Правительство решило продлить усиленный режим охраны границы с Белоруссией ещё на полгода

В настоящее время усиленный режим действует до 31 декабря нынешнего года.

МВД разъясняет, что фактически давление нелегальной иммиграции остаётся неизменно высоким. Хотя забор на латвийско-белорусской границе служит препятствием для незаконного пересечения государственной границы в любом месте, всё же констатированы случаи, когда забор повреждают и мигранты пересекают границу.

В контексте данных обстоятельств особенно важно сооружение технической инфраструктуры для ограничения нелегальной иммиграции, которое планируется завершить к концу 2026 года.

В министерстве подчёркивают, что начатая Россией и открыто поддерживаемая Белоруссией война с Украиной должна оцениваться как дополнительный фактор риска и вероятная мотивация для Белоруссии продолжать попытки дестабилизировать ситуацию на границе с Латвией.

Как сообщалось, в целом за этот год от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы было удержано 11 тысяч 847 человек. По гуманным соображениям пересечь границу не было запрещено 31 нелегальному мигранту.

В прошлом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы было удержано 5388 человек, по гуманным соображениям в страну было принято 26 человек.

Режим усиленного контроля установлен в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и в волостях Краславского края, в Аушгдаугавской волости, в Даугавпилсе и в Каунатской волости Резекненского края.