Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 30. Ноября Завтра: Andrejs, Andrievs, Andris
Доступность

Популярный клуб в Елгаве напомнил о дресс-коде; не всем это оказалось по душе

Редакция PRESS 30 ноября, 2025 17:55

Всюду жизнь 0 комментариев

Один из популярных музыкальных клубов Елгавы Melno cepurīšu balerija опубликовал в соцсетях напоминание о том, что хотят у себя видеть только прилично одетых клиентов, которые к тому же не ругаются матом.

Вот что они пишут:

"Доброе! Напоминание о дресс-коде в нашем заведении. Клиенты, одетые в тренировочные штаны, МОГУТ заходить только за едой на вынос. Клиенты, одетые в тренировочные штаны, НЕ МОГУТ употреблять блюда/напитки за столиками или на диванах. Есть люди, которые высокомерно это игнорируют и прикидываются, будто не видят эту табличку. О пользе дресс-кода свидетельствуют все выражения и ругательства, которые мы слышим, когда указываем на его несоответствие. Тогда этому "клиенту" всё равно, что его перлы на русском языке слышат дети, упоминаются права человека и обещания вызвать полицию. Это та агрессия, которой мы не хотим у себя в заведении. Хорошего вам дня!"

Согласно пояснению самого клуба, под русским языком имелся в виду "великий и могучий" мат, который нежелателен именно из-за того, что заведение часто посещают семьи с детьми, особенно днём.

Этот пост вызвал сильный резонанс в соцсетях. Много тех, кто хвалит клуб ("Молодцы, давно пора!"), но были и те, кого такие требования раздражают:

- Есть какая-то причина, почему в Елгаве так сильно не любят треники?

- Тонкий намёк! Пусть в Латвии станет больше таких мест без тренировочных штанов!

- Ну хотя бы причина будет сюда не ехать. Какая разница, что я ношу? Если по пути захочется заскочить поесть, из-за штанов нельзя будет посидеть и покушать. Элитарно, удачи в бизнесе!

- У меня муж любит ходить в тренировочных штанах, потому что удобно. Но всегда, когда едем в Елгаву, в сумке с собой классические брюки, потому что обязательно поедем в Balerija. Мне как жене это правило очень нравится.

- Хороший маркетинговый трюк, чтобы заговорили о кафеюшнике, куда нельзя ходить в тренировочных штанах.

- Стильно! Считаю, что хозяин заведения имеет право выдвигать такие требования, какие хочет. Если не хочет меня кормить, пусть не кормит. У нас в Юрмале был скандал, когда хозяин отказался обслужить клиентов, отмечавших 9 мая с георгиевскими ленточками. Я встала на сторону хозяина.

- Это нужно внедрить и в Латвийской национальной опере и балете, потому что туда приходят в амплитуде от треников до вечерних платьев.

- Как отличить тренировочные штаны от штанов для соревнований? Что делать спортивному танцору, если после тренировки охота поесть? Как быть шахматисту, если он после долгой тренировки готов съесть слона?

- Был летом такой случай, мы зашли толпой в Balerija, все более-менее солидные, у одного из наших гипс на ноге, так что он в широких трениках, не разрешили сидеть, в машине у одной из наших ещё платье с собой было, смеялись, что надо пацану его надеть и зайти.

- Не все, кто ходит в тренировочных штанах, - русские! У меня, например, были проблемы с коленями, надо носить ортозы, на которые джинсы попросту не налезали, хочешь или нет, пришлось ходить в тренировочных штанах... Я что, из-за этого хуже других?! Знаю ещё, что люди, у которых стома, кто после операции, беременные часто носят тренировочные штаны, потому что их можно завязать по ширине, как надо, чтобы не жало, разве из-за этого им нельзя зайти в ЛЮБОЕ место по своей надобности или выбору?!

- Ещё в советское время без галстука в ресторан не пускали. Не говоря уже о костюме. А тут кто-то недоволен.

- А без штанов можно?

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Пожар в Плявниеках: воскресное утро оказалось добрым не для всех (ФОТО, ВИДЕО)
Важно

Пожар в Плявниеках: воскресное утро оказалось добрым не для всех (ФОТО, ВИДЕО)

«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете
Важно

«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете

Фигурист Фёдор Кулиш может не попасть на зимнюю Олимпиаду из-за слабого знания госязыка
Важно

Фигурист Фёдор Кулиш может не попасть на зимнюю Олимпиаду из-за слабого знания госязыка

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:05 30.11.2025
Испания: вот вам и хамон
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: верните нам наши грузовики!
Sfera.lv 6 часов назад
ООН: кто будет голодать
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: журналисты пытаются бороться
Sfera.lv 9 часов назад
Таллин: касса провала
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: большинство – наёмники
Sfera.lv 9 часов назад
197-я неделя войны в Украине. Ни Купянск, ни Волчанск россиянами не взяты
Bitnews.lv 1 день назад
«Пять автоматов с неба»: эксперты о рисках метеозондов из Белоруссии
Bitnews.lv 4 дня назад

Аболиньш назвал закрытие Латвийского радио — 4 значимым и символическим шагом

Важно 18:46

Важно 0 комментариев

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш прокомментировал на платформе "Х" прекращение вещания Латвийского радио на русском языке.

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш прокомментировал на платформе "Х" прекращение вещания Латвийского радио на русском языке.

Читать

Фигурист Фёдор Кулиш может не попасть на зимнюю Олимпиаду из-за слабого знания госязыка

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

Фигурист из Украины Фёдор Кулиш, который в этом году помог Латвии получить две путёвки в мужском катании на Олимпиаду-2026, долгое время не подавал в Сейм запрос на получение гражданства Латвии. Причина - в недостаточных знаниях латышского языка, сообщает Sporta Avīze.
 
Киевлянин Фёдор Кулиш переехал в Латвию в 16 лет, вскоре после начала войны в Украине. Он выступает за Латвию с осени 2023-го, летом нынешнего года получил право участвовать в Олимпиаде-2026. Но этого мало - спортсмен должен быть гражданином страны, которую он представляет на этих соревнованиях. В связи с этим Кулиш и решил сменить гражданство.

Фигурист из Украины Фёдор Кулиш, который в этом году помог Латвии получить две путёвки в мужском катании на Олимпиаду-2026, долгое время не подавал в Сейм запрос на получение гражданства Латвии. Причина - в недостаточных знаниях латышского языка, сообщает Sporta Avīze.
 
Киевлянин Фёдор Кулиш переехал в Латвию в 16 лет, вскоре после начала войны в Украине. Он выступает за Латвию с осени 2023-го, летом нынешнего года получил право участвовать в Олимпиаде-2026. Но этого мало - спортсмен должен быть гражданином страны, которую он представляет на этих соревнованиях. В связи с этим Кулиш и решил сменить гражданство.

Читать

«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете

Важно 16:26

Важно 0 комментариев

С кем не случалось - в спешке, от невнимательности или при плохом освещении обознаться и принять, например, постороннего человека за своего знакомого? Но это происшествие, о котором пишет Санда на платформе "Тредс", получилось поистине эпичным. 

С кем не случалось - в спешке, от невнимательности или при плохом освещении обознаться и принять, например, постороннего человека за своего знакомого? Но это происшествие, о котором пишет Санда на платформе "Тредс", получилось поистине эпичным. 

Читать

В суд передано уголовное дело о сексуальном насилии в отношении 10-летней девочки

ЧП и криминал 16:10

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий мужчина обвиняется в сексуальном насилии по отношению к 10-летней девочке, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий мужчина обвиняется в сексуальном насилии по отношению к 10-летней девочке, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Читать

«Это моя вина»: гражданин РФ считает Латвию своей родиной, но язык выучил недостаточно

Важно 15:57

Важно 0 комментариев

В Латвии заканчиваются сроки, которые государство предоставило гражданам России для приведения в порядок документов, в том числе сдачи и пересдачи экзамена по госязыку. Среди тех, кого коснулось это требование, есть и люди пенсионного возраста. Журналисты "Настоящего Времени" встретились с гражданином России, который пытается сохранить свой легальный статус в Латвии.

В Латвии заканчиваются сроки, которые государство предоставило гражданам России для приведения в порядок документов, в том числе сдачи и пересдачи экзамена по госязыку. Среди тех, кого коснулось это требование, есть и люди пенсионного возраста. Журналисты "Настоящего Времени" встретились с гражданином России, который пытается сохранить свой легальный статус в Латвии.

Читать

Деревьев не хватает? Бобры в Риге уже грызут заборы; что предпримет дума?

Всюду жизнь 15:43

Всюду жизнь 0 комментариев

Бобра, грызущего деревянный забор частного дома, в ноябре около пруда Марас заметила рижанка Инта, поделившаяся видео с редакцией tv3.lv. Сотрудники решили выяснить в Рижской думе, сколько в столице бобров и будет ли самоуправление принимать меры, если причинён ущерб частному владению.

Бобра, грызущего деревянный забор частного дома, в ноябре около пруда Марас заметила рижанка Инта, поделившаяся видео с редакцией tv3.lv. Сотрудники решили выяснить в Рижской думе, сколько в столице бобров и будет ли самоуправление принимать меры, если причинён ущерб частному владению.

Читать