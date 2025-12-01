По его словам, «превентивный удар» можно считать «оборонительным действием», однако это «выходит за рамки нашего обычного образа мышления и поведения». Военачальник подчеркнул, что основной проблемой при реализации подобных мер являются «вопросы юрисдикции» и определение того, кто именно будет нести ответственность за их исполнение.

На данный момент страны НАТО имеют «гораздо больше ограничений, чем наши оппоненты, из-за этики, из-за права, из-за юрисдикции», признал Драгоне. При этом он отметил, что странам альянса еще предстоит найти способ реагирования на агрессивные действия России. «То, как достигается сдерживание — с помощью ответных действий, упреждающих ударов — это то, что нам нужно глубоко проанализировать», — заключил глава военного комитета НАТО.

В то же время, как напоминает FT, у Североатлантического альянса есть положительный пример сдерживания России. До 2024 года в Балтийском море было повреждено несколько подводных кабелей, но после того, как НАТО запустило миссию «Балтийский страж» (Baltic Sentry), подобные происшествия прекратились.