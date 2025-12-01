Иностранные выпускники вузов не хотят оставаться в Латвии: почему?

Студенты из третьих стран выбирают Латвию в основном по экономическим и академическим причинам. Важную роль играют такие факторы, как доступная плата за обучение, низкая стоимость жизни и качество образования.

Большую роль играет возможность учиться в Европейском союзе и получить диплом международного образца. Также важны такие аспекты качества жизни, как жилье, безопасность, городская среда и возможности для отдыха, но реже упоминаются стипендии и наличие соотечественников в Латвии.

Для студентов важны экономические факторы и факторы безопасности, особенно занятость, доход и возможности для экономического роста. Латвия способна обеспечить высокое чувство безопасности, но экономические факторы оцениваются значительно ниже, отмечается в докладе. Например, возможности трудоустройства и доходы оцениваются всего в 4%, хотя они очень важны для студентов.

Это вызывает опасения по поводу карьерных перспектив в Латвии после окончания учебы и усложняет привлечение и удержание молодежи, считают исследователи. Требования к знанию языка и недостаточно толерантная среда также препятствуют интеграции.

Студенты из третьих стран относительно быстро ориентируются в Латвии. 63% студентов и 73% выпускников чувствуют себя комфортно в повседневных ситуациях. Однако эмоциональное и социальное чувство принадлежности к латвийскому обществу формируется медленнее. 28% студентов чувствуют свою принадлежность - большинство выбрало нейтральный вариант, еще треть ощущает отчуждение. Среди выпускников уровень принадлежности выше - 43% чувствуют свою принадлежность, но около 30% все еще ощущают некоторую отчужденность.

По мнению исследователей, чтобы привлечь иностранных студентов и побудить их остаться в Латвии после учебы, необходимы целенаправленные меры поддержки - больше возможностей для изучения латышского языка, инициативы по социализации и профессиональной интеграции, а также более тесное сотрудничество между университетами и работодателями. Такие шаги, по их мнению, помогут укрепить чувство принадлежности к стране и будут способствовать удержанию в ней высококвалифицированных специалистов.

В качестве основной проблемы студенты из третьих стран называют трудности с поиском работы (59,9%). Некоторые студенты пытались найти работу, но не преуспели (30,9%), а 20,7% не пытались искать работу, возможно, из-за учебной нагрузки, языкового барьера или вида на жительство.

Поиск работы и трудоустройство в основном ограничены недостаточным знанием латышского языка, отсутствием предложений работы и отсутствием профессиональных контактов. Институциональная поддержка со стороны университетских центров карьеры также часто оказывается недостаточной, в то время как трудности с получением разрешения на работу или документов упоминаются реже.

Около одной пятой или 21,5% опрошенных студентов работали неполный рабочий день, 9,1% работали полный рабочий день, 5,2% проходили практику, 3% были самозанятыми и 1,1% имели свой собственный бизнес.

Пятая часть или 20,5% студентов были заняты в гостиничном секторе, 13,5% - в розничной торговле, а 11,7% - в курьерских службах. 14% респондентов работали в профессиональных областях, соответствующих высшему образованию. Еще 2,9% были заняты в сфере исследований или образования.