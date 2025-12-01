На Эспланаде открывается общественный каток

Для желающих воспользоваться личным инвентарем пользование катком будет бесплатным, однако прокат коньков и вспомогательного инвентаря также будет платным.

Стоимость аренды одной пары коньков для взрослых составит 2,49 евро в час, для детей — 2 евро. На катке можно будет взять напрокат коньки, предназначенные для массового катания.

Общественный каток также будет оборудован отапливаемыми раздевалками и туалетами.

Согласно информации, имеющейся в архиве агентства LETA, общественное объединение «ABMxAVIAN» выиграло конкурс на строительство ледового катка, объявленный Департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы в прошлом году. Общая стоимость катка за три сезона составляет 649 731 евро.