В Японии представили «человеческую стиральную машину» — это просто шок!

Всё остальное — дело техники:

• миллиарды микропузырьков очищают кожу

• автоматическая система смывает и сушит

• включается расслабляющая музыка

• сенсоры отслеживают жизненные показатели

Вся процедура занимает 15 минут, и выглядит как фантастическая ванна из будущего.

Истоки идеи — почти мифические. Председатель компании, Ясуаки Аояма, увидел концепт «автоматической ванной» ещё ребёнком на выставке Osaka Expo 1970. И спустя полвека воплотил мечту.

Капсула впечатляет размерами:

2,5 м длина, 1 м ширина, 2,6 м высота.

Цена впечатляет ещё больше — 60 млн иен, то есть около 385 000 долларов.

Science Inc. планирует собрать всего 40–50 штук, причём вручную.

Покупатели уже выстроились в очередь: это люксовые отели, премиальные онсэны, тематические парки и медицинские SPA-центры, которые хотят предложить «космическую ванну» как эксклюзивную услугу.

Машина будущего?

Пожалуй.

А ещё — доказательство того, что японская фантазия иногда просто ждёт своего часа, прежде чем стать реальностью.