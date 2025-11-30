Официальный представитель МИД Айбек Смадияров отметил ключевую роль КТК в поддержании стабильности мировой энергосистемы и напомнил о приверженности Казахстана, "как ответственного участника глобального энергетического рынка", обеспечению бесперебойных поставок энергоносителей. МИД рассматривает произошедшее "как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины", и ожидает от украинской стороны "принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем".

Удар по морскому терминалу КТК

Утром 29 ноября морской терминал КТК в акватории Новороссийска, через который Казахстан экспортирует нефть в Европу и США, остановил отгрузку сырья после атаки украинских безэкипажных катеров. Как сообщила пресс-служба компании, в результате удара "значительные повреждения" получило одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ), с которых нефть погружается на танкеры.

Характер повреждений не уточнялся, однако в сообщении КТК отмечалось, что дальнейшая эксплуатация ВПУ "не представляется возможной".

После атаки министерство энергетики Казахстана начало перенаправлять экспорт нефти на альтернативные маршруты. Украина не подтверждала свою причастность к атаке.