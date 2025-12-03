США приостановили обработку заявок на иммиграцию из 19 стран

Соответствующий меморандумопубликовала Служба гражданства и иммиграции США во вторник, 2 декабря. Ограничения коснутся стран, расположенных преимущественно на Ближнем Востоке и в Африке: Ирана, Судана, Ливии, Эритреи, Гаити, Сомали, Йемена, Афганистана, Туркменистана, Республики Чад, Того, Сьерра-Леоне, Экваториальной Гвинеи, Бурунди, Республики Конго, Мьянмы, Лаоса, Кубы и Венесуэлы.

Теперь все, кто родился в одном из этих 19 государств или является его гражданином и хочет получить грин-карту или гражданство США, обязаны "пройти тщательную процедуру повторной проверки", включая одно или даже два собеседования, "чтобы полностью оценить все угрозы национальной безопасности", говорится в меморандуме.

Американские власти также проведут повторную проверку уже одобренных заявлений о предоставлении статуса постоянного резидента США, замену грин-карт и других документов, связанных с миграционным статусом иностранцев.

Стрельба у Белого дома

Ранее Служба гражданства и иммиграции США временно - до "завершения всесторонней проверки" - приостановила рассмотрение всех ходатайств о предоставлении убежища и о прекращении процедуры высылки, независимо от гражданства заявителя-иностранца.

Эти меры приняты администрацией Трампа в качестве реакции на стрельбу у Белого дома в Вашингтоне 26 ноября 2025 года. Огонь по двум военнослужащим Национальной гвардии США открыл выходец из Афганистана Рахманулла Л. Одна из нацгвардейцев позже скончалась в больнице, другой все еще находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что Рахманулла Л. въехал в США из Афганистана в 2021 году. На родине он сотрудничал с американскими спецслужбами, что и дало ему право переехать в Соединенные Штаты после захвата власти в Кабуле исламистским движением "Талибан". По данным телеканала CNN, в 2024 году Рахманулла Л. подал прошение об убежище в США и получил его в начале 2025-го.

Дональд Трамп назвал нападение на нацгвардейцев "чудовищным" и пообещал, что все иностранные граждане, которые въехали в страну из Афганистана во время президентства его предшественника Джо Байдена, пройдут повторную проверку. Он также подчеркнул, что власти США примут "все необходимые меры" для высылки "любого иностранца, которому здесь не место". При этом, как отмечают американские СМИ, прошение Рахмануллы Л. об убежище было удовлетворено уже после второй инаугурации Трампа.