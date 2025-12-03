"Под прикрытием войны протаскиваются всевозможные проекты, с помощью которых мы уничтожаем демократию в нашей стране. Мара Янсоне своим революционным убеждением в поставленном вопросе выразила суть закона о выдаче допусков руководителям самоуправлений, директорам школ и их заместителям. А суть в том, чтобы инакомыслящих оттеснить как можно дальше в сторону. Ссылаясь на войну в Украине, мы ограничиваем права избирателей.

У руля государственной власти стоят бюрократы, бюрократическими препятствиями мы оккупантов не остановим. Войну не нужно использовать для того, чтобы ограничивать демократию в своей собственной стране. На выборах нужно уметь побеждать в честной борьбе. Почему принимаются такие законы? Потому что законодателю не хватает здравого смысла. Мы трусливо соглашаемся. Трусость и неспособность характеризуют сегодняшний Сейм.

Мы создали вымышленный мир, в котором накладываем санкции на произведения искусства наших латышских великих мастеров, тем самым обворовывая свой собственный народ, но при этом продолжаем экспорт марганцевой руды в Россию. Журналисты, вы так рьяно обслуживаете «Единство»! Пока я болел, вы уже больше 10 раз задавали один и тот же вопрос — не возникнет ли у меня проблем с получением допуска. А вот когда какого-нибудь мэра от «Единства» отдают под уголовное преследование, таких вопросов почему-то не возникает.

Я просто хочу жить в стране, где мэров не делят на мэра от «Единства» и мэра от оппозиционной партии. Мой дед отдал жизнь за эту страну, семья моего отца испытала голод в Сибири, мою мать в школе не пускали за общий стол, потому что её отец был легионером. У меня есть право осуществить и их мечты тоже.

Я не собираюсь отдавать нашу страну бюрократам от «Единства». Буду продолжать реализовывать свои права, ведь общественные СМИ критикуют только оппозицию. Сторожевой пёс перекормлен и потерял свою главную задачу. Поэтому мы потеряли курс государства. Призываю вернуть здравый смысл в ряды руководства страны", - написал мэр Огре.