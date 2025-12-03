Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Новозеландец проглотил яйцо Фаберже стоимостью 19 тыс. долларов

3 декабря, 2025 11:50

Scanpix/© SWNS

В новозеландском Окленде мужчину обвинили в краже, совершенной весьма необычным способом: как утверждается, он проглотил в ювелирном магазине медальон-яйцо Фаберже стоимостью 33 585 новозеландских долларов (19 300 долларов США).

В пятницу днем в полицию поступил вызов из ювелирного магазина Partridge Jewellers в центре Окленда. Звонили сотрудники, которые рассказали, что посетитель взял кулон и проглотил его. 32-летнего мужчину задержали в магазине спустя несколько минут. Он прошел медицинское обследование и остается под стражей. Проглоченная добыча, сообщают полицейские, пока не обнаружена.

По информации Guardian, предполагаемому вору было предъявлено обвинение в краже кулона, вдохновленого одним из фильмов о Джеймсе Бонде, построенном вокруг кражи яйца Фаберже. Фильм 1983 года назывался Octopussy («Осьминожка») — это было прозвище одной из героинь, очередной девушки Бонда, циркачки, которая занималась контрабандой драгоценностей.
Согласно сайту Fabergé, кулон изготовлен из 18-каратного желтого золота и украшен зеленой эмалью. Он инкрустирован 60 белыми бриллиантами и 15 синими сапфирами. Внутри прячется миниатюрный осьминог из 18-каратного золота с глазами из двух черных бриллиантов.

По данным СМИ, ему также предъявлено обвинение в предполагаемой краже iPad из того же ювелирного магазина 12 ноября, а также в похищении наполнителя для кошачьего туалета и средств от блох на сумму 100 новозеландских долларов (менее 60 долларов США) из частного дома на следующий день.

«Фаберже» — всемирно известный ювелирный бренд, основанный в Российской империи более двух веков назад и прославившийся своими яйцами из драгоценных камней и металлов, созданных по заказу императорского дома.

После революции часть семьи Фаберже уехала в Париж. С 2007 года бренд принадлежит компании Fabergé Ltd. Согласно данным на сайте бренда, в 2025 году Fabergé Ltd. была продана SMG Capital, американской инвестиционной компании, принадлежащей лондонскому технологическому предпринимателю и венчурному инвестору Сергею Мосунову.

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

