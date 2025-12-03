Отличный был ноябрь: метеорологи подвели итог

Средняя температура воздуха в ноябре составила +3,4 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы для этого месяца. Минимальная температура воздуха была зафиксирована 26 ноября в Айнажи и составила -8,1 градуса, а максимальная - 7 ноября в Мерсрагсе, составив +15,4 градуса.

Средняя температура воздуха в первой половине ноября была на несколько градусов выше нормы, в отдельные дни регистрировались тепловые рекорды, а вторая половина месяца была более холодной, и средняя температура часто была ниже нормы.

Общее количество осадков в ноябре составило 34,4 мм, что на 42% меньше месячной нормы (59,6 мм). Больше всего осадков выпало в Вентспилсе - 91 мм, а меньше всего в Добеле - 10,7 мм. В среднем в ноябре было 8,1 суток с количеством осадков не менее 1 мм.

Средняя относительная влажность воздуха в ноябре составила 91%, а самые сильные порывы ветра были зафиксированы 28 ноября в Вентспилсе - 22,8 метра в секунду.