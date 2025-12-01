Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Иностранные выпускники вузов не хотят оставаться в Латвии: почему?

© LETA 1 декабря, 2025 07:50

Новости Латвии 0 комментариев

Студенты из третьих стран предпочитают покинуть Латвию после окончания учебы в основном ради возможностей трудоустройства, говорится в исследовании Балтийского международного центра исследований экономической политики "Интеграция иностранных студентов и возможности трудоустройства в Латвии".

Студенты из третьих стран выбирают Латвию в основном по экономическим и академическим причинам. Важную роль играют такие факторы, как доступная плата за обучение, низкая стоимость жизни и качество образования.

Большую роль играет возможность учиться в Европейском союзе и получить диплом международного образца. Также важны такие аспекты качества жизни, как жилье, безопасность, городская среда и возможности для отдыха, но реже упоминаются стипендии и наличие соотечественников в Латвии.

Для студентов важны экономические факторы и факторы безопасности, особенно занятость, доход и возможности для экономического роста. Латвия способна обеспечить высокое чувство безопасности, но экономические факторы оцениваются значительно ниже, отмечается в докладе. Например, возможности трудоустройства и доходы оцениваются всего в 4%, хотя они очень важны для студентов.

Это вызывает опасения по поводу карьерных перспектив в Латвии после окончания учебы и усложняет привлечение и удержание молодежи, считают исследователи. Требования к знанию языка и недостаточно толерантная среда также препятствуют интеграции.

Студенты из третьих стран относительно быстро ориентируются в Латвии. 63% студентов и 73% выпускников чувствуют себя комфортно в повседневных ситуациях. Однако эмоциональное и социальное чувство принадлежности к латвийскому обществу формируется медленнее. 28% студентов чувствуют свою принадлежность - большинство выбрало нейтральный вариант, еще треть ощущает отчуждение. Среди выпускников уровень принадлежности выше - 43% чувствуют свою принадлежность, но около 30% все еще ощущают некоторую отчужденность.

По мнению исследователей, чтобы привлечь иностранных студентов и побудить их остаться в Латвии после учебы, необходимы целенаправленные меры поддержки - больше возможностей для изучения латышского языка, инициативы по социализации и профессиональной интеграции, а также более тесное сотрудничество между университетами и работодателями. Такие шаги, по их мнению, помогут укрепить чувство принадлежности к стране и будут способствовать удержанию в ней высококвалифицированных специалистов.

В качестве основной проблемы студенты из третьих стран называют трудности с поиском работы (59,9%). Некоторые студенты пытались найти работу, но не преуспели (30,9%), а 20,7% не пытались искать работу, возможно, из-за учебной нагрузки, языкового барьера или вида на жительство.

Поиск работы и трудоустройство в основном ограничены недостаточным знанием латышского языка, отсутствием предложений работы и отсутствием профессиональных контактов. Институциональная поддержка со стороны университетских центров карьеры также часто оказывается недостаточной, в то время как трудности с получением разрешения на работу или документов упоминаются реже.

Около одной пятой или 21,5% опрошенных студентов работали неполный рабочий день, 9,1% работали полный рабочий день, 5,2% проходили практику, 3% были самозанятыми и 1,1% имели свой собственный бизнес.

Пятая часть или 20,5% студентов были заняты в гостиничном секторе, 13,5% - в розничной торговле, а 11,7% - в курьерских службах. 14% респондентов работали в профессиональных областях, соответствующих высшему образованию. Еще 2,9% были заняты в сфере исследований или образования.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Животные 19:29

Животные 0 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Читать
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать