Неожиданно: смысл жизни защищает мозг от деменции

Редакция PRESS 3 декабря, 2025 14:49

Азбука здоровья 0 комментариев

Новое исследование, опубликованное в American Journal of Geriatric Psychiatry, показало: люди, которые ощущают в жизни цель и смысл, примерно на 28% реже сталкиваются с когнитивными нарушениями, включая деменцию. Учёные наблюдали более 13 000 взрослых старше 45 лет в течение пятнадцати лет и обнаружили устойчивую связь между чувством цели и более здоровым состоянием мозга.

Профессор неврологии из UCLA доктор Ронда Бокхил напомнила, что такие данные пока не объясняют, что первично: ощущение смысла или лучшее когнитивное состояние. Тем не менее она признаёт, что оба фактора могут усиливать друг друга, создавая «восходящую спираль».

Эксперты предлагают простое объяснение: когда человек чувствует, что его жизнь имеет направление, он естественным образом больше двигается, интересуется окружающим, общается, лучше спит и реже остаётся в одиночестве. Доктор Джордж Хеннауи из MedStar Health отметил, что такие поведенческие изменения сами по себе известны как поддерживающие мозг. Бокхил добавляет, что активное взаимодействие с миром — физическое или интеллектуальное — работает как мягкая тренировочная нагрузка для нейронов.

Интересно, что идея смысла жизни пересекается и с нейропластичностью: мозг меняется под воздействием новых впечатлений, связей и привычек. А настроение и «тонус духа», по словам Бокхил, тоже вносят вклад — химические процессы в мозге различаются в периоды радости и грусти, и это отражается на когнитивном состоянии. Неудивительно, что исследования стабильно показывают связь между ощущением смысла, счастьем и более низким риском когнитивных нарушений.

Найти чувство цели в жизни можно разными путями. У одних это основано на работе, вере, семье или творчестве. Другие открывают его через новые хобби, социальные активности, обучение или вовлечённость в сообщество. По словам Хеннауи, важно выбирать занятия, которые действительно подходят человеку и позволяют удерживать интерес. Бокхил отмечает, что открытость новому и любопытство почти всегда приводят к тем занятиям, которые потом становятся источником смысла.

Даже у людей с начальным снижением когнитивных функций ощущение значимости можно поддерживать через воспоминания, музыку, фотоальбомы, обсуждение прошлого. Психологи описывают это как процесс, в котором человек осознанно формирует свою жизнь через ценности, цели и связи.

И хотя слово «смысл» часто звучит слишком философски, исследование показывает: достаточно простых привычек, интересов, людей вокруг и небольших шагов, чтобы мозг оставался в лучшей форме дольше.

Главные новости

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

