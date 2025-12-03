Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ссылаясь на войну в Украине, мы ограничиваем права избирателей: Хелманис вспомнил о демократии

3 декабря, 2025

Новости Латвии

LETA

Мэр Огре Эгилс Хелманис (Нацблок) неожиданно высказал мысль о том, что в Латвии не должны ограничиваться права инакомыслящих. Такое мнение он сформулировал на страницах pietiek.com, реагируя на вопрос журналистка Латвийского радио Мары Янсоне: «Достигнута ли цель — достаточно ли оттеснены в сторону те люди, которые не получают допуска?».

"Под прикрытием войны протаскиваются всевозможные проекты, с помощью которых мы уничтожаем демократию в нашей стране. Мара Янсоне своим революционным убеждением в поставленном вопросе выразила суть закона о выдаче допусков руководителям самоуправлений, директорам школ и их заместителям. А суть в том, чтобы инакомыслящих оттеснить как можно дальше в сторону. Ссылаясь на войну в Украине, мы ограничиваем права избирателей.

У руля государственной власти стоят бюрократы, бюрократическими препятствиями мы оккупантов не остановим. Войну не нужно использовать для того, чтобы ограничивать демократию в своей собственной стране. На выборах нужно уметь побеждать в честной борьбе. Почему принимаются такие законы? Потому что законодателю не хватает здравого смысла. Мы трусливо соглашаемся. Трусость и неспособность характеризуют сегодняшний Сейм.

Мы создали вымышленный мир, в котором накладываем санкции на произведения искусства наших латышских великих мастеров, тем самым обворовывая свой собственный народ, но при этом продолжаем экспорт марганцевой руды в Россию. Журналисты, вы так рьяно обслуживаете «Единство»! Пока я болел, вы уже больше 10 раз задавали один и тот же вопрос — не возникнет ли у меня проблем с получением допуска. А вот когда какого-нибудь мэра от «Единства» отдают под уголовное преследование, таких вопросов почему-то не возникает.

Я просто хочу жить в стране, где мэров не делят на мэра от «Единства» и мэра от оппозиционной партии. Мой дед отдал жизнь за эту страну, семья моего отца испытала голод в Сибири, мою мать в школе не пускали за общий стол, потому что её отец был легионером. У меня есть право осуществить и их мечты тоже.

Я не собираюсь отдавать нашу страну бюрократам от «Единства». Буду продолжать реализовывать свои права, ведь общественные СМИ критикуют только оппозицию. Сторожевой пёс перекормлен и потерял свою главную задачу. Поэтому мы потеряли курс государства. Призываю вернуть здравый смысл в ряды руководства страны", - написал мэр Огре.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

