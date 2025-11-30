Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 30. Ноября Завтра: Andrejs, Andrievs, Andris
Доступность

Деревьев не хватает? Бобры в Риге уже грызут заборы; что предпримет дума?

tv3.lv 30 ноября, 2025 15:43

Всюду жизнь 0 комментариев

Бобра, грызущего деревянный забор частного дома, в ноябре около пруда Марас заметила рижанка Инта, поделившаяся видео с редакцией tv3.lv. Сотрудники решили выяснить в Рижской думе, сколько в столице бобров и будет ли самоуправление принимать меры, если причинён ущерб частному владению.

"Я впервые видела, чтобы бобёр грыз забор", - удивляется Инта. По её наблюдениям, животное было очень увлечено своим занятием и явно привыкло к присутствию людей.

Представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс пояснил порталу tv3.lv, что мониторинг бобров в столице не ведётся, количество животных ограничивать не планируется.

"В основе мер по отлову лежит отлов тех особей, которые поселяются в местах, где интересы людей и бобров сталкиваются между собой и возникает угроза", - заявил представитель самоуправления. К таким местам относятся мелиорационные канавы, территории, непосредственно примыкающие к жилой застройке, малые проточные водоёмы, где строительство плотин вызывает немедленный деградирующий эффект для окружающей среды и инфраструктуры.

По расчётам думы, больше всего бобров водится в местах, где малолюдно. Это, например, Спилвский польдер, территории болота Мукупурвс, берега озёр Юглас и Кишэзерс. Отдельные особи обитают также в Шмерльупите, Межциемсе, Югле, Бишумуйже, Трисциемсе, бывали замечены и в других районах Риги.

Сообщают ли рижане в думу об ущербе, причинённом бобрами? Вилемсонс отвечает утвердительно. Чаще всего - из-за того, что возникает необходимость устранить угрозу затопления и заболачивания.

Преимущественно бобры грызут деревья, попадающие в водоёмы и канавы, из-за чего возникают плотины, что приводит к затоплениям, повреждениям инфраструктуры, в частности, дорог. Подъеденные деревья становятся опасными для транспорта. Зафиксированы случаи, когда такие деревья падали на проезжую часть Карля Улманя гатве.

В целом за 2025 год на территориях, принадлежащих самоуправлению, поймано 25 бобров - в Лачупите, Шмерльупите, Пикьурге, Мукупурвсе, мелиорационных системах в Клейсты и вдоль Карля Улманя гатве. Обычно животных отлавливают в тех местах, где они наносят вред.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Это моя вина»: гражданин РФ считает Латвию своей родиной, но язык выучил недостаточно
Важно

«Это моя вина»: гражданин РФ считает Латвию своей родиной, но язык выучил недостаточно

«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете
Важно

«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете

Пожар в Плявниеках: воскресное утро оказалось добрым не для всех (ФОТО, ВИДЕО)
Важно

Пожар в Плявниеках: воскресное утро оказалось добрым не для всех (ФОТО, ВИДЕО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:05 30.11.2025
Испания: вот вам и хамон
Sfera.lv 6 часов назад
ООН: кто будет голодать
Sfera.lv 7 часов назад
Рига: не рубите, мужики…
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: о студентах никто ничего не знает
Sfera.lv 7 часов назад
Таллин: аэропорт представит проект расширения
Sfera.lv 8 часов назад
Таллин: касса провала
Sfera.lv 9 часов назад
197-я неделя войны в Украине. Ни Купянск, ни Волчанск россиянами не взяты
Bitnews.lv 1 день назад
KNAB ищет секретных агентов с безупречной репутацией
Bitnews.lv 1 день назад

Аболиньш назвал закрытие Латвийского радио — 4 значимым и символическим шагом

Важно 18:46

Важно 0 комментариев

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш прокомментировал на платформе "Х" прекращение вещания Латвийского радио на русском языке.

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш прокомментировал на платформе "Х" прекращение вещания Латвийского радио на русском языке.

Читать
Загрузка

Популярный клуб в Елгаве напомнил о дресс-коде; не всем это оказалось по душе

Всюду жизнь 17:55

Всюду жизнь 0 комментариев

Один из популярных музыкальных клубов Елгавы Melno cepurīšu balerija опубликовал в соцсетях напоминание о том, что хотят у себя видеть только прилично одетых клиентов, которые к тому же не ругаются матом.

Один из популярных музыкальных клубов Елгавы Melno cepurīšu balerija опубликовал в соцсетях напоминание о том, что хотят у себя видеть только прилично одетых клиентов, которые к тому же не ругаются матом.

Читать

Фигурист Фёдор Кулиш может не попасть на зимнюю Олимпиаду из-за слабого знания госязыка

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

Фигурист из Украины Фёдор Кулиш, который в этом году помог Латвии получить две путёвки в мужском катании на Олимпиаду-2026, долгое время не подавал в Сейм запрос на получение гражданства Латвии. Причина - в недостаточных знаниях латышского языка, сообщает Sporta Avīze.
 
Киевлянин Фёдор Кулиш переехал в Латвию в 16 лет, вскоре после начала войны в Украине. Он выступает за Латвию с осени 2023-го, летом нынешнего года получил право участвовать в Олимпиаде-2026. Но этого мало - спортсмен должен быть гражданином страны, которую он представляет на этих соревнованиях. В связи с этим Кулиш и решил сменить гражданство.

Фигурист из Украины Фёдор Кулиш, который в этом году помог Латвии получить две путёвки в мужском катании на Олимпиаду-2026, долгое время не подавал в Сейм запрос на получение гражданства Латвии. Причина - в недостаточных знаниях латышского языка, сообщает Sporta Avīze.
 
Киевлянин Фёдор Кулиш переехал в Латвию в 16 лет, вскоре после начала войны в Украине. Он выступает за Латвию с осени 2023-го, летом нынешнего года получил право участвовать в Олимпиаде-2026. Но этого мало - спортсмен должен быть гражданином страны, которую он представляет на этих соревнованиях. В связи с этим Кулиш и решил сменить гражданство.

Читать

«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете

Важно 16:26

Важно 0 комментариев

С кем не случалось - в спешке, от невнимательности или при плохом освещении обознаться и принять, например, постороннего человека за своего знакомого? Но это происшествие, о котором пишет Санда на платформе "Тредс", получилось поистине эпичным. 

С кем не случалось - в спешке, от невнимательности или при плохом освещении обознаться и принять, например, постороннего человека за своего знакомого? Но это происшествие, о котором пишет Санда на платформе "Тредс", получилось поистине эпичным. 

Читать

В суд передано уголовное дело о сексуальном насилии в отношении 10-летней девочки

ЧП и криминал 16:10

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий мужчина обвиняется в сексуальном насилии по отношению к 10-летней девочке, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий мужчина обвиняется в сексуальном насилии по отношению к 10-летней девочке, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Читать

«Это моя вина»: гражданин РФ считает Латвию своей родиной, но язык выучил недостаточно

Важно 15:57

Важно 0 комментариев

В Латвии заканчиваются сроки, которые государство предоставило гражданам России для приведения в порядок документов, в том числе сдачи и пересдачи экзамена по госязыку. Среди тех, кого коснулось это требование, есть и люди пенсионного возраста. Журналисты "Настоящего Времени" встретились с гражданином России, который пытается сохранить свой легальный статус в Латвии.

В Латвии заканчиваются сроки, которые государство предоставило гражданам России для приведения в порядок документов, в том числе сдачи и пересдачи экзамена по госязыку. Среди тех, кого коснулось это требование, есть и люди пенсионного возраста. Журналисты "Настоящего Времени" встретились с гражданином России, который пытается сохранить свой легальный статус в Латвии.

Читать