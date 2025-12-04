Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мою дочь называют бомжихой»: должна ли мать поступиться принципами?

la.lv 4 декабря, 2025 14:41

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Много говорят о зависимости молодёжи от смартфонов, хотя многое делается для её снижения. Например, в этом году, когда начинается учебный год, ученики проводят большую часть дня без своих мобильных телефонов. Игры усложняют ситуацию, ведь приходится регулярно заходить в систему, а иногда родителям приходится открывать кошельки, чтобы ребёнок не отставал от сверстников.

Пользовательница с ником @Sriga7 в социальной сети «X» делится своим опытом, указывая на то, что важность игр среди молодёжи заставляет родителей поступаться своими принципами. Она говорит, что все в классе её дочери играют в «Roblox», а некоторые родители постоянно платят за дополнительные возможности в этой игре.

«У моей дочери лимит в 15 минут в день, и ей ничего не покупают. В результате в классе её называют «бомжихой». Теперь мне нужно решить, придерживаться ли своих принципов. Мне очень плохо», — делится мать дочери.

Анда в комментариях подчёркивает, что «Roblox» — это игра, которую специалисты по IT-безопасности не рекомендуют детям. Она понимает дилемму матери, но отмечает, что проблема кроется в родителях других детей, которые позволяют им играть в игры без ограничений.

Мужчина, участвующий в обсуждении, добавляет, что в игре «Roblox» полно педофилов, которые могут влиять на детей: «У моего ребёнка нет телефона, и мы говорили ему: ты станешь глупым, если будешь им пользоваться, и это вредит твоему развитию. Малой говорит одноклассникам то же самое и живёт счастливо».

Ритварс также говорит, что запретил сыну играть в эту игру: «Мы заблокировали игру для моего сына пару месяцев назад. Он был в истерике из-за того, что все его сравнивали с другими, но его друзья не обращали на это внимания. Мы заблокировали игру, потому что окружающая среда была токсичной, и мы заметили рост стресса. Теперь вечера стали спокойными».

Мы изучили тему более подробно и обнаружили, что зарубежные СМИ также писали об игре «Roblox» и её влиянии на молодёжь. Исследование, опубликованное The Guardian, показывает, насколько легко дети могут подвергаться воздействию нежелательного контента и взаимодействовать со взрослыми без присмотра.

Компания-разработчик игры признаёт, что дети могут подвергаться воздействию вредоносного контента и злоумышленников. Представители Roblox заявляют, что прилагают все усилия для предотвращения этого, но необходимо сотрудничество всей индустрии и вмешательство государства. Компания также признала, что проверка возраста лиц младше 13 лет остаётся серьёзной проблемой для индустрии.

В отчёте говорится, что аватар, принадлежащий учётной записи 10-летнего ребёнка, мог получить доступ к неподходящим для его возраста средам. Например, к локации гостиничного номера, где можно было увидеть женские аватары в сетчатых чулках на кроватях, и другие аватары, лежащие друг на друге в сексуальных позах. Исследователи также обнаружили, что тестовые аватары слышали голосовые сообщения, описывающие сексуальные действия.

Истории, собранные The Guardian, подтверждают, что дети сталкиваются с реальными опасностями в игре. Например, 10-летний мальчик подвергся сексуальному насилию со стороны взрослого, с которым он познакомился на игровой платформе, а девятилетняя девочка перенесла панические атаки во время игры после того, как увидела сексуальный контент.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

