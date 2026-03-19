Дело о мошенничестве с IT: из двух десятков задержанных арестованы трое

Редакция PRESS 19 марта, 2026 20:09

В рамках уголовного процесса, возбужденного Европейской прокуратурой (EPPO) по подозрению в мошенничестве при закупках информационных технологий (ИТ) на сумму 1,5 миллиона евро, под арест помещены три человека, в том числе один государственный чиновник, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

К остальным 18 задержанным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Латвийское телевидение, ссылаясь на неофициальную информацию, сообщило, что один из арестованных - бывший директор Государственного агентства цифрового развития Йоренс Лиопа. В настоящее время Лиопа является заместителем директора Департамента защиты природы.

TV3 сообщил, что, по некоторым данным, интерес правоохранительных органов мог привлечь владелец компании "Corporate Solutions" Айгар Церусс, но предприятие не вопросы не ответило.

Как сообщалось, Государственная полиция в понедельник задержала 21 человека, в том числе государственных служащих, по подозрению в мошенничестве с закупками в сфере информационных технологий на сумму 1,5 млн евро в рамках уголовного процесса, начатого Европейской прокуратурой (EPPO).

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) расследует дело о разглашении секретной информации, к которому причастны государственный секретарь Министерства умного управления и регионального развития Эдвинс Балшевицс, сотрудник Государственного агентства цифрового развития и предприниматель, выяснило агентство ЛЕТА.

В пресс-релизе Госполиции говорится, что полиция провела процессуальные действия в рамках уголовного процесса, инициированного EPPO. Ликвидирована организованная преступная группа, подозреваемая в нарушениях в процедурах государственных закупок, связанных с приобретением ИТ-систем для государственных учреждений.

Уголовное дело было возбуждено в конце прошлого года и квалифицировано по статье Уголовного закона о мошенничестве, совершенном в крупном размере в составе организованной группы, и об отмывании денег в крупном размере в составе организованной группы.

Следствие установило, что организованная группа лиц вступила в незаконный сговор, чтобы заранее определить, кто получит договоры на государственные закупки как минимум шести проектов, финансируемых Европейским фондом регионального развития, на сумму до 1,5 млн евро.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что члены организованной группы договорились о том, чтобы проекты получили заранее отобранные компании, после чего незаконно нажитая прибыль распределялась между участниками. Также подозревается, что договоры были незаконно получены с помощью государственных чиновников.

В Риге и Рижском регионе было проведено 67 обысков, как по месту жительства частных лиц, так и на предприятиях, в результате собран большой объем потенциальных улик и 21 человек задержан.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

