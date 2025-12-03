19-летний парень пролез к львам в зоопарке — и погиб. Кого потребовали защитить эксперты?

Было воскресенье, люди гуляли с детьми. Несколько свидетелей кричали ему остановиться. Он не остановился.

Через несколько минут было ясно: трагедия неизбежна.

Спасти юношу было невозможно — взрослые львы реагируют на такой «внезапный визит» ровно так, как устроена природа, львицы нанесли юноше травмы несовместимые с жизнью.

Зоопарк немедленно закрылся, началось расследование.

И тут выяснилось, что жизнь подростка была сложнее, чем казалось. С ним работали соцслужбы: у юноши были тяжёлые психические проблемы, а одержимость львами доходила до того, что он однажды попытался спрятаться в шасси самолёта, чтобы улететь в Африку «к своим любимым животным».

Но интернет такой трагедии знает только один рефлекс — искать виновных. Зоопарк сразу заявил: львицу не тронут. Она здорова, ранее не проявляла агрессии и сейчас получает стрессовую терапию.

На это резко отреагировали защитники животных. Бразильский политик Матэус Лайола написал: «Виновато не животное. Мы должны учиться уважению и осознанности рядом с дикой природой».

И это главное в истории.

Не жестокость природы, а непредсказуемость человеческих решений.