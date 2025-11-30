Ничего себе качели! На следующей неделе может потеплеть до +8 градусов

Синоптики напоминают, что метеорологическая зима в Латвии наступила в прошлое воскресенье, 23 ноября, когда среднесуточная температура воздуха 5 дней подряд была ниже нуля. Лишь на нескольких метеостанциях продолжалась метеорологическая осень.

В понедельник будет облачно, днём в Курземе небо прояснится. Дождь ожидается лишь местами.

Ночью похолодает до -1..+2 градусов, днём температура воздуха достигнет +1...+3 градусов, на побережье до +8 градусов.

На следующей неделе ожидается более сухая погода, лишь местами выпадут небольшие осадки, температура воздуха будет преимущественно выше нуля.

Ночью лишь в отдельных местах столбик термометра иногда будет опускаться до -1 градуса.