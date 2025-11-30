Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Омбудсмен Палкова: сиротские суды устарели и в идеале должны быть реформированы

30 ноября, 2025 15:01

LETA

Омбудсмен Карина Палкова возражает против рассмотрения в срочном порядке поправок к Закону о сиротских судах, продвигаемых Минблагом.

В письме юридической комиссии Сейма Палкова помимо прочего утверждает, что оснований для срочности нет, и предупреждает, что срочное продвижение может отрицательно повлиять на качество нормативного урегулирования. 

Ранее в интервью агентству LETA Палкова заявляла, что институт сиротских судов устарел и было бы лучше всего, если бы решения о будущем детей принимались в рамках судебной системы.

Омбудсмен (или правильнее омбудсвумен?) сказала также, что её бюро получает очень много жалоб именно на нарушения прав детей и работу сиротских судов, поэтому качество их работы будет одним из приоритетов для неё в следующем году.

Палкова пояснила, что в жалобах говорится о необъективности сиротских судов, о том, что они не являются независимыми, их решения - необоснованные и некачественные, не принимается во внимание мнение матерей, суды подвержены влиянию и не углубляются в суть проблемы.

"Я бы сказала, что институт сиротских судов как таковой устарел. Больше ни в одной европейской стране не существуют сиротские суды, как у нас. Сильнее всего меня смущает то, что решения о будущем ребёнка принимает институция, находящаяся вне судебной системы, работу которой во многом определяют понимание и приоритеты руководства самоуправления и политиков", - заявила Палкова.

Она также считает, что требования к работникам сиротских судов и без того слишком низкие, а теперь Сейм собирается понизить их ещё более, то есть не внедрять систему сертифицирования этих работников, оставив профессиональную оценку на усмотрение каждого самоуправления.

"В идеальном варианте сиротские суды должны быть реорганизованы, решение о будущем детей должны приниматься в рамках судебной системы, это должны делать люди, имеющие соответствующее образование, обладающие зрелостью и, конечно, независимостью", - убеждена Палкова.

Что же такого в этих поправках?

В обосновании к ним Минблаг заявляет, что сотрудники сиротских судов перегружены и выгорают на работе, при этом большинство конкурсов для занятия вакансий заканчиваются безрезультатно.

В министерстве считают, что ограничение по возрасту не является обоснованным требованием для занятия должности в сиротском суде, к тому же оно представляет собой проявление дискриминации.

Другие требования тоже предлагается изменить: уже не будет нужен стаж в сиротском суде - достаточно иметь опыт в области защиты прав детей. На должности смогут также претендовать кандидаты, имеющие образование по специальности "Социальное благополучие" и "Работа полиции". Вводится ограничение - неграждане не смогут занимать эти должности. 

И, наконец, поправки предусматривают введение системы сертифицирования должностных лиц сиротских судов с единой для всех самоуправлений системой ежегодной оценки.

