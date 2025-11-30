Популярный клуб в Елгаве напомнил о дресс-коде; не всем это оказалось по душе

Вот что они пишут:

"Доброе! Напоминание о дресс-коде в нашем заведении. Клиенты, одетые в тренировочные штаны, МОГУТ заходить только за едой на вынос. Клиенты, одетые в тренировочные штаны, НЕ МОГУТ употреблять блюда/напитки за столиками или на диванах. Есть люди, которые высокомерно это игнорируют и прикидываются, будто не видят эту табличку. О пользе дресс-кода свидетельствуют все выражения и ругательства, которые мы слышим, когда указываем на его несоответствие. Тогда этому "клиенту" всё равно, что его перлы на русском языке слышат дети, упоминаются права человека и обещания вызвать полицию. Это та агрессия, которой мы не хотим у себя в заведении. Хорошего вам дня!"

Согласно пояснению самого клуба, под русским языком имелся в виду "великий и могучий" мат, который нежелателен именно из-за того, что заведение часто посещают семьи с детьми, особенно днём.

Этот пост вызвал сильный резонанс в соцсетях. Много тех, кто хвалит клуб ("Молодцы, давно пора!"), но были и те, кого такие требования раздражают:

- Есть какая-то причина, почему в Елгаве так сильно не любят треники?

- Тонкий намёк! Пусть в Латвии станет больше таких мест без тренировочных штанов!

- Ну хотя бы причина будет сюда не ехать. Какая разница, что я ношу? Если по пути захочется заскочить поесть, из-за штанов нельзя будет посидеть и покушать. Элитарно, удачи в бизнесе!

- У меня муж любит ходить в тренировочных штанах, потому что удобно. Но всегда, когда едем в Елгаву, в сумке с собой классические брюки, потому что обязательно поедем в Balerija. Мне как жене это правило очень нравится.

- Хороший маркетинговый трюк, чтобы заговорили о кафеюшнике, куда нельзя ходить в тренировочных штанах.

- Стильно! Считаю, что хозяин заведения имеет право выдвигать такие требования, какие хочет. Если не хочет меня кормить, пусть не кормит. У нас в Юрмале был скандал, когда хозяин отказался обслужить клиентов, отмечавших 9 мая с георгиевскими ленточками. Я встала на сторону хозяина.

- Это нужно внедрить и в Латвийской национальной опере и балете, потому что туда приходят в амплитуде от треников до вечерних платьев.

- Как отличить тренировочные штаны от штанов для соревнований? Что делать спортивному танцору, если после тренировки охота поесть? Как быть шахматисту, если он после долгой тренировки готов съесть слона?

- Был летом такой случай, мы зашли толпой в Balerija, все более-менее солидные, у одного из наших гипс на ноге, так что он в широких трениках, не разрешили сидеть, в машине у одной из наших ещё платье с собой было, смеялись, что надо пацану его надеть и зайти.

- Не все, кто ходит в тренировочных штанах, - русские! У меня, например, были проблемы с коленями, надо носить ортозы, на которые джинсы попросту не налезали, хочешь или нет, пришлось ходить в тренировочных штанах... Я что, из-за этого хуже других?! Знаю ещё, что люди, у которых стома, кто после операции, беременные часто носят тренировочные штаны, потому что их можно завязать по ширине, как надо, чтобы не жало, разве из-за этого им нельзя зайти в ЛЮБОЕ место по своей надобности или выбору?!

- Ещё в советское время без галстука в ресторан не пускали. Не говоря уже о костюме. А тут кто-то недоволен.

- А без штанов можно?