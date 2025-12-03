В Японии представили «человеческую стиральную машину» — это просто шок!

Всё остальное — дело техники:
• миллиарды микропузырьков очищают кожу
• автоматическая система смывает и сушит
• включается расслабляющая музыка
• сенсоры отслеживают жизненные показатели
Вся процедура занимает 15 минут, и выглядит как фантастическая ванна из будущего.
Истоки идеи — почти мифические. Председатель компании, Ясуаки Аояма, увидел концепт «автоматической ванной» ещё ребёнком на выставке Osaka Expo 1970. И спустя полвека воплотил мечту.
Капсула впечатляет размерами:
2,5 м длина, 1 м ширина, 2,6 м высота.
Цена впечатляет ещё больше — 60 млн иен, то есть около 385 000 долларов.
Science Inc. планирует собрать всего 40–50 штук, причём вручную.
Покупатели уже выстроились в очередь: это люксовые отели, премиальные онсэны, тематические парки и медицинские SPA-центры, которые хотят предложить «космическую ванну» как эксклюзивную услугу.
Машина будущего?
Пожалуй.
А ещё — доказательство того, что японская фантазия иногда просто ждёт своего часа, прежде чем стать реальностью.