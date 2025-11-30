Фигурист Фёдор Кулиш может не попасть на зимнюю Олимпиаду из-за слабого знания госязыка

Генеральный секретарь Латвийской ассоциации конькобежцев Анна Белевича в беседе со Sporta Avīze не стала отрицать, что Кулиш, живущий в Латвии уже три с половиной года, до сих пор не смог освоить госязык на должном уровне.

"Он учится – занимается с частным репетитором два раза в неделю, почти ежедневно ходит на курсы. Он силён в фигурном катании, но не так силён в изучении языков", – сказала Белевича.

В начале ноября зявление Кулиша наконец поступило в Сейм.

Как пояснил генеральный секретарь Латвийского олимпийского комитета Райтис Кеселис, гражданство ЛР можно получить даже в день открытия Олимпиады, если процедура успеет завершиться.

Зимние Олимпийские Игры пройдут в Италии, в Милане и Кортине-д'Ампеццо, с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования по мужскому одиночному катанию запланированы на 10 и 13 февраля.