В Бразилии у двухлетнего ребёнка обнаружили два пениса

У двухлетнего мальчика, описанного в медицинском отчёте, действительно сформировались два половых органа. На МРТ было видно, что оба выглядят полностью, но функционируют по-разному: один был связан с мочевым пузырём и обеспечивал нормальное мочеиспускание, а второй имел укороченную уретру, которая заканчивалась «слепо» и не работала как положено.

Хирурги объяснили, что такой нефункционирующий орган может в будущем стать источником постоянных инфекций мочевого пузыря и почек. Поэтому они приняли решение его удалить — не как срочную спасательную меру, а как плановую операцию, которая снижает риски и позволяет ребёнку развиваться без угроз осложнений.

Отмечается, что такие случаи крайне редки, но хорошо описаны в медицинской литературе. После коррекции дети обычно ведут обычную жизнь, и дальнейшее развитие проходит без особенностей.

Врачи подчёркивают: цель таких операций не «привести к норме любой ценой», а обеспечить здоровое функционирование и комфорт ребёнка. И в подобных историях всё зависит не от внешности, а от того, какой орган действительно работает безопасно и правильно.