Латвийские сим-карты найдены в белорусских контрабандных метеозондах: чем это грозит латвийцам? (1)

© LETA 1 декабря, 2025 10:52

Новости Латвии 1 комментариев

В этом году в Литве приземлилось почти в три раза больше белорусских контрабандных воздушных шаров, чем в прошлом. В последние месяцы фиксируется рекордное количество подобных объектов, поскольку они стали основным способом доставки в страну нелегальных сигарет. Шары неуправляемы, но оснащаются GPS-устройствами, в которых находят литовские, польские и латвийские SIM-карты, сообщает программа телеканала ТВ3 "Ничего личного".

В этом году литовские пограничники перехватили 600 метеозондов с белорусской контрабандой. Такие зонды, способные подниматься на высоту до 15 километров, обычно используются для метеонаблюдений.

Контрабандисты прикрепляют к ним упаковки сигарет и выпускают в воздух. Дальнейшую траекторию определяет лишь ветер, поэтому к шару добавляется GPS-трекер с SIM-картой.

Редактор исследовательского отдела литовского общественного СМИ Индре Макарайтите пояснила: "SIM-карту вставляют в специальное устройство, которое крепится к шару. Когда шар падает на землю, устройство включается и отправляет координаты контрабандисту, который ждет посылку.

Затем устройство отключается. Пограничники могут увидеть и отследить метеозонд, но не могут перехватить сигнал с устройства. Поэтому это своего рода соревнование - кто первым доберется до шара с сигаретами".

Использование таких зондов относительно недорого: их и GPS-устройства свободно продают в интернете. На "AliExpress" цена шара начинается от пары евро, GPS-трекер стоит менее 30 евро.

Реальное число прилетевших воздушных шаров литовским властям неизвестно. По неофициальным оценкам, оно может как минимум втрое превышать зарегистрированное. Обнаружить шары сложно: они беззвучно летят на большой высоте, а GPS-устройство подает сигнал только после приземления, поэтому зафиксировать их радарами почти невозможно.

Журналисты исследовательской команды литовского общественного СМИ выяснили, что организация контрабанды, скорее всего, происходит с ведома белорусских властей. Шары представляют угрозу для безопасности воздушного движения в Литве. Особенно это ощущает Вильнюсский аэропорт, расположенный всего в 30 км от границы с Беларусью.

В Латвии первый такой шар был зафиксирован в прошлом году, а в этом - уже 20. Пограничная охрана передала расследование Государственной полиции, и по каждому случаю начат уголовный процесс. Задержаны три человека.

Журналистам "Ничего личного" неофициально сообщили, что и в упавших в Латвии шарах обнаружены местные SIM-карты.

Литовские журналисты отмечают, что после введения обязательной регистрации SIM-карт предоплаты доля литовских карт в шарах сократилась. Тем временем начальник Государственной полиции Литвы заявил, что в стране появился новый вид преступной деятельности - "мулы SIM-карт".

(TV3.lv)

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи! (1)

Животные 19:29

Животные 1 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Читать
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

Важно 18:48

Важно 1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

История и культура 18:42

История и культура 1 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

Важно 18:24

Важно 1 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Животные 18:23

Животные 1 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Мир 18:19

Мир 1 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 1 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать