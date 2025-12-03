Фенолог Букшс дал прогноз на Зимние праздники: ждать ли снега по приметам?

Согласно примете: с момента, когда выпал первый снег, до санного пути остаётся пятьдесят дней. Если в части Латвии первый снег выпал только 17 ноября, то до Крещения (6 января) надежды на санный путь придётся забыть. Совсем без снега, скорее всего не обойдётся.

После зимнего солнцестояния (21 декабря) небольшой или умеренный мороз и снежная белизна возможны во многих местах.

Декабрь — месяц, богатый сюрпризами. Первый зимний месяц может подарить чудо в виде цветущих синих "подснежников" на Рождество, как это было в 2015, 2006 и 2019 годах, а может удивить морозом в минус 40 градусов, как мы это испытали в конце 1978 года. Не меньше сюрпризов и с осадками. На Рождество бывал и серебряный дождичек, и обильный снег, и молнии сверкали, и гром гремел (28 декабря 1994 года). Как будет в этом году? Не повторится ли описание сюрпризов Волчьего месяца (декабря) предыдущих лет?

Признаки в природе и в значимые осенние дни указывали на то, что зима, начавшись медленно, во второй половине декабря во многих местах укрепится надолго.

Приметы о декабре говорят: если в декабре при молодом месяце дует северный ветер — жди снега и мороза. В этом году новолуние приходится на период с 20 по 26 декабря. Каков июнь летом — таков декабрь зимой. Прошедший относительно прохладный и богатый осадками июнь намекает, что декабрь в основном будет тёплым и влажным.

В первой половине декабря погода в основном однообразная. Температура днём от 0 до плюс 7 градусов. Ночью, при прояснении неба, местами может опускаться ниже минус 3 градусов. Небо преимущественно облачное, нередко дымка и кратковременные осадки. Моросящий дождь, мокрый снег, гололёд. Дороги по ночам обледеневают и во многих местах будут скользкими.

В середине месяца больше осадков и ветреных дней. Температура днём около нуля и чуть выше. Облачно. На убывающей луне, около 17 декабря, станет холоднее. Чаще будет идти снег. На востоке Латвии образуется небольшой снежный покров. Дороги скользкие.

Во второй половине декабря, в период вокруг Рождества — больше снега, мороз усилится. Температура днём в пределах от минус 1 до минус 7 градусов. Местами в ясные безветренные ночи ожидается мороз в 10–15 градусов, и Рождество в части Латвии обещает быть белым. К концу года потеплеет. Небольшой мороз и кратковременные осадки. Дороги обледенеют, будут скользкими.

В целом первый зимний месяц обещает быть теплее обычного. Разнообразные осадки, в основном в пределах нормы. Во второй половине месяца реки и озёра в Восточной Латвии начнут замерзать.