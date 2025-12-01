С сегодняшнего дня в Риге выросла цена на воду: где именно и на сколько?

Повышение тарифа на 0,33 евро за кубометр необходимо для восстановления и обслуживания сетей водоснабжения и канализации, значительная часть которых уже превысила плановый срок эксплуатации, отмечают в компании.

На сегодняшний день тариф на водоснабжение в Риге установлен в размере 2,67 евро за кубометр. Он будет состоять из платы за воду в размере 1,41 евро за кубометр и платы за канализацию в размере 1,26 евро за кубометр.

Повышение тарифа ориентировочно приведет к увеличению ежемесячных расходов на 2,60 евро для одного домохозяйства в многоквартирном доме.

Предыдущий тариф на водоснабжение в Риге составлял 2,34 евро за кубометр без учета налога на добавленную стоимость и состоял из тарифа на водоснабжение в размере 1,28 евро за кубометр и тарифа на канализацию в размере 1,06 евро за кубометр.

Оборот «Rīgas ūdens» в прошлом году составил 76,336 млн евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году. Согласно опубликованной компанией информации, из-за переоценки активов компания работала с убытком в размере 18,275 млн евро по сравнению с прибылью в 2023 году.

«Rīgas ūdens» предоставляет услуги городского водоснабжения в Риге и на нескольких территориях Рижского района – Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском самоуправлениях, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем предприятия является Рижское самоуправление.