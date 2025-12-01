Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Призывать ли девушек в армию? В Швейцарии прошел референдум

1 декабря, 2025

В то время как продление срока обязательной службы получило поддержку менее 20 процентов во многих кантонах, дебаты по налогу на богатство были сосредоточены на привлекательности места расположения и климатическом финансировании.

Результат не стал неожиданностью: на референдуме, прошедшем в Швейцарии в воскресенье, ни запланированное распространение всеобщей гражданской службы на женщин, ни введение налога на крупное наследство и подарки не получили поддержки среди граждан страны.

По предварительным данным, предложение об обязательной всеобщей службе не получило и 20% поддержки в большинстве кантонов.

Обе инициативы повлекли бы за собой далеко идущие изменения, но уже в преддверии голосования подверглись широкой критике.

Военная и гражданская служба в Швейцарии

В центре первого предложения находилась швейцарская система так называемой "обязательной службы". В нейтральной Швейцарии молодые люди обязаны проходить военную службу или участвовать в гражданской обороне. Те, кто отказывается служить, могут пройти альтернативную гражданскую службу. Те, кто полностью отказывается служить, платят сбор за замену службы. В общей сложности около 35 000 мужчин ежегодно проходят обязательную службу.

Целью провалившейся инициативы было распространить эту обязанность на всех граждан Швейцарии - независимо от пола. В настоящее время женщины могут проходить добровольную военную службу.

"Мы хотим укрепить безопасность и сплоченность Швейцарии в долгосрочной перспективе", - сказала Ноэми Ротен в интервью Tagesschau.

Девушка из Золотурна, которая сыграла ключевую роль в продвижении инициативы и сама прошла военную службу, также связала ее с целью достижения большего гендерного равенства: обязательная служба, согласно этой идее, в будущем должна распространяться на всех - будь то армия, гражданская оборона или гражданская служба.

Сторонники этой идеи также указывали на растущие проблемы, такие как оползни, наводнения, кибератаки и ситуация с безопасностью в Европе. Они утверждали, что всеобщая обязательная служба может укрепить устойчивость Швейцарии к кризисам.

Однако с политической точки зрения инициатива осталась изолированной. Необычайно широкий альянс от социал-демократов до правой SVP отверг ее. Критики подчеркивали, что женщины и так выполняют большую часть неоплачиваемой работы по уходу за детьми и заботе о них и не должны нести дополнительные обязательства. Также звучали предупреждения о высоких расходах и экономических потерях, поскольку многие молодые люди временно покинут рынок труда.

Налог для "сверхбогатых"

В то же время на голосование был вынесен второй законопроект.

"Сверхбогатые наследуют миллиарды, мы наследуем кризисы" - с таким лозунгом Молодые социалисты (Juso) выступали за введение национального налога на наследство и дарение при передаче состояния свыше 50 миллионов швейцарских франков.

Эти доходы должны быть направлены в первую очередь на защиту климата. Речь идет о принципе "загрязнитель платит", - говорит президент Juso Мирьям Хостетманн. По мнению инициаторов, "сверхбогатые" несут ответственность за большую часть вредных для климата выбросов.

Инициатива под названием "За социальную климатическую политику, справедливо финансируемую за счет налогов (Инициатива во имя будущего)" означала бы явный разрыв с традиционно децентрализованной и сдержанной в финансовом отношении системой Швейцарии.

Однако это затронуло бы лишь около 2 500 жителей страны, чьи активы превышают 50 миллионов швейцарских франков.

Тем не менее, федеральные власти предупредили о негативных последствиях. Такой налог мог бы снизить привлекательность страны для международных активов. Первоначальный проект предусматривал даже ретроактивное применение, что вызвало яростную оппозицию со стороны бизнес-организаций и налоговых юристов и впоследствии было смягчено.

По данным Financial Times, отдельные компании и состоятельные частные лица уже изучают возможность переезда из Швейцарии.

Экономисты и юристы также предупредили, что регулирование может усложнить планирование преемственности семейного бизнеса. Петер Шпулер, владелец компании Stadler Rail, публично назвал инициативу "катастрофой для Швейцарии".

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

