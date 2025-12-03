Новозеландец проглотил яйцо Фаберже стоимостью 19 тыс. долларов

В пятницу днем в полицию поступил вызов из ювелирного магазина Partridge Jewellers в центре Окленда. Звонили сотрудники, которые рассказали, что посетитель взял кулон и проглотил его. 32-летнего мужчину задержали в магазине спустя несколько минут. Он прошел медицинское обследование и остается под стражей. Проглоченная добыча, сообщают полицейские, пока не обнаружена.

По информации Guardian, предполагаемому вору было предъявлено обвинение в краже кулона, вдохновленого одним из фильмов о Джеймсе Бонде, построенном вокруг кражи яйца Фаберже. Фильм 1983 года назывался Octopussy («Осьминожка») — это было прозвище одной из героинь, очередной девушки Бонда, циркачки, которая занималась контрабандой драгоценностей.

Согласно сайту Fabergé, кулон изготовлен из 18-каратного желтого золота и украшен зеленой эмалью. Он инкрустирован 60 белыми бриллиантами и 15 синими сапфирами. Внутри прячется миниатюрный осьминог из 18-каратного золота с глазами из двух черных бриллиантов.

По данным СМИ, ему также предъявлено обвинение в предполагаемой краже iPad из того же ювелирного магазина 12 ноября, а также в похищении наполнителя для кошачьего туалета и средств от блох на сумму 100 новозеландских долларов (менее 60 долларов США) из частного дома на следующий день.

«Фаберже» — всемирно известный ювелирный бренд, основанный в Российской империи более двух веков назад и прославившийся своими яйцами из драгоценных камней и металлов, созданных по заказу императорского дома.

После революции часть семьи Фаберже уехала в Париж. С 2007 года бренд принадлежит компании Fabergé Ltd. Согласно данным на сайте бренда, в 2025 году Fabergé Ltd. была продана SMG Capital, американской инвестиционной компании, принадлежащей лондонскому технологическому предпринимателю и венчурному инвестору Сергею Мосунову.