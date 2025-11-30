Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 30. Ноября Завтра: Andrejs, Andrievs, Andris
Доступность

«Это моя вина»: гражданин РФ считает Латвию своей родиной, но язык выучил недостаточно

Редакция PRESS 30 ноября, 2025 15:57

Важно 0 комментариев

В Латвии заканчиваются сроки, которые государство предоставило гражданам России для приведения в порядок документов, в том числе сдачи и пересдачи экзамена по госязыку. Среди тех, кого коснулось это требование, есть и люди пенсионного возраста. Журналисты "Настоящего Времени" встретились с гражданином России, который пытается сохранить свой легальный статус в Латвии.

 "Хотя я русский, но я считаю, что мой народ – это народ Латвии", – говорит Владимир.

Ему 72 года. Большую часть жизни он прожил в Риге, куда приехал более 50 лет назад из Ташкента, где родился и где прошло детство.

Владимир закончил ЛГУ по специальности "физика", преподавал в школе. В 1989 году принимал участие в акции "Балтийский путь".

"Когда были баррикады, мы с женой носили выпить в термосе кофе, пирожки туда, людям, поддержать. Я вообще выступал за свободу людей, за демократию. Потому что в конституции Советского Союза было право республик на выход", – вспоминает он.

После распада СССР Владимир принял российское гражданство, в 2013 году, т.е. в 60 лет, вышел на пенсию.

После вторжения России в Украину в 2022 году Сейм Латвии принял закон, обязывающий граждан РФ, постоянно проживающих в Латвии, подтвердить знание латышского языка, сдав экзамен на уровень А2. Владимира это тоже касается.

Он признается, что язык за годы жизни в Латвии не выучил: "Прожить жизнь в Латвии и не знать в достаточной степени латышского языка – это моя беда и моя вина. Если честно говорить, лень человеческая. Вот я смотрел, в интернете были интервью насчет экзаменов пенсионеров. Все пытаются вину свалить на кого-то. Государство виновато, кто-то виноват, что-то виновато. Я никого не виню. Память была в молодости неплохая, мог выучить".

Владимиру сдать экзамен с первого раза не удалось: "Вам прислал СМС ваш товарищ, что есть билеты в кино. Вот, напишите ответ ему, чтобы было не меньше 30 слов по этой теме. Я стал писать ответ, что я не любитель кинотеатров, давайте лучше сходим на стадион с тобой, побегаем, попрыгаем, детей возьмем. Но, видимо, недостаточно грамотно написал".

Одним из инициаторов языковых проверок для граждан России в Латвии стало Нацобъединение. Там считают такие меры справедливыми и указывают, что у этой части латвийского общества было достаточно времени, чтобы выучить латышский язык.

"Что мешало на протяжении 30 лет выучить язык? Что, если не русский шовинизм и чувство превосходства? Что я нахожусь в бывшем Советском Союзе, и все должны говорить со мной на русском языке", – говорит Эдвинс Шноре, депутат Сейма от Нацобъединения.

Владимир, проживший в Латвии более 50 лет, не пытается оправдать свое недостаточное владение латышским языком. Дети, по его словам, владеют латышским в совершенстве. Внучка поет в латышском хоре. В ближайшее время Владимиру предстоит пересдача экзамена, и он уверен, что вторая попытка будет удачной : "Прожив 70 с лишним лет на этом свете, я считаю, что родина – это родной дом и родная семья. Где нас ждут и любят. А все остальное – это вторично. Здесь мой дом, моя семья. Супруга, дети, внуки. Это моя родина".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете
Важно

«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете

Пожар в Плявниеках: воскресное утро оказалось добрым не для всех (ФОТО, ВИДЕО)
Важно

Пожар в Плявниеках: воскресное утро оказалось добрым не для всех (ФОТО, ВИДЕО)

Аболиньш назвал закрытие Латвийского радио — 4 значимым и символическим шагом
Важно

Аболиньш назвал закрытие Латвийского радио — 4 значимым и символическим шагом

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:05 30.11.2025
Испания: вот вам и хамон
Sfera.lv 6 часов назад
ООН: кто будет голодать
Sfera.lv 7 часов назад
Рига: не рубите, мужики…
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: о студентах никто ничего не знает
Sfera.lv 7 часов назад
Таллин: аэропорт представит проект расширения
Sfera.lv 8 часов назад
Таллин: касса провала
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: большинство – наёмники
Sfera.lv 9 часов назад
197-я неделя войны в Украине. Ни Купянск, ни Волчанск россиянами не взяты
Bitnews.lv 1 день назад

Аболиньш назвал закрытие Латвийского радио — 4 значимым и символическим шагом

Важно 18:46

Важно 0 комментариев

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш прокомментировал на платформе "Х" прекращение вещания Латвийского радио на русском языке.

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш прокомментировал на платформе "Х" прекращение вещания Латвийского радио на русском языке.

Читать
Загрузка

Популярный клуб в Елгаве напомнил о дресс-коде; не всем это оказалось по душе

Всюду жизнь 17:55

Всюду жизнь 0 комментариев

Один из популярных музыкальных клубов Елгавы Melno cepurīšu balerija опубликовал в соцсетях напоминание о том, что хотят у себя видеть только прилично одетых клиентов, которые к тому же не ругаются матом.

Один из популярных музыкальных клубов Елгавы Melno cepurīšu balerija опубликовал в соцсетях напоминание о том, что хотят у себя видеть только прилично одетых клиентов, которые к тому же не ругаются матом.

Читать

Фигурист Фёдор Кулиш может не попасть на зимнюю Олимпиаду из-за слабого знания госязыка

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

Фигурист из Украины Фёдор Кулиш, который в этом году помог Латвии получить две путёвки в мужском катании на Олимпиаду-2026, долгое время не подавал в Сейм запрос на получение гражданства Латвии. Причина - в недостаточных знаниях латышского языка, сообщает Sporta Avīze.
 
Киевлянин Фёдор Кулиш переехал в Латвию в 16 лет, вскоре после начала войны в Украине. Он выступает за Латвию с осени 2023-го, летом нынешнего года получил право участвовать в Олимпиаде-2026. Но этого мало - спортсмен должен быть гражданином страны, которую он представляет на этих соревнованиях. В связи с этим Кулиш и решил сменить гражданство.

Фигурист из Украины Фёдор Кулиш, который в этом году помог Латвии получить две путёвки в мужском катании на Олимпиаду-2026, долгое время не подавал в Сейм запрос на получение гражданства Латвии. Причина - в недостаточных знаниях латышского языка, сообщает Sporta Avīze.
 
Киевлянин Фёдор Кулиш переехал в Латвию в 16 лет, вскоре после начала войны в Украине. Он выступает за Латвию с осени 2023-го, летом нынешнего года получил право участвовать в Олимпиаде-2026. Но этого мало - спортсмен должен быть гражданином страны, которую он представляет на этих соревнованиях. В связи с этим Кулиш и решил сменить гражданство.

Читать

«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете

Важно 16:26

Важно 0 комментариев

С кем не случалось - в спешке, от невнимательности или при плохом освещении обознаться и принять, например, постороннего человека за своего знакомого? Но это происшествие, о котором пишет Санда на платформе "Тредс", получилось поистине эпичным. 

С кем не случалось - в спешке, от невнимательности или при плохом освещении обознаться и принять, например, постороннего человека за своего знакомого? Но это происшествие, о котором пишет Санда на платформе "Тредс", получилось поистине эпичным. 

Читать

В суд передано уголовное дело о сексуальном насилии в отношении 10-летней девочки

ЧП и криминал 16:10

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий мужчина обвиняется в сексуальном насилии по отношению к 10-летней девочке, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий мужчина обвиняется в сексуальном насилии по отношению к 10-летней девочке, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Читать

Деревьев не хватает? Бобры в Риге уже грызут заборы; что предпримет дума?

Всюду жизнь 15:43

Всюду жизнь 0 комментариев

Бобра, грызущего деревянный забор частного дома, в ноябре около пруда Марас заметила рижанка Инта, поделившаяся видео с редакцией tv3.lv. Сотрудники решили выяснить в Рижской думе, сколько в столице бобров и будет ли самоуправление принимать меры, если причинён ущерб частному владению.

Бобра, грызущего деревянный забор частного дома, в ноябре около пруда Марас заметила рижанка Инта, поделившаяся видео с редакцией tv3.lv. Сотрудники решили выяснить в Рижской думе, сколько в столице бобров и будет ли самоуправление принимать меры, если причинён ущерб частному владению.

Читать