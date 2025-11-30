В суд передано уголовное дело о сексуальном насилии в отношении 10-летней девочки

Обвиняемый, находясь в одной квартире с 10-летней дочерью своей знакомой, решил удовлетворить своё половое влечение.

Воспользовавшись тем, что матери девочки не было в комнате, мужчина совершил с ребёнком действия сексуального характера - обнажил свой половой член и продемонстрировал его.

Своими действиями обвиняемый угрожал половой неприкосновенности потерпевшей, препятствуя её нормальному духовному развитию и формированию правильного понимания о нравственности, а также вызвал у потерпевшей психологические последствия, соответствующие психической травме, заявляет прокуратура.

Обвиняемый свою вину в совершении преступных деяний не признаёт.

Прокуратура призывает всех при наличии даже малейших подозрений, что ребёнок мог пострадать от сексуального или иного рода насилия, немедленно обращаться в Госполицию.

К сексуальному насилию относятся любые действия сексуального характера, в том числе попытки совершить сексуальный акт, нежелательные комментарии сексуального характера или действия, направленные против сексуальности другого лица без согласия данного лица.