Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Фенолог Букшс дал прогноз на Зимние праздники: ждать ли снега по приметам?

Редакция PRESS 3 декабря, 2025 17:21

Всюду жизнь 0 комментариев

LETA

Фенолог Вилис Букшс дал прогноз погоды на Зимние праздники. 

Согласно примете: с момента, когда выпал первый снег, до санного пути остаётся пятьдесят дней. Если в части Латвии первый снег выпал только 17 ноября, то до Крещения (6 января) надежды на санный путь придётся забыть. Совсем без снега, скорее всего не обойдётся.

После зимнего солнцестояния (21 декабря) небольшой или умеренный мороз и снежная белизна возможны во многих местах.

Декабрь — месяц, богатый сюрпризами. Первый зимний месяц может подарить чудо в виде цветущих синих "подснежников" на Рождество, как это было в 2015, 2006 и 2019 годах, а может удивить морозом в минус 40 градусов, как мы это испытали в конце 1978 года. Не меньше сюрпризов и с осадками. На Рождество бывал и серебряный дождичек, и обильный снег, и молнии сверкали, и гром гремел (28 декабря 1994 года). Как будет в этом году? Не повторится ли описание сюрпризов Волчьего месяца (декабря) предыдущих лет?

Признаки в природе и в значимые осенние дни указывали на то, что зима, начавшись медленно, во второй половине декабря во многих местах укрепится надолго.

Приметы о декабре говорят: если в декабре при молодом месяце дует северный ветер — жди снега и мороза. В этом году новолуние приходится на период с 20 по 26 декабря. Каков июнь летом — таков декабрь зимой. Прошедший относительно прохладный и богатый осадками июнь намекает, что декабрь в основном будет тёплым и влажным.

В первой половине декабря погода в основном однообразная. Температура днём от 0 до плюс 7 градусов. Ночью, при прояснении неба, местами может опускаться ниже минус 3 градусов. Небо преимущественно облачное, нередко дымка и кратковременные осадки. Моросящий дождь, мокрый снег, гололёд. Дороги по ночам обледеневают и во многих местах будут скользкими.

В середине месяца больше осадков и ветреных дней. Температура днём около нуля и чуть выше. Облачно. На убывающей луне, около 17 декабря, станет холоднее. Чаще будет идти снег. На востоке Латвии образуется небольшой снежный покров. Дороги скользкие.

Во второй половине декабря, в период вокруг Рождества — больше снега, мороз усилится. Температура днём в пределах от минус 1 до минус 7 градусов. Местами в ясные безветренные ночи ожидается мороз в 10–15 градусов, и Рождество в части Латвии обещает быть белым. К концу года потеплеет. Небольшой мороз и кратковременные осадки. Дороги обледенеют, будут скользкими.

В целом первый зимний месяц обещает быть теплее обычного. Разнообразные осадки, в основном в пределах нормы. Во второй половине месяца реки и озёра в Восточной Латвии начнут замерзать.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать