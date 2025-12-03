Может ли часть зарплаты считаться отдельной собственностью одного из супругов?

Согласно положениям Гражданского закона, общим имуществом обоих супругов является все то, что приобретено ими во время брака совместно или одним из них, но на средства обоих супругов или при содействии другого супруга. В случае сомнений следует исходить из предположения, что это имущество принадлежит обоим супругам в равных частях.

То есть в таких случаях действует презумпция совместной собственности: если имущество приобретено в браке, оно считается общим, пока не доказано обратное.

Что считается отдельным имуществом

Отдельным имуществом каждого супруга является имущество, имевшееся у него до вступления в брак, а также имущество, приобретенное им во время брака как отдельное имущество, в особенности:

1) имущество, принадлежавшее супругу до вступления в брак или определенное супругами по договору как отдельное имущество;

2) предметы, пригодные для личного пользования только одному из супругов или необходимые для его самостоятельной работы;

3) имущество, приобретенное одним из супругов безвозмездно во время брака;

4) доходы от отдельного имущества супруга, не переданные для нужд семьи и совместного домашнего хозяйства;

5) имущество, которым заменено упомянутое в предыдущих пунктах (1-4) имущество.

Тот факт, что конкретное имущество является отдельным, обязан доказать тот из супругов, который это утверждает.

Можно ли зарплату считать отдельным имуществом

Та часть дохода, которую супруг получает и использует на нужды семьи и домашнего хозяйства, скорее всего будет рассматриваться как часть совместного имущества или как часть совместных расходов и, соответственно, может быть включена в совместную имущественную массу.

Исходя из указанного выше, можно предположить, что зарплата, которую каждый супруг, будучи в браке и ведя общее хозяйство, заработал своим собственным трудом в результате найма на работу, ведения своей профессиональной или хозяйственной деятельности без участия другого супруга и не передал на нужды семьи и совместного домашнего хозяйства (то есть фактически отделил), считается его отдельным доходом, следовательно, может рассматриваться как его отдельное имущество. А значит, он может иметь право использовать эту зарплату на нужды, не связанные с семьей и общим хозяйством.

Однако важно отметить, что факт неиспользования этой зарплаты на семейные нужды сам по себе автоматически не делает ее отдельным имуществом и в случае споров придется доказать, что в ее получении действительно не было участия другого супруга и использования ресурсов обоих супругов. Нужно учесть, что суд иногда рассматривает, например, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми одним супругом в качестве косвенного вклада в доход другого супруга.

Об общих расходах

Обращаем внимание, что, согласно статье 95 Гражданского закона, оба супруга обязаны покрывать расходы семьи и совместного домашнего хозяйства из общего имущества супругов. А в случае, если их общего имущества недостаточно для содержания семьи, каждый из супругов может потребовать, чтобы другой супруг участвовал в расходах семьи и совместного домашнего хозяйства соразмерно своему отдельному имущественному положению.

Таким образом, если окажется, что средств, затрачиваемых на общее семейное хозяйство, недостаточно, то супруга вправе требовать вашего участия в расходах пропорционально вашему доходу, включая и отложенную вами часть зарплаты.

Брачный договор

Супруги могут устанавливать, изменять и прекращать свои имущественные права с помощью брачного договора - как до вступления в брак, так и в период брака. Такой договор заключается в нотариальном порядке в присутствии одновременно обоих будущих или нынешних супругов.

Чтобы брачный договор имел обязательную силу по отношению к третьим лицам, он подлежит внесению в регистр имущественных отношений супругов, а в случае с недвижимым имуществом — также в Земельную книгу.

Поэтому, если вы хотите более точно определить статус своих доходов или обезопасить себя в будущем (например на случай развода), вы можете заключить с супругой брачный договор, указав в нем, например, что определенная часть вашего дохода, перечисляемая и накапливаемая на конкретном банковском счете, считается вашим отдельным имуществом. И в случае, например, развода ваша супруга не сможет претендовать на накопленную сумму этой части вашего дохода.