Деревьев не хватает? Бобры в Риге уже грызут заборы; что предпримет дума?

"Я впервые видела, чтобы бобёр грыз забор", - удивляется Инта. По её наблюдениям, животное было очень увлечено своим занятием и явно привыкло к присутствию людей.

Представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс пояснил порталу tv3.lv, что мониторинг бобров в столице не ведётся, количество животных ограничивать не планируется.

"В основе мер по отлову лежит отлов тех особей, которые поселяются в местах, где интересы людей и бобров сталкиваются между собой и возникает угроза", - заявил представитель самоуправления. К таким местам относятся мелиорационные канавы, территории, непосредственно примыкающие к жилой застройке, малые проточные водоёмы, где строительство плотин вызывает немедленный деградирующий эффект для окружающей среды и инфраструктуры.

По расчётам думы, больше всего бобров водится в местах, где малолюдно. Это, например, Спилвский польдер, территории болота Мукупурвс, берега озёр Юглас и Кишэзерс. Отдельные особи обитают также в Шмерльупите, Межциемсе, Югле, Бишумуйже, Трисциемсе, бывали замечены и в других районах Риги.

Сообщают ли рижане в думу об ущербе, причинённом бобрами? Вилемсонс отвечает утвердительно. Чаще всего - из-за того, что возникает необходимость устранить угрозу затопления и заболачивания.

Преимущественно бобры грызут деревья, попадающие в водоёмы и канавы, из-за чего возникают плотины, что приводит к затоплениям, повреждениям инфраструктуры, в частности, дорог. Подъеденные деревья становятся опасными для транспорта. Зафиксированы случаи, когда такие деревья падали на проезжую часть Карля Улманя гатве.

В целом за 2025 год на территориях, принадлежащих самоуправлению, поймано 25 бобров - в Лачупите, Шмерльупите, Пикьурге, Мукупурвсе, мелиорационных системах в Клейсты и вдоль Карля Улманя гатве. Обычно животных отлавливают в тех местах, где они наносят вред.