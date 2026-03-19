Не просто бизнес: Нацобъединение хочет список тех, кто ведет дела с Россией

Редакция PRESS 19 марта, 2026 18:11

Оппозиционная партия Национальное объединение (NA) предложила Сейму опубликовать список компаний-импортёров и экспортёров, которые продолжают работать с Россией и Белорусией.

В четверг парламент не включил этот вопрос в повестку, поскольку по регламенту достаточно одного возражения, чтобы перенести рассмотрение — в итоге проект обсудят на следующей неделе. Против также выступили депутаты политиченских партий "Стабильности!", и представители «Латвии на первом месте».

Проект предусматривает поручение премьер-министру Эвике Силине обеспечить публикацию списка до 29 марта 2026 года. Документ также поддержали депутаты «Объединённого списка».

Депутат Артурс Бутанс (NA) отметил, что общество должно знать, какие компании сохраняют экономические связи со странами, представляющими угрозу: «Открытость информации в этом вопросе повысила бы прозрачность и позволила бы потребителям, бизнесу и государственным учреждениям принимать более осознанные решения».

В NA считают, что в нынешней геополитической ситуации торговля с Россией и Белоруссией — это не просто бизнес, а вопрос государственной безопасности и общественных интересов. Партия напомнила, что подобный список уже публиковался в 2023 году по инициативе тогдашнего министра экономики Илзе Индриксоне (NA), однако позже он стал недоступен.

Также отмечается, что представители коалиции ранее говорили о готовности вновь обнародовать такой список, поэтому NA выступила с инициативой и рассчитывает на поддержку. При этом подчёркивается, что публикуемые данные должны быть точными, основанными на объективной информации и соответствовать требованиям закона, честной конкуренции и защиты данных.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

