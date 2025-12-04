Умерла четвертая жена Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина

Михаил Ефремов поддерживал связь с экс-женой и до, и после тюрьмы. Выйдя на свободу, он продолжил о ней заботиться. Вчера актер вместе с сыном приехал проведать Ксению, но дверь никто не открыл. Тогда близкие взломали замок и увидели Качалину, лежащую возле кровати. Артист попытался привести бывшую в сознание, а когда понял, что это бесполезно, вызвал полицию. Много лет женщина страдала от алкогольной зависимости.

«Я вполне могу назвать себя отшельницей. В центре города люблю пострелять сигареты или зависнуть в кафе. С кошками, книжками или одна. Умному человеку не бывает скучно наедине с собой. Москва была таким мрачным городом, а сейчас больше напоминает Париж. У меня такие временные провалы, мне нужно смотреть по датам. До Красной площади от моего дома идти минут 10. Я живу чудесно и главное — очень тихо», — делилась звезда фильма «Дикая любовь».

Качалина несколько лет жила в Индии.

Союз Качалиной и Ефремова просуществовал с 2000 по 2004 годы. У пары родилась дочь Анна-Мария, которая унаследовала бунтарский характер родителей. Где сейчас девочка — неизвестно, в 2021-м она заявила, что хочет сменить пол и переехать в другую страну.

«Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет», — написал в личном блоге режиссер Алексей Агранович.

Воспоминаниями о Ксении поделилась и Рената Литвинова. «Давняя новелла, которую я написала среди многих для Киры Муратовой в Одессе. Она выбрала одну и сняла „Офелию, невинно утонувшую“. А эту я продала и — вдруг отрывок из нее всплыл из недр Instagram* (запрещенная в России экстремистская организация) (запрещенная в России экстремистская организация) — Ксения Качалина там играла главную роль. В финале — песня группы „Колибри“. Боже, Ксении сегодня не стало», — горюет Литвинова.

Когда-то у Ксении была успешная карьера: она снималась с такими звездами кино, как Александр Абдулов, Владимир Ильин, Иван Охлобыстин… Но из-за пристрастия к алкоголю она оставила работу и перестала участвовать в каких-либо проектах.