В США призвали пассажиров не летать в пижамах — соцсети смеются

Перед Днём благодарения, который обещал стать самым загруженным за 15 лет, Даффи призвал американцев «не приходить в аэропорт в тапочках и пижамах». Но соцсети взорвались не поддержкой, а сарказмом. Интернет-пользователи уверены: проблема вовсе не в свитшотах.

«Мы сидим как скот. Это не 50-е, когда летать было приятно», — пишет один из пассажиров.

Они напоминают, что сегодня людей волнуют цены, задержки и бесконечные проверки безопасности. И пока авиакомпании сокращают пространство между креслами, любая попытка обсуждать дресс-код выглядит мимо кассы.

Хотя Минтранс фиксирует 13 800 случаев агрессивного поведения с 2021 года, эксперты говорят: вспышки гнева вызывают не пижамы, а стресс. В 2024 году, по данным IATA, один инцидент приходился на каждые 395 рейсов — и это общемировая тенденция.

Историки напоминают: романтизируемая эпоха 50–60-х тоже была далека от идеала. В салонах курили, угоны случались чаще, а смертельных аварий было в десять раз больше. И летать могли только самые обеспеченные — билеты стоили намного дороже.

Тем временем сами авиакомпании идут в противоположную сторону. В Австралии экипажи Bonza носят футболки и шорты, Alaska Airlines разрешила гендерно-нейтральные образы, Virgin Atlantic смягчила правила по макияжу и татуировкам, а пилоты Trans Maldivian Airways иногда летают босиком.

У Даффи всё же нашлись сторонники: «Вежливость никому не мешает». Но большинство уверено, что кампания министра лишь маскирует реальные проблемы воздушных перевозок — переполненные рейсы, усталые экипажи и отсутствие альтернатив.

И пока эти вопросы остаются без ответа, спор о том, в чём приходить в аэропорт, выглядит скорее ностальгией по эпохе, которой никогда не существовало.