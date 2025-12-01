В Латгалии задержан мужчина за убийство родственника

19 ноября сотрудники Южно-Латгальского полицейского управления получили информацию об обнаружении тела мужчины 1961 года рождения в его частном доме в волости Вишкю Аугшдаугавского края. После получения информации сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия.

Сотрудники полиции обнаружили телесные повреждения на теле и лице погибшего. Родственник погибшего, прибывший на место происшествия, первоначально объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что травмы мужчина получил два дня назад, когда его избили неизвестные.

В Управлении полиции возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В ходе досудебного расследования сотрудникам Южно-Латгальского окружного управления полиции удалось установить личность предполагаемого преступника. 21 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали и поместили в изолятор временного содержания мужчину 1987 года рождения – родственника погибшего.

Суд удовлетворил ходатайство Госполиции, и в качестве меры пресечения в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование возбужденного уголовного дела и выясняют мотивы преступления.

По данному преступлению возбуждено уголовное дело по статье 125 части третьей Уголовного кодекса, а именно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а равно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное организованной группой. Наказывается лишением свободы на срок от трёх до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой и испытательным сроком до трёх лет или без таковой.