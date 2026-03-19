Не просто бизнес: Нацобъединение хочет список тех, кто ведет дела с Россией

В четверг парламент не включил этот вопрос в повестку, поскольку по регламенту достаточно одного возражения, чтобы перенести рассмотрение — в итоге проект обсудят на следующей неделе. Против также выступили депутаты политиченских партий "Стабильности!", и представители «Латвии на первом месте».

Проект предусматривает поручение премьер-министру Эвике Силине обеспечить публикацию списка до 29 марта 2026 года. Документ также поддержали депутаты «Объединённого списка».

Депутат Артурс Бутанс (NA) отметил, что общество должно знать, какие компании сохраняют экономические связи со странами, представляющими угрозу: «Открытость информации в этом вопросе повысила бы прозрачность и позволила бы потребителям, бизнесу и государственным учреждениям принимать более осознанные решения».

В NA считают, что в нынешней геополитической ситуации торговля с Россией и Белоруссией — это не просто бизнес, а вопрос государственной безопасности и общественных интересов. Партия напомнила, что подобный список уже публиковался в 2023 году по инициативе тогдашнего министра экономики Илзе Индриксоне (NA), однако позже он стал недоступен.

Также отмечается, что представители коалиции ранее говорили о готовности вновь обнародовать такой список, поэтому NA выступила с инициативой и рассчитывает на поддержку. При этом подчёркивается, что публикуемые данные должны быть точными, основанными на объективной информации и соответствовать требованиям закона, честной конкуренции и защиты данных.