Правительство решило продлить усиленный режим охраны границы с Белоруссией ещё на полгода

30 ноября, 2025 19:10

Правительство планирует продлить ещё на полгода, до 30 июня 2026 года, усиленный режим охраны границы с Белоруссией, введённый в связи с нелегальной миграцией, о чём свидетельствует проект распоряжения, размещённый на портале правовых актов.

В настоящее время усиленный режим действует до 31 декабря нынешнего года.

МВД разъясняет, что фактически давление нелегальной иммиграции остаётся неизменно высоким. Хотя забор на латвийско-белорусской границе служит препятствием для незаконного пересечения государственной границы в любом месте, всё же констатированы случаи, когда забор повреждают и мигранты пересекают границу.

В контексте данных обстоятельств особенно важно сооружение технической инфраструктуры для ограничения нелегальной иммиграции, которое планируется завершить к концу 2026 года.

В министерстве подчёркивают, что начатая Россией и открыто поддерживаемая Белоруссией война с Украиной должна оцениваться как дополнительный фактор риска и вероятная мотивация для Белоруссии продолжать попытки дестабилизировать ситуацию на границе с Латвией.

Как сообщалось, в целом за этот год от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы было удержано 11 тысяч 847 человек. По гуманным соображениям пересечь границу не было запрещено 31 нелегальному мигранту.

В прошлом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы было удержано 5388 человек, по гуманным соображениям в страну было принято 26 человек.

Режим усиленного контроля установлен в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и в волостях Краславского края, в Аушгдаугавской волости, в Даугавпилсе и в Каунатской волости Резекненского края.

Аболиньш назвал закрытие Латвийского радио — 4 значимым и символическим шагом

«Это моя вина»: гражданин РФ считает Латвию своей родиной, но язык выучил недостаточно

Фигурист Фёдор Кулиш может не попасть на зимнюю Олимпиаду из-за слабого знания госязыка

«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете

С кем не случалось - в спешке, от невнимательности или при плохом освещении обознаться и принять, например, постороннего человека за своего знакомого? Но это происшествие, о котором пишет Санда на платформе "Тредс", получилось поистине эпичным. 

С кем не случалось - в спешке, от невнимательности или при плохом освещении обознаться и принять, например, постороннего человека за своего знакомого? Но это происшествие, о котором пишет Санда на платформе "Тредс", получилось поистине эпичным. 

Аболиньш назвал закрытие Латвийского радио — 4 значимым и символическим шагом

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш прокомментировал на платформе "Х" прекращение вещания Латвийского радио на русском языке.

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш прокомментировал на платформе "Х" прекращение вещания Латвийского радио на русском языке.

Популярный клуб в Елгаве напомнил о дресс-коде; не всем это оказалось по душе

Один из популярных музыкальных клубов Елгавы Melno cepurīšu balerija опубликовал в соцсетях напоминание о том, что хотят у себя видеть только прилично одетых клиентов, которые к тому же не ругаются матом.

Один из популярных музыкальных клубов Елгавы Melno cepurīšu balerija опубликовал в соцсетях напоминание о том, что хотят у себя видеть только прилично одетых клиентов, которые к тому же не ругаются матом.

Фигурист Фёдор Кулиш может не попасть на зимнюю Олимпиаду из-за слабого знания госязыка

Фигурист из Украины Фёдор Кулиш, который в этом году помог Латвии получить две путёвки в мужском катании на Олимпиаду-2026, долгое время не подавал в Сейм запрос на получение гражданства Латвии. Причина - в недостаточных знаниях латышского языка, сообщает Sporta Avīze.
 
Киевлянин Фёдор Кулиш переехал в Латвию в 16 лет, вскоре после начала войны в Украине. Он выступает за Латвию с осени 2023-го, летом нынешнего года получил право участвовать в Олимпиаде-2026. Но этого мало - спортсмен должен быть гражданином страны, которую он представляет на этих соревнованиях. В связи с этим Кулиш и решил сменить гражданство.

Фигурист из Украины Фёдор Кулиш, который в этом году помог Латвии получить две путёвки в мужском катании на Олимпиаду-2026, долгое время не подавал в Сейм запрос на получение гражданства Латвии. Причина - в недостаточных знаниях латышского языка, сообщает Sporta Avīze.
 
Киевлянин Фёдор Кулиш переехал в Латвию в 16 лет, вскоре после начала войны в Украине. Он выступает за Латвию с осени 2023-го, летом нынешнего года получил право участвовать в Олимпиаде-2026. Но этого мало - спортсмен должен быть гражданином страны, которую он представляет на этих соревнованиях. В связи с этим Кулиш и решил сменить гражданство.

В суд передано уголовное дело о сексуальном насилии в отношении 10-летней девочки

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий мужчина обвиняется в сексуальном насилии по отношению к 10-летней девочке, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий мужчина обвиняется в сексуальном насилии по отношению к 10-летней девочке, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

«Это моя вина»: гражданин РФ считает Латвию своей родиной, но язык выучил недостаточно

В Латвии заканчиваются сроки, которые государство предоставило гражданам России для приведения в порядок документов, в том числе сдачи и пересдачи экзамена по госязыку. Среди тех, кого коснулось это требование, есть и люди пенсионного возраста. Журналисты "Настоящего Времени" встретились с гражданином России, который пытается сохранить свой легальный статус в Латвии.

В Латвии заканчиваются сроки, которые государство предоставило гражданам России для приведения в порядок документов, в том числе сдачи и пересдачи экзамена по госязыку. Среди тех, кого коснулось это требование, есть и люди пенсионного возраста. Журналисты "Настоящего Времени" встретились с гражданином России, который пытается сохранить свой легальный статус в Латвии.

