутствие, но контента на русском языке в нашем информационном пространстве по-прежнему очень, очень, очень много.

И пока так будет, раскол общества продолжится.

Государство должно создать правила игры, и борьба за латышский язык в информационном пространстве Латвии, в том числе и после закрытия "Латвийского радио - 4", продолжится".

Какова же реакция на его пост?

- Фишка-то не в закрытии, а в финансировании... Если продолжим финансировать СМИ на русском языке, они мутируют в другие формы.

- Может быть, потому что есть спрос со стороны латвийских граждан? Закрытие LR4 не имеет ничего общего со сплочением общества. Это часть предвыборной кампании Нацобъединения, которую Национальный совет по электронным СМИ целенаправленно помогает реализовать. Совет запрещает и ограничивает, а не помогает медийной среде развиваться.

- Пока мы тут с русскими возимся, со двора уже мухаммеды в дверь лезут.

- Увы, вопрос только - почему лишь сейчас?

- Нет никаких "общественных денег"!!! Есть деньги налогоплательщиков! К тому же у четверти не только налогоплательщиков, но и родившихся в Латвии латвийских ГРАЖДАН родной язык - тот, на котором вещает "Латвийское радио - 4" за налоги, заплаченные своей аудиторией.

 

Комментарии (0)

Пожар в Плявниеках: воскресное утро оказалось добрым не для всех (ФОТО, ВИДЕО)
Важно

Пожар в Плявниеках: воскресное утро оказалось добрым не для всех (ФОТО, ВИДЕО)

Фигурист Фёдор Кулиш может не попасть на зимнюю Олимпиаду из-за слабого знания госязыка
Важно

Фигурист Фёдор Кулиш может не попасть на зимнюю Олимпиаду из-за слабого знания госязыка

«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете
Важно

«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете

Обновлено: 20:05 30.11.2025
Испания: вот вам и хамон
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: верните нам наши грузовики!
Sfera.lv 6 часов назад
ООН: кто будет голодать
Sfera.lv 7 часов назад
Рига: не рубите, мужики…
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: журналисты пытаются бороться
Sfera.lv 9 часов назад
Таллин: касса провала
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: большинство – наёмники
Sfera.lv 9 часов назад
197-я неделя войны в Украине. Ни Купянск, ни Волчанск россиянами не взяты
Bitnews.lv 1 день назад
Популярный клуб в Елгаве напомнил о дресс-коде; не всем это оказалось по душе

Всюду жизнь 17:55

Всюду жизнь 0 комментариев

Один из популярных музыкальных клубов Елгавы Melno cepurīšu balerija опубликовал в соцсетях напоминание о том, что хотят у себя видеть только прилично одетых клиентов, которые к тому же не ругаются матом.

Один из популярных музыкальных клубов Елгавы Melno cepurīšu balerija опубликовал в соцсетях напоминание о том, что хотят у себя видеть только прилично одетых клиентов, которые к тому же не ругаются матом.

Читать

Фигурист Фёдор Кулиш может не попасть на зимнюю Олимпиаду из-за слабого знания госязыка

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

Фигурист из Украины Фёдор Кулиш, который в этом году помог Латвии получить две путёвки в мужском катании на Олимпиаду-2026, долгое время не подавал в Сейм запрос на получение гражданства Латвии. Причина - в недостаточных знаниях латышского языка, сообщает Sporta Avīze.
 
Киевлянин Фёдор Кулиш переехал в Латвию в 16 лет, вскоре после начала войны в Украине. Он выступает за Латвию с осени 2023-го, летом нынешнего года получил право участвовать в Олимпиаде-2026. Но этого мало - спортсмен должен быть гражданином страны, которую он представляет на этих соревнованиях. В связи с этим Кулиш и решил сменить гражданство.

Фигурист из Украины Фёдор Кулиш, который в этом году помог Латвии получить две путёвки в мужском катании на Олимпиаду-2026, долгое время не подавал в Сейм запрос на получение гражданства Латвии. Причина - в недостаточных знаниях латышского языка, сообщает Sporta Avīze.
 
Киевлянин Фёдор Кулиш переехал в Латвию в 16 лет, вскоре после начала войны в Украине. Он выступает за Латвию с осени 2023-го, летом нынешнего года получил право участвовать в Олимпиаде-2026. Но этого мало - спортсмен должен быть гражданином страны, которую он представляет на этих соревнованиях. В связи с этим Кулиш и решил сменить гражданство.

Читать

«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете

Важно 16:26

Важно 0 комментариев

С кем не случалось - в спешке, от невнимательности или при плохом освещении обознаться и принять, например, постороннего человека за своего знакомого? Но это происшествие, о котором пишет Санда на платформе "Тредс", получилось поистине эпичным. 

С кем не случалось - в спешке, от невнимательности или при плохом освещении обознаться и принять, например, постороннего человека за своего знакомого? Но это происшествие, о котором пишет Санда на платформе "Тредс", получилось поистине эпичным. 

Читать

В суд передано уголовное дело о сексуальном насилии в отношении 10-летней девочки

ЧП и криминал 16:10

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий мужчина обвиняется в сексуальном насилии по отношению к 10-летней девочке, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий мужчина обвиняется в сексуальном насилии по отношению к 10-летней девочке, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Читать

«Это моя вина»: гражданин РФ считает Латвию своей родиной, но язык выучил недостаточно

Важно 15:57

Важно 0 комментариев

В Латвии заканчиваются сроки, которые государство предоставило гражданам России для приведения в порядок документов, в том числе сдачи и пересдачи экзамена по госязыку. Среди тех, кого коснулось это требование, есть и люди пенсионного возраста. Журналисты "Настоящего Времени" встретились с гражданином России, который пытается сохранить свой легальный статус в Латвии.

В Латвии заканчиваются сроки, которые государство предоставило гражданам России для приведения в порядок документов, в том числе сдачи и пересдачи экзамена по госязыку. Среди тех, кого коснулось это требование, есть и люди пенсионного возраста. Журналисты "Настоящего Времени" встретились с гражданином России, который пытается сохранить свой легальный статус в Латвии.

Читать

Деревьев не хватает? Бобры в Риге уже грызут заборы; что предпримет дума?

Всюду жизнь 15:43

Всюду жизнь 0 комментариев

Бобра, грызущего деревянный забор частного дома, в ноябре около пруда Марас заметила рижанка Инта, поделившаяся видео с редакцией tv3.lv. Сотрудники решили выяснить в Рижской думе, сколько в столице бобров и будет ли самоуправление принимать меры, если причинён ущерб частному владению.

Бобра, грызущего деревянный забор частного дома, в ноябре около пруда Марас заметила рижанка Инта, поделившаяся видео с редакцией tv3.lv. Сотрудники решили выяснить в Рижской думе, сколько в столице бобров и будет ли самоуправление принимать меры, если причинён ущерб частному владению.

Читать