На переговорах с США Украина отказалась сдать Донбасс и не вступать в НАТО

По словам украинских переговорщиков, такой шаг невозможен из-за конституционных ограничений, позиции общества и реальной ситуации на линии фронта. Киев подчеркивает, что любые территориальные дискуссии должны вестись, исходя из текущей линии соприкосновения. «Поиск вариантов продолжается, но это крайне сложный вопрос», — отметил собеседник издания.

Украинская сторона также напомнила, что курс страны на вступление в НАТО закреплен в Конституции, и ее изменение ради заключения соглашения создаст опасный прецедент.

Источники CNN, знакомые с ходом консультаций, заявили, что передача неоккупированной части Донбасса «выходит за рамки разумного», поскольку ослабила бы оборону Украины и повысила риск дальнейшей агрессии. При этом, по их словам, существуют возможные решения, позволяющие сохранить конституционные положения и обеспечить безопасность государства.

Одновременно стороны обсуждали сценарий, при котором Украина фактически будет лишена перспективы вступления в НАТО через договоренность между Вашингтоном и Москвой — без юридического отказа Киева от стремления к членству. Как сообщил высокопоставленный американский чиновник The Wall Street Journal, в рамках переговоров также затрагивалась тема возможных сроков проведения новых выборов в Украине, но вопрос о гарантиях безопасности от США и стран Запада пока открыт.

Переговоры прошли 30 ноября во Флориде. Американскую делегацию возглавил госсекретарь Марко Рубио, назвавший встречу «очень продуктивной», хотя и подчеркнувший, что впереди остается значительный объем работы. Он добавил, что процесс продолжится на этой неделе: спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф обсудит мирный план с президентом России Владимиром Путиным в Москве.