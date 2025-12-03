Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
США приостановили обработку заявок на иммиграцию из 19 стран

© Deutsche Welle 3 декабря, 2025 12:43

Мир 0 комментариев

Scanpix/ Aaron Schwartz / Pool via CNP

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила обработку всех иммиграционных заявлений от граждан 19 государств, которые Вашингтон считает угрозой национальной безопасности.

Соответствующий меморандумопубликовала Служба гражданства и иммиграции США во вторник, 2 декабря. Ограничения коснутся стран, расположенных преимущественно на Ближнем Востоке и в Африке: Ирана, Судана, Ливии, Эритреи, Гаити, Сомали, Йемена, Афганистана, Туркменистана, Республики Чад, Того, Сьерра-Леоне, Экваториальной Гвинеи, Бурунди, Республики Конго, Мьянмы, Лаоса, Кубы и Венесуэлы.

Теперь все, кто родился в одном из этих 19 государств или является его гражданином и хочет получить грин-карту или гражданство США, обязаны "пройти тщательную процедуру повторной проверки", включая одно или даже два собеседования, "чтобы полностью оценить все угрозы национальной безопасности", говорится в меморандуме.

Американские власти также проведут повторную проверку уже одобренных заявлений о предоставлении статуса постоянного резидента США, замену грин-карт и других документов, связанных с миграционным статусом иностранцев.

Стрельба у Белого дома

Ранее Служба гражданства и иммиграции США временно - до "завершения всесторонней проверки" - приостановила рассмотрение всех ходатайств о предоставлении убежища и о прекращении процедуры высылки, независимо от гражданства заявителя-иностранца.

Эти меры приняты администрацией Трампа в качестве реакции на стрельбу у Белого дома в Вашингтоне 26 ноября 2025 года. Огонь по двум военнослужащим Национальной гвардии США открыл выходец из Афганистана Рахманулла Л. Одна из нацгвардейцев позже скончалась в больнице, другой все еще находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что Рахманулла Л. въехал в США из Афганистана в 2021 году. На родине он сотрудничал с американскими спецслужбами, что и дало ему право переехать в Соединенные Штаты после захвата власти в Кабуле исламистским движением "Талибан". По данным телеканала CNN, в 2024 году Рахманулла Л. подал прошение об убежище в США и получил его в начале 2025-го.

Дональд Трамп назвал нападение на нацгвардейцев "чудовищным" и пообещал, что все иностранные граждане, которые въехали в страну из Афганистана во время президентства его предшественника Джо Байдена, пройдут повторную проверку. Он также подчеркнул, что власти США примут "все необходимые меры" для высылки "любого иностранца, которому здесь не место". При этом, как отмечают американские СМИ, прошение Рахмануллы Л. об убежище было удовлетворено уже после второй инаугурации Трампа.

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Животные 19:29

Животные 0 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

