Неожиданно: смысл жизни защищает мозг от деменции

Профессор неврологии из UCLA доктор Ронда Бокхил напомнила, что такие данные пока не объясняют, что первично: ощущение смысла или лучшее когнитивное состояние. Тем не менее она признаёт, что оба фактора могут усиливать друг друга, создавая «восходящую спираль».

Эксперты предлагают простое объяснение: когда человек чувствует, что его жизнь имеет направление, он естественным образом больше двигается, интересуется окружающим, общается, лучше спит и реже остаётся в одиночестве. Доктор Джордж Хеннауи из MedStar Health отметил, что такие поведенческие изменения сами по себе известны как поддерживающие мозг. Бокхил добавляет, что активное взаимодействие с миром — физическое или интеллектуальное — работает как мягкая тренировочная нагрузка для нейронов.

Интересно, что идея смысла жизни пересекается и с нейропластичностью: мозг меняется под воздействием новых впечатлений, связей и привычек. А настроение и «тонус духа», по словам Бокхил, тоже вносят вклад — химические процессы в мозге различаются в периоды радости и грусти, и это отражается на когнитивном состоянии. Неудивительно, что исследования стабильно показывают связь между ощущением смысла, счастьем и более низким риском когнитивных нарушений.

Найти чувство цели в жизни можно разными путями. У одних это основано на работе, вере, семье или творчестве. Другие открывают его через новые хобби, социальные активности, обучение или вовлечённость в сообщество. По словам Хеннауи, важно выбирать занятия, которые действительно подходят человеку и позволяют удерживать интерес. Бокхил отмечает, что открытость новому и любопытство почти всегда приводят к тем занятиям, которые потом становятся источником смысла.

Даже у людей с начальным снижением когнитивных функций ощущение значимости можно поддерживать через воспоминания, музыку, фотоальбомы, обсуждение прошлого. Психологи описывают это как процесс, в котором человек осознанно формирует свою жизнь через ценности, цели и связи.

И хотя слово «смысл» часто звучит слишком философски, исследование показывает: достаточно простых привычек, интересов, людей вокруг и небольших шагов, чтобы мозг оставался в лучшей форме дольше.