Дело о мошенничестве с IT: из двух десятков задержанных арестованы трое

К остальным 18 задержанным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Латвийское телевидение, ссылаясь на неофициальную информацию, сообщило, что один из арестованных - бывший директор Государственного агентства цифрового развития Йоренс Лиопа. В настоящее время Лиопа является заместителем директора Департамента защиты природы.

TV3 сообщил, что, по некоторым данным, интерес правоохранительных органов мог привлечь владелец компании "Corporate Solutions" Айгар Церусс, но предприятие не вопросы не ответило.

Как сообщалось, Государственная полиция в понедельник задержала 21 человека, в том числе государственных служащих, по подозрению в мошенничестве с закупками в сфере информационных технологий на сумму 1,5 млн евро в рамках уголовного процесса, начатого Европейской прокуратурой (EPPO).

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) расследует дело о разглашении секретной информации, к которому причастны государственный секретарь Министерства умного управления и регионального развития Эдвинс Балшевицс, сотрудник Государственного агентства цифрового развития и предприниматель, выяснило агентство ЛЕТА.

В пресс-релизе Госполиции говорится, что полиция провела процессуальные действия в рамках уголовного процесса, инициированного EPPO. Ликвидирована организованная преступная группа, подозреваемая в нарушениях в процедурах государственных закупок, связанных с приобретением ИТ-систем для государственных учреждений.

Уголовное дело было возбуждено в конце прошлого года и квалифицировано по статье Уголовного закона о мошенничестве, совершенном в крупном размере в составе организованной группы, и об отмывании денег в крупном размере в составе организованной группы.

Следствие установило, что организованная группа лиц вступила в незаконный сговор, чтобы заранее определить, кто получит договоры на государственные закупки как минимум шести проектов, финансируемых Европейским фондом регионального развития, на сумму до 1,5 млн евро.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что члены организованной группы договорились о том, чтобы проекты получили заранее отобранные компании, после чего незаконно нажитая прибыль распределялась между участниками. Также подозревается, что договоры были незаконно получены с помощью государственных чиновников.

В Риге и Рижском регионе было проведено 67 обысков, как по месту жительства частных лиц, так и на предприятиях, в результате собран большой объем потенциальных улик и 21 человек задержан.