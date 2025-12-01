В этом году литовские пограничники перехватили 600 метеозондов с белорусской контрабандой. Такие зонды, способные подниматься на высоту до 15 километров, обычно используются для метеонаблюдений.

Контрабандисты прикрепляют к ним упаковки сигарет и выпускают в воздух. Дальнейшую траекторию определяет лишь ветер, поэтому к шару добавляется GPS-трекер с SIM-картой.

Редактор исследовательского отдела литовского общественного СМИ Индре Макарайтите пояснила: "SIM-карту вставляют в специальное устройство, которое крепится к шару. Когда шар падает на землю, устройство включается и отправляет координаты контрабандисту, который ждет посылку.

Затем устройство отключается. Пограничники могут увидеть и отследить метеозонд, но не могут перехватить сигнал с устройства. Поэтому это своего рода соревнование - кто первым доберется до шара с сигаретами".

Использование таких зондов относительно недорого: их и GPS-устройства свободно продают в интернете. На "AliExpress" цена шара начинается от пары евро, GPS-трекер стоит менее 30 евро.

Реальное число прилетевших воздушных шаров литовским властям неизвестно. По неофициальным оценкам, оно может как минимум втрое превышать зарегистрированное. Обнаружить шары сложно: они беззвучно летят на большой высоте, а GPS-устройство подает сигнал только после приземления, поэтому зафиксировать их радарами почти невозможно.

Журналисты исследовательской команды литовского общественного СМИ выяснили, что организация контрабанды, скорее всего, происходит с ведома белорусских властей. Шары представляют угрозу для безопасности воздушного движения в Литве. Особенно это ощущает Вильнюсский аэропорт, расположенный всего в 30 км от границы с Беларусью.

В Латвии первый такой шар был зафиксирован в прошлом году, а в этом - уже 20. Пограничная охрана передала расследование Государственной полиции, и по каждому случаю начат уголовный процесс. Задержаны три человека.

Журналистам "Ничего личного" неофициально сообщили, что и в упавших в Латвии шарах обнаружены местные SIM-карты.

Литовские журналисты отмечают, что после введения обязательной регистрации SIM-карт предоплаты доля литовских карт в шарах сократилась. Тем временем начальник Государственной полиции Литвы заявил, что в стране появился новый вид преступной деятельности - "мулы SIM-карт".

(TV3.lv)