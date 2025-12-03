Когда теперь можно и нельзя снимать чиновников: поясняет омбудсмен

Фейковые новости в социальных сетях уже успели распространить противоречивое сообщение о том, что в Латвии больше нельзя снимать президента или премьер-министра. Палкова категорически это отвергает: «Мы должны научиться критически оценивать информацию. Снимать должностных лиц в личных целях не запрещено. Необоснованная публикация материалов, нарушающих частную жизнь, запрещена».

В правилах указано, что в случаях, когда должностное лицо совершает возможное нарушение, гражданин может задокументировать ситуацию и передать её в компетентные органы. «Если гражданин увидел, как должностное лицо совершает нарушение, и заснял это на видео, это не является нарушением», — пояснила омбудсмен. Такие материалы могут служить доказательством для полиции или других органов.

В ситуациях, когда должностное лицо просто находится в общественном месте или занимается повседневными делами, например, ест или снимается на видео без контекста, публикация таких материалов может нарушить достоинство и право на неприкосновенность частной жизни.

«Должностные лица — это люди с семьями и правом на неприкосновенность частной жизни, точно такие же как учителя или врачи», — отметила Палкова.

Цель рекомендаций — уменьшить недопонимание и обеспечить сбалансированный подход, защищая как право общественности на информацию, так и неприкосновенность частной жизни должностных лиц.

Правоохранительные органы отмечают, что эта проблема существует в Латвии, поскольку число вопросов и жалоб растёт: «Если мы видим, что у общественности есть неуверенность, мы должны предоставлять информацию, чтобы люди знали, что делать».