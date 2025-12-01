Страсти вокруг OIK: вернут ли деньги, которые платили «за ветер»?

Заманчиво просто так получить пару тысяч евро. Свои же денежки, которые годами незаконно, буквально обманом взимали с доверчивых потребителей электричества. Юристы tiesiskums.lv обещают: у каждого латвийца есть шанс вернуть примерно 2 тысячи евро, уплаченные за компонент обязательной закупки электричества. Иск готовят бесплатно, а интерес инициаторов - 20% от возможной выплаты в случае успеха.

Схема сбора платежей по компоненту обязательной закупки электроэнергии (OIK) была введена в 2005 году.

В 2017-м Европейская комиссия признала ее незаконной. В 2020 году к такому же выводу пришла специально созданная комиссия Сейма ЛР. Тогда у нечестных «производителей зеленой энергии» отнимали лицензии. Однако платежи продолжали взиматься вплоть до 2023 года, пока в Латвии официально не отменили эту позицию.

Беспрецедентный случай, когда у государства требуют вернуть деньги, заявив, что оно обманывало людей на протяжении 15 лет. Инициаторы - общество tiesiskums.lv - активно взялись за дело. В течение нескольких месяцев латвийцам предлагали заключить договор с обществом, которое будет представлять их интересы перед государством. По данным организации, всего зарегистрировалось около 130 тысяч человек.

Немало и тех потребителей электроэнергии, которые недоверчиво отнеслись к инициативе. Одни не верят, что можно что-то вернуть, другие видят в этом корысть общества tiesiskums.lv – тоже хотят во власть, третьи - просто опасаются где-либо ставить свои подписи, когда речь идет о делах государства.

Также есть нюанс. В Госконтроле уточнили, что формально у Брюсселя не было оснований обязывать Латвию возвращать деньги. Европейская комиссия признала, что процедура согласования поддержки OIK была нарушена, но сама поддержка в целом совместима с правилами внутреннего рынка.

Само общество tiesiskums.lv, по мнению скептиков, похоже на тайную организацию. Возникло из ничего - по инициативе людей, стремящихся к справедливости, как написано на их сайте. Это хорошо, что есть такие люди, но любое общество требует материальной подпитки, оплаты работы тех же юристов, подготовки исков. А источник финансирования не разглашается.

Хотя и это не главное. Жителям важно – вернут ли им деньги? Или инициатива сойдет на нет, столкнувшись с неодолимыми препятствиями?

Юристы tiesiskums.lv уверены, что система OIK была противоправной. Доклад парламентской комиссии и заключение Еврокомиссии за 2017 год подтверждают: платежи не соответствовали правилам и были незаконной господдержкой. Поэтому государство обязано компенсировать ущерб.

У граждан есть право защищать свои интересы в суде, - отметил министр климата и энергетики Каспарс МЕЛНИС. Есть ли нарушение - определит суд. Но политик призвал оценить, насколько логичны звучащие обещания отсудить и вернуть клиентам крупные суммы, и внимательно прочитать текст договора с tiesiskums.lv и то, что в нем «написано маленькими буквами».

В свою очередь, в tiesiskums.lv признают, что подобные процессы за границей длятся годами и в 80% случаев заканчиваются мировым соглашением.

А кто заплатит? Деньги OIK давно израсходованы “зелеными” предприятиями... и вообще. Значит, из госбюджета? Вот это сомнительно, учитывая постоянные ссылки власти на скудность казны. Разве что опять законодатели найдут какую-нибудь позицию в счетах или налог какой поднимут - значит, платить будут те же налогоплательщики, т. е. мы с вами. И вот это уже похоже на реальность...

