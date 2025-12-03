Малолетку за «дозу» не посадят. Кабмин так решил

Поправки внесут в закон о легальном обороте наркотических, психотропных веществ и лекарств, а также прекурсоров. Инициативу поддержал Координационный совет по контролю за наркотиками и профилактике наркомании.

«Мы объясним обществу и Сейму, что речь не о вседозволенности, а о защите подростков и общества», — заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

Согласно пояснительной записке, подростки, опасаясь уголовных последствий, избегают обращаться в полицию или к врачам, что снижает эффективность профилактики. В то же время несовершеннолетние, приговорённые к лишению свободы за повторное употребление, имеют меньше шансов на успешное лечение и возвращение к нормальной жизни.

Реформа не отменяет ответственности за хранение и распространение наркотиков — эти статьи сохраняются. Главная цель, по словам Минюста, — снизить стигму и мотивировать молодых людей обращаться за помощью, предотвращая передозировки и распространение инфекций.