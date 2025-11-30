«Это моя вина»: гражданин РФ считает Латвию своей родиной, но язык выучил недостаточно

"Хотя я русский, но я считаю, что мой народ – это народ Латвии", – говорит Владимир.

Ему 72 года. Большую часть жизни он прожил в Риге, куда приехал более 50 лет назад из Ташкента, где родился и где прошло детство.

Владимир закончил ЛГУ по специальности "физика", преподавал в школе. В 1989 году принимал участие в акции "Балтийский путь".

"Когда были баррикады, мы с женой носили выпить в термосе кофе, пирожки туда, людям, поддержать. Я вообще выступал за свободу людей, за демократию. Потому что в конституции Советского Союза было право республик на выход", – вспоминает он.

После распада СССР Владимир принял российское гражданство, в 2013 году, т.е. в 60 лет, вышел на пенсию.

После вторжения России в Украину в 2022 году Сейм Латвии принял закон, обязывающий граждан РФ, постоянно проживающих в Латвии, подтвердить знание латышского языка, сдав экзамен на уровень А2. Владимира это тоже касается.

Он признается, что язык за годы жизни в Латвии не выучил: "Прожить жизнь в Латвии и не знать в достаточной степени латышского языка – это моя беда и моя вина. Если честно говорить, лень человеческая. Вот я смотрел, в интернете были интервью насчет экзаменов пенсионеров. Все пытаются вину свалить на кого-то. Государство виновато, кто-то виноват, что-то виновато. Я никого не виню. Память была в молодости неплохая, мог выучить".

Владимиру сдать экзамен с первого раза не удалось: "Вам прислал СМС ваш товарищ, что есть билеты в кино. Вот, напишите ответ ему, чтобы было не меньше 30 слов по этой теме. Я стал писать ответ, что я не любитель кинотеатров, давайте лучше сходим на стадион с тобой, побегаем, попрыгаем, детей возьмем. Но, видимо, недостаточно грамотно написал".

Одним из инициаторов языковых проверок для граждан России в Латвии стало Нацобъединение. Там считают такие меры справедливыми и указывают, что у этой части латвийского общества было достаточно времени, чтобы выучить латышский язык.

"Что мешало на протяжении 30 лет выучить язык? Что, если не русский шовинизм и чувство превосходства? Что я нахожусь в бывшем Советском Союзе, и все должны говорить со мной на русском языке", – говорит Эдвинс Шноре, депутат Сейма от Нацобъединения.

Владимир, проживший в Латвии более 50 лет, не пытается оправдать свое недостаточное владение латышским языком. Дети, по его словам, владеют латышским в совершенстве. Внучка поет в латышском хоре. В ближайшее время Владимиру предстоит пересдача экзамена, и он уверен, что вторая попытка будет удачной : "Прожив 70 с лишним лет на этом свете, я считаю, что родина – это родной дом и родная семья. Где нас ждут и любят. А все остальное – это вторично. Здесь мой дом, моя семья. Супруга, дети, внуки. Это моя родина".